Speed skating, Francesca Lollobrigida ottava con record italiano sui 3000 metri ai Mondiali 2020

Sono scattati nella serata italiana di oggi, giovedì 13 febbraio, i Mondiali su singole distanze di speed skating, che si disputano a Salt Lake City, Utah, USA, fino a domenica 16 febbraio: assegnati questa sera i primi quattro titoli della rassegna iridata, con buoni piazzamenti fatti registrare dagli atleti italiani. Ottava Francesca Lollobrigida con record italiano sui 3000, settimo Davide Ghiotto nei 5000.

Nei 3000 metri femminili la medaglia d’oro va alla boema Martina Sáblíková, che vince in 3:54.252 e va a precedere di 0.67 l’olandese Carlijn Achtereekte, al personale in 3:54.924, mentre completa il podio la russa Natalia Voronina, terza a 1.28 col crono di 3:55.540. Ottava posizione con tanto di record italiano in 3:58.717 per Francesca Lollobrigida, che termina a 4.46 dall’oro, mentre si classifica 19ma Noemi Bonazza in 4:08.220, con un ritardo di 13.96.

I 5000 metri maschili vanno invece al canadese Ted-Jan Bloemen, che vince con il crono di 6:04.375 e batte di 0.54 l’olandese Sven Kramer, il quale deve accontentarsi della piazza d’onore in 6:04.918. Infine sale sul gradino più basso del podio un altro canadese, Graeme Fish, che timbra il personale in 6:06.328, a 1″95 dal connazionale. Settima posizione per Davide Ghiotto, che chiude a 8.13 in 6:12.512, mentre è undicesimo Andrea Giovannini in 6:15.441 con un ritardo di 11.06.

Il team sprint femminile va ai Paesi Bassi (Wüst, de Jong, Leerdam) che vincono in 1:24.029 andando a precedere di 0″48 la Russia (Shikhova, Fatkulina, Golikova), seconda in 1:24.509, e di 1.34 la Polonia, terza in 1:25.378. Anche il team sprint maschile se lo aggiudicano i Paesi Bassi (Nuis, Verbij, Krol), che approfittano della squalifica per cambio irregolare del Canada e si prendono l’oro con il crono di 1:18.187, mentre è seconda la Cina (Gao, Wang, Kahanbai) a 0.34 in 1:18.533, sale sul podio anche la Norvegia (Lorentzen, Rukke, Magnussen), terza in 1:19.545, con un ritardo di 1.35.

Foto: LaPresse