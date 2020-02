LIVE Speed skating, Mondiali 2020 in DIRETTA: vittoria e record del Mondo nei 10000 metri per Fish! Sesto Ghiotto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui, appuntamento a domani per la terza giornata dei Mondiali su singole distanze di speed skating. Grazie per averci seguito e buona notte da parte di OA Sport.

1:56 Brivido finale con le russe Golikova e Fatkulina che in ultima frazione si piazzano rispettivamente seconda e terza a meno di un decimo di distacco dalla giapponese Kodaira, che quindi conquista l’oro!

1:53 Bene anche l’austriaca Herzog, seconda a 27 centesimi dalla nipponica.

1:51 La giapponese Kodaira strapazza il tempo di tutte le altre e si mette in testa con mezzo secondo di vantaggio!

1:45 Sei atlete devono ancora disputare la propria gara, sempre Goetz davanti a de Jong.

1:42 Cambio in vetta, la statunitense Goetz supera de Jong di un solo centesimo!

1:36 Tempi non irresistibili sinora, al comando c’è l’olandese de Jong per il momento in 37.198.

1:28 Cominciati i 500 metri femminili!

1:16 Si attende ancora prima di dare il via agli sprint donne.

1:10 A breve ci sarà l’ultima gara in programma stasera, vale a dire i 500 metri femminili.

1:07 Finiti i 500 metri maschili! Vittoria al russo Kulizhnikov davanti al connazionale Murashov e al giapponese Shinhama.

1:04 Il russo Murashov piazza la zampata in seconda posizione, mancano gli ultimi due atleti.

1:00 Il canadese Dubreuil si inserisce in terza posizione scalzando il coreano Min Kyu Cha.

0:57 Quando mancano quattro frazioni nessun inserimento al comando, in testa sempre Kulizhnikov.

0:52 Il russo Kulizhnikov va vicinissimo al suo record del Mondo e si piazza in testa davanti al giapponese Yamanaka per 34 millesimi.

0:46 Caduto il bielorusso Chaban, mentre l’olandese Smeekens ha commesso un errore sul finale e ha chiuso in 34.458.

0:42 Si sta riparando la pista, rovinata dallo scivolone di Dombek.

0:40 Si parte subito con la caduta del tedesco Dombek che porta giù anche il kazako Klenko, il quale volendo potrà correre di nuovo più tardi.

0:37 Iniziata la gara sprint maschile.

0:32 Si sta svolgendo la premiazione del Team Pursuit femminile, a seguire i 500 metri maschili.

0:23 Vittoria e record del Mondo quindi per il Giappone. Tra circa 10 minuti prende il via la gare dei 500 metri maschili.

0:21 Olanda e Canada non riescono nell’assalto al primo posso. Neerlandesi seconde a 1″87 e canadesi terze a 2″84.

0:18 Ultima frazione con impegnate Olanda e Canada, ci si gioca l’oro.

0:16 Record per le nipponiche che volano in testa in 2:50.760! Bene anche la Russia seconda e distante 3″15.

0:13 Partite Russia e Giappone.

0:11 La Polonia supera gli Stati Uniti di 56 centesimi, entrambe le squadre davanti alla Cina.

0:07 La Cina fa fermare il tempo in 3:01.560, ora Polonia e Stati Uniti.

0:02 Iniziato il Team Persuit femminile: si parte la Nazionale cinese.

23:50 Tra una decina di minuti scatterà il Team Pursuit femminile.

23:47 Record del Mondo e vittoria dunque per il canadese Fish davanti al connazionale Bloemen! Completa il podio il tedesco Beckert, sesto il nostro Davide Ghiotto.

23:45 Colpo di reni nel giro finale di Bloemen che si piazza in seconda posizione e completa la doppietta canadese! Gara da dimenticare per Roest che chiude ottavo a 30″ dalla vetta.

23:42 Roest in crisi, rischi di finire dietro anche al nostro Ghiotto!

23:40 Bloemen sta perdendo troppo da Fish e deve piuttosto guardarsi le spalle da Beckert.

23:37 A metà gara Bloemen ha solo un secondo di margine sul connazionale e non sembra lucidissimo, mentre Roest non è mai riuscito ad imporre un buon ritmo.

23:33 Partita la sfida tra l’olandese Roest e il canadese Bloemen che vuole riprendersi il record del mondo.

23:31 Crollo di Ghiotto nel finale, l’azzurro è quinto in 12:58.304 e probabilmente chiuderà settimo.

23:29 RECORD DEL MONDO! Fish vola in 12:33.867 che si gioca la medaglia d’oro.

23:26 Un siluro Fish che è sui tempi del record del mondo!

23:25 Fish, a meno di crisi, balzerà al comando, mentre Ghiotto si gioca il posto alle sue spalle.

23:23 Fish continua ad avere un passo eccelso sul 30″ basso, bene anche il nostro azzurro che però non riesce a tenere il passo del rivale.

23:21 Frazione tiratissima, il canadese ha un secondo di margine su Ghiotto, entrambi sono sui tempi di Beckert!

23:17 Partita la quinta e penultima frazione!

23:14 Possiamo subito riscattarci con Davide Ghiotto, insieme a lui il forte canadese Fish.

23:13 Addirittura ritiro per Tumolero, esploso totalmente nel finale dopo una prima metà di gara gagliarda.

23:12 Crisi a 8 giri dalla fine per Tumolero, gara coraggiosa per lui che però perderà tanto tempo nel finale.

23:10 Si alza Rumyantsev che non ce la fa a continuare! Tumolero ha 5″ di margine ma sembra un po’ in difficoltà.

23:07 Un metronomo nei primi giri Tumolero che porta il vantaggio sul tedesco a 3″, più indietro il russo invece.

23:04 Ottima partenza del nostro alfiere di Asiago che si mantiene su tempi leggermente migliori di Beckert.

23:00 Partita la frazione con Tumolero e Rumyantsev, si fa sul serio.

22:53 Ancora pausa a Salt Lake City, si riprenderà tra una manciata di minuti.

22:48 Tra poco il nostro Tumolero in compagnia del russo Rumyantsev.

22:45 Crisi nel finale per Bergsma che negli ultimi due giri dissipa un vantaggio di 5″ negli ultimi due giri. L’olandese è secondo a 52 centesimi da Beckert, pessima gara invece per Michael che chiude in 13:19.725.

22:39 Bergsma viaggia sui tempi di Beckert, mentre Michael è più attardato.

22:32 Pronti a partire l’olandese Bergsma e il neozelandese Michael. Attenzione al 34enne neerlandese che ha come suo best un 12:41.98 molto difficile da ripetere.

22:30 Tempone di Beckert! Il tedesco chiude con un fantasmagorico 12:47.934 e sogna il podio ora. Bene anche Tsuchiya in 12:55.623, per entrambi gli atleti si tratta del proprio record personale.

22:23 Appaiati a metà gara Tsuchiya e Beckert, i quali hanno 4″ di margine su Loubineaud.

22:21 Entrambi gli atleti sono al momento davanti a Loubineaud, il quale ha chiuso con il tempo di 12:58.975.

22:17 Ora in pista il giapponese Tsuchiya e il tedesco Beckert. Proprio con quest’ultimo potremmo avere già un riferimento importante.

22:14 Gran prestazione di Loubineaud che toglie più di 19 secondi al suo personal best, scendendo sotto i 13′. Si ritira invece Mozorov che ha alzato bandiera bianca.

22:08 A metà prova il transalpino è nettamente davanti ma nessuno dei due atleti si giocherà il podio perché i tempi sono piuttosto alti.

22:03 I primi due sul ghiaccio sono il francese Loubineaud e il kazako Morozov.

22:00 Cominciati i 10000 metri maschili!

21:55 Infine sarà la volta dei 500 metri, prima maschili e poi femminili. Anche in queste due gare non figurano italiani ma non mancherà di certo lo spettacolo con a contendersi la vittoria tanti atleti di gran livello.

21:50 Si proseguirà con il Team Pursuit femminile, ove non figura la Nazionale azzurra.

21:45 Il programma si aprirà con i 10000 metri maschili con due italiani in gara: Nicola Tumolero e Davide Ghiotto.

I convocati dell’Italia per i Mondiali – Calendario e programma di tutte le gare

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2020 su singole distanze di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Salt Lake City (Stati Uniti) proseguirà la rassegna iridata del pattinaggio velocità pista lunga e il programma prevede i 10000 metri maschili, il Team Pursuit femminile e le due 500 metri.

Nei 500 metri uomini il russo Viktor Mushtakov, riferimento in Coppa del Mondo, dovrà guardarsi dal giapponese Tatsuya Shinhama e dal coreano Jun-Ho Kim. Attenzione però all’altro russo Pavel Kulizhnikov, indietro nella classifica di specialità di CdM, ma detentore del primato del mondo e in grande evidenza negli Europei ad Heerenveen nella velocità. Con Mushtakov, Shinhama, Kim e anche con il campione olimpico Håvard Lorentzen ci sarà da divertirsi.

Sul versante femminile, la campionessa olimpica Nao Kodaira è pronta a raccogliere la sfida della truppa russa guidata da Angelina Golikova e Darya Kachanova, con l’americana Brittany Bowe e l’austriaca Vanessa Herzog pronte a inserirsi. L’Italia invece si affida a Davide Ghiotto, il quale cercherà l’impresa nella distanza più lunga, i 10000 maschili.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2020 su singole distanze di speed skating: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 22 italiane. Buon divertimento!

