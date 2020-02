LIVE Speed skating, Mondiali 2020 in DIRETTA: Bloemen vince i 5000 metri, Ghiotto 7° e Giovannini 11°. Lollobrigida ottava con record nei 3000 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PRIMA GIORNATA DEI MONDIALI

IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI SPEED SKATING

E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, con l’Italia che conclude con i buoni piazzamenti di Davide Ghiotto (settimo) nei 5000 metri maschili e di Francesca Lollobrigida (ottava) nei 3000 metri femminile, autrice del nuovo record italiano.

Loading...

Loading...

23.58: Attenzione! C’è la squalifica del Canada per cambio irregolare e dunque l’Olanda (1’18″187) conquista un’altra medaglia d’oro nella Team Sprint maschile a precedere la Cina (1’18″533) e la Norvegia (1’19″545).

23.53: 1’18″190 il crono dell’Olanda che chiude in seconda posizione, mentre la Svizzera è sesta con il tempo di 1’20″040. La classifica finale dunque sorride al Canada (1’17″689) a precedere gli olandesi di 0″49 e la Cina di 0″84.

23.50: 1’17″69 il crono del Canada che ottiene il miglior crono delle squadre partite, mentre 1’20″39 il tempo del Kazakistan.

23.48: 1’17″54 il crono della Norvegia che conquista la vetta della graduatoria davanti alla Cina, Russia che combina un disastro: caduta di Kulizhnikov.

23.43: 1’18″54 il crono della Cina che balza in testa davanti al Giappone.

23.41: Si comincia con la prima heat che vede al via Giappone e Cina.

23.37: A breve inizierà la Team Sprint maschile con Giappone, Cina, Russia, Norvegia, Kazakistan, Canada, Svizzera e Olanda al via.

23.35: Si completa il podio, la Russia è seconda nell’overall alle spalle dell’Olanda con il crono di 1’24″509, mentre la Polonia è terza in 1’25″378.

23.30: L’Olanda conquista il miglior crono di 1’24″029 davanti alla Russia (1’26″809). La seconda serie vedrà Polonia e Russia protagoniste.

23.25: Saranno quattro le formazioni al via di questa Team Sprint femminile: Cina e Olanda nella prima heat e Polonia e Russia nella seconda.

23.15: Tra 10′ avranno inizio le heat della Team Sprint femminile, successivamente gareggeranno gli uomini. Non vi sarà l’Italia al via.

23.10: Nell’ultima heat il tedesco Beckert conquista il sesto posto nell’overall con il crono di 6’12″121, mentre il russo Semerikov conclude con il tempo di 6’23″027 (16°), distantissimo dal proprio personale. Oro iridato dunque al canadese Bloemen (6’04″375) a precedere di 0″54 l’olandese Sven Kramer e di 1″95 il sorprendente canadese Graeme Fish. Davide Ghiotto conclude settimo a 8″13 dal vertice, mentre Andrea Giovannini è 11°.

23.04: Siamo alla chiosa con il russo Danila Semerikov e il tedesco Patrick Beckert.

23.02: COLPO DI SCENA! Squalificato Roest per aver invaso la corsia, mentre eccezionale il canadese Fish che in 6’06″328 ha chiuso fortissimo e terzo nell’overall, polverizzando il personale (6’10″58). Con questi risultati Ghiotto è sesto, mentre Giovannini è decimo.

22.57: Via alla penultima batteria con il favorito Patrick Roest accoppiato al canadese Fish.

22.53: Si prende la vetta il canadese Bloemen (6’04″375) scalzando l’olandese Kramer dalla vetta, mentre Ghiotto chiude in quinta piazza con una prova discreta (6’12″512). Nono Giovannini.

22.51: Ai 3000 metri Bloemen va fortissimo con il crono di 3’39″12, con Ghiotto con il crono di 3’42″80.

22.49: Ai 1000 metri Bloemen guida con il crono di 1’17″53, non bene Ghiotto con 1″69 di ritardo.

22.47: Ci ha provato il russo Yuskov, partendo forte nella prima parte, ma crollando nel finale, chiudendo in ottava posizione (6’15″529), lontanissimo il belga Swing undicesimo (6’22″424). Ora è il momento di Ghiotto accoppiato al primatista del mondo Bloemen.

22.41: In questa settima heat il russo Denis Yuskov e il belga Bart Swings.

22.39: Tempi alti in questa settima batteria: Ryosuke Tsuchiya è ottavo con il crono di 6’16″320, mentre Peter Michael è 12° (6’34″712). Giovannini è settimo virtualmente.

22.32: Si riprende, dunque, con il giapponese Ryosuke Tsuchiya e il neozelandese Peter Michael: sesta batteria dei 5000 metri uomini.

22.22: Nell’ottava batteria vedremo protagonista Davide Ghiotto, accoppiato al forte canadese Ted-Jan Bloemen.

22.21: Prima della sesta batteria che vedrà il giapponese Ryosuke Tsuchiya e il neozelandese Peter Michael, bisogna attendere una decina di minuti per il rifacimento del ghiaccio.

22.19: Chiude in seconda posizione Sverre Lunde Pedersen con il crono di 6’11″803, mentr è quarto l’orange olandese Bergsma (6’13″425). Rimane al comando Kramer con il crono di 6’04″918, mentre Andrea Giovanini è settimo provvisoriamente (6’15″441).

22.12: Ora è la volta del campione olandese Jorrit Bergsma e del forte norvegese Sverre Lunde Pedersen (bronzo olimpico).

22.11: Chiude il norvegese Bøkko con il crono di 6’14″960 ha concluso in quarta piazza, immediatamente davanti a Giovannini (quinto). E’ ottavo invece il francese Timothy Loubineaud (6’26″390).

22.05: Adesso nella heat n.4 il norvegese Håvard Bøkko e il francese Timothy Loubineaud.

22.03: Gran crono di Sven Kramer che piazza un 6’04″917 per gradire, guadagnandosi la vetta della classifica, mentre lo svizzero Wenger è sesto con il tempo di 6’23″321. Andrea Giovannini quarto.

21.56: E’ il momento dell’olandese Sven Kramer, che se la vedrà contro lo svizzero Livio Wenger. Il pluricampione olimpico e mondiale è uno dei favoriti di questa gara.

21.55: Si conclude questa secodna batteria con il canadese Belchos che balza in vetta con il crono di 6’12″01 (primato personale), mentre il giapponese Ichinohe (6’18″409) è quarto. Giovannini è al momento terzo.

21.50: Il canadese Jordan Belchos e il giapponese Seitaro Ichinohe si confrontano in questa seconda heat.

21.48: Chiosa negativa per Andrea Giovannini che chiude con il crono di 6’15″441, molto lontano dal personale di 6’08″80. Fa meglio il russo Zakharov (6’14″068).

21.45: Ai 3000 metri Giovannini con il crono di 3’45″64 a precedere di 12 centesimi il russo Zakharov.

21.43: Siamo ai 1400 metri: Giovannini in 1’47″07 con 27 centesimi su Zakharov.

21.42: Ai 600 metri Giovannini guida con il crono di 48″01, mentre Zakharov è leggermente più attardato (48″26).

21.39: Ci siamo! Giovannini opposto al russo Ruslan Zakharov.

21.35: In corso la premiazione dei 3000 metri femminili: vittoria di Martina Sablikova (16° titolo iridato) a precedere la campionessa olimpica Carlijn Achtereekte e la russa Natalia Voronina.

21.31: In azione il mezzo per il rifacimento del ghiaccio.

21.30: Tra una decina di minuti prenderanno il via i 5000 metri maschili con il nostro Andrea Giovannini in gara già nella prima heat opposto al russo Ruslan Zakharov, mentre Davide Ghiotto sarà nell’ottava contro l’altro russo Denis Yuskov. C’è da aspettarsi un confronto tutto olandese tra il fuoriclasse Sven Kramer il “nuovo che avanza” Patrick Roest, imbattibile quest’anno.

21.24: Termina dunque questa gara con la bielorussa Zuyeva che chiude in nona piazza in 3’59″410, mentre la canadese Weidemann è decima in 4’01″345. Questo significa che la ceca Martina Sablikova (3’54″252)0 vince il 16° titolo mondiale a precedere la campionessa olimpica Carlijn Achtereekte (3’54″924) e la russa Natalia Voronina (3’55″540). Grande prova di Francesca Lollobrigida che chiude in ottava posizione, con il nuovo record italiano di 3’58″717, togliendo 2″5 circa al suo primato nazionale (4’01″660), che conferma i miglioramenti su questa distanza. Noemi Bonazza è 19ma, sfruttando la squalifica della russa Elena Sokhryakova per invasione di corsia.

21.19: Grandissima chiusura di Martina Sablikova che punta al 16° titolo iridato, balzando in testa nei 3000 metri con il crono di 3’54″252, mentre la canadese Blondin chiude in 3’57″560. Lollobrigida è ottava e Bonazza 17ma. Ora l’ultima batteria vedrà la canadese Weidemann e la bielorussa Zuyeva

21.15: Ora super confronto tra la canadese Blondin e la ceca Sablikova.

21.13: Le due russe chiudono Voronina e Lalenkova chiudono alle spalle di Achtereekte: 3’55″540 per la prima e 3’55″810 per la seconda. Al momento sul podio le due atlete dell’Est, mentre Lollobrigida ora è sesta e mal che vada chiuderà decima, mentre Bonazza e 15ma.

21.10: Ottava heat con le due russe Voronina e Lalenkova.

21.07: Siamo alla chiosa di questi 3000 metri ed è grande Francesca Lollobrigida che chiude con il quarto crono nell’overall in 3’58″707 (record italiano). Sbriciolato il precedente riscontro di 4’01″660. L’olandese Visser è seconda con il tempo di 3’56″777. Una prestazione agevolata dal ghiaccio di Salt Lake City, ma meriti alla romana.

21.07: Nei 1400 metri Lollobrigida in 1’51″29 e Visser in 1’51″92, con il terzo e il quarto crono parziale.

21.06: Partita forte Francesca Lollobrigida (49″26) nei 600 metri, cerca di forzare il ritmo l’azzurra.

21.05: Ora è la volta di Francesca Lollobrigida che se la vedrà contro la forte olandese Visser.

21.03: Strepitoso crono dell’olandese Carlijn Achtereekte che toglie 2″5 circa al suo persoanle e realizza il crono di 3’54″924, portandosi in vetta alla classifica, mentre la ceca Zdráhalova è settima (4’03″484).

20.59: Siamo alla sesta heat con la campionessa olimpica Carlijn Achtereekte e la ceca Zdráhalova protagonista. Potrebbe cambiare la testa della graduatoria.

20.57: Conclusa anche questa heat 5 ed è sempre l’olandese Schouten davanti. La tedesca Pechstein ha chiuso in 4’01″915 (terza), mentre la canadese Maltais è quarta in 4’02″136.

20.53: Quinta batteria che vedranno protagoniste l’inossidabile Claudia Pechstein (classe ’72) e la canadese Valerie Maltais.

20.52: La giapponese Takagi si posiziona in terza piazza virtuale con il crono di 4’03″365, mentre la polacca Czerwonka ha ottenuto il tempo di 4’06″241 (sesto parziale). Attualmente Noemi Bonazza è otta in 4’08″220, con il tempo peggiore tra quelle che hanno concluso la loro prova.

20.48: E’ il momento della polacca Natalia Czerwonka e della giapponese Nana Takagi.

20.47: Piuttosto alti i crono di Sakai e di Kilburg-Manganello: 4’05″838 per l’americana (quarta) e 4’07″234 (quinta). Permane in vetta l’olandese Schouten (3’58″265).

20.41: E’ il momento della giapponese Sakai e della statunitense Kilburg-Manganello.

20.39: Siamo alla chiusura di questa heat 2 dei 3000 metri con la tedesca Dufter che ottiene il crono di 4’03″716 (terza posizione nell’overall), mentre 4’08″219 per Bonazza, lontana dal suo 4’04″92 (personal best). Rimane in vetta l’olandese Schouten (3’58″265).

20.39: Bonazza purtroppo ai 1800 metri perde terreno: Dufter in 2’23″86 e l’azzurra in 2’25″00. Dondola un po’ troppo le spalle l’azzurra.

20.37: Al rilevamento dei 1000 metri Bonazza avanti con il crono di 1’21″45 mentre la tedesca Dufter in 1’21″78.

20.34: Siamo alla chiusura della prima heat: l’olandese Schouten ha ottenuto un ottimo riscontro con il crono di 3’58″259 a precedere la russa Sokhryakova (4’00″603, autrice del personale). Ora è il momento di Noemi Bonazza opposta alla tedesca Roxanne Dufter.

20.32: Un impianto che consente grandi prestazioni, per l’aria più rarefatta.

20.31: La russa Sokhryakova e l’olandese Schouten sono le prime a confrontarsi.

20.27: Siamo nell’impianto più veloce del mondo, per le qualità del ghiaccio. Aspettiamoci delle prestazioni eccellenti e anche qualche record del mondo.

20.25: 5′ al via delle gare.

20.22: Si comincia con i 3000 metri femminili: Noemi Bonazza sarà nella seconda heat con Roxanne Dufter, mentre Francesca Lollobrigida se la vedrà con l’orange Esmee Visser, tra le favorite della vigilia. Candiate al successo Martina Sablikova e Ivanie Blondin.

20.20: Una rassegna iridata nella quale l’Olanda cercherà di far incetta di medaglie come al solito e già da questa giornata potrebbe fioccare.

20.18: “Siamo qui per dare il massimo e provare a toglierci qualche soddisfazione nelle distanze su cui siamo maggiormente competitivi – spiega il d.t. azzurro Maurizio Marchetto -. Nella Mass Start Lollobrigida ha grandi valori e pure Giovannini può indovinare la gara, mi dispiace che la bronchite di Tumolero non ci abbia consentito di preparare al meglio questo appuntamento con il Team Pursuit ma i ragazzi hanno già fatto bene sin qui e non molleranno. Ghiotto sta molto bene, lo ha dimostrato a Calgary sui 5000 e i 10.000 sono ancor di più la sua specialità: vediamo cosa si riuscirà a fare“.

20.15: Discorso un po’ diverso per Giovannini che, in questa rassegna, vorrà far saltare il banco nella mass start. Indubbiamente, favorito della vigilia è l’olandese Patrick Roest, praticamente imbattibile in questa stagione.

20.12: Nell’ultima uscita di Coppa del Mondo a Calgary (Canada), Ghiotto ha sfiorato il podio nel vero senso della parola e ci si augura che anche negli States sappia replicare quella prestazione e, magari, regalarsi qualcosa di speciale.

20.09: Nei 5000 uomini saranno Davide Ghiotto e Andrea Giovannini a cimentarsi in questa prova distance.

20.06: Indubbiamente puntare al podio anche in questa competizione appare decisamente arduo per una concorrenza assai qualificata, ma dal canto suo la “Lollo” cercherà di dare il meglio che ha per centrare la top-10 e magari ottenere un buon riscontro dal punto di vista cronometrico.

20.04: Nella prima prova riservata alle donne l’Italia avrà al via Noemi Bonazza e Francesca Lollobrigida. Fari puntati sulla romana, capace in questa specialità di cogliere il bronzo negli Europei di Heerenveen (Olanda), dimostrando grandi miglioramenti nelle distanze classiche.

20.02: Sull’anello di ghiaccio di Salt Lake City (Stati Uniti) prenderà il via la rassegna iridata del pattinaggio velocità pista lunga e il programma prevede i 3000 metri femminili, i 5000 maschili e le due team sprint.

20.00: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali 2020 su singole distanze di speed skating.

Il programma dei Mondiali 2020 di speed skating (13 febbraio) – Le possibilità di medaglia dell’Italia

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali 2020 su singole distanze di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Salt Lake City (Stati Uniti) prenderà il via la rassegna iridata del pattinaggio velocità pista lunga e il programma prevede i 3000 metri femminili, i 5000 maschili e le due team sprint.

Nella prima prova riservata alle donne l’Italia avrà al via Noemi Bonazza e Francesca Lollobrigida. Fari puntati sulla romana, capace in questa specialità di cogliere il bronzo negli Europei di Heerenveen (Olanda), dimostrando grandi miglioramenti nelle distanze classiche. Indubbiamente puntare al podio anche in questa competizione appare decisamente arduo per una concorrenza assai qualificata, ma dal canto suo la “Lollo” cercherà di dare il meglio che ha per centrare la top-10 e magari ottenere un buon riscontro dal punto di vista cronometrico. Un po’ lo stesso discorso per la giovane Bonazza, in crescita in quest’annata.

Nei 5000 uomini saranno Davide Ghiotto e Andrea Giovannini a cimentarsi in questa prova distance. Nell’ultima uscita di Coppa del Mondo a Calgary (Canada), Ghiotto ha sfiorato il podio nel vero senso della parola e ci si augura che anche negli States sappia replicare quella prestazione e, magari, regalarsi qualcosa di speciale. Discorso un po’ diverso per Giovannini che, in questa rassegna, vorrà far saltare il banco nella mass start. Indubbiamente, favorito della vigilia è l’olandese Patrick Roest, praticamente imbattibile in questa stagione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali 2020 su singole distanze di speed skating: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 20.30 italiane. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISG