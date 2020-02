LIVE Slittino, Mondiali 2020 in DIRETTA: Rieder-Kainzwaldner per la conferma, Andrea Votter per il riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di slittino su pista artificiale in quel di Sochi. Sul catino olimpico in terra russa vanno in scena oggi le gare classiche per quanto riguarda il doppio ed il singolo femminile. L’Italia va ancora a caccia di medaglie dopo un venerdì già da incorniciare.

Nel doppio c’è la carta più importante per il Bel Paese, è quella formata da Rieder/Kainzwaldner. I giovani altoatesini hanno dato spettacolo ieri con un argento clamoroso nella sprint: l’obiettivo è quello di ripetersi. Spazio anche a Rieder/Rastner e Nagler/Malleier. Per l’oro la Germania, con Wendl/Arlt ed Eggert/Benecken, sfidano i padroni di casa russi Denisev/Antonov, già d’oro nella sprint.

Dovrebbe essere una battaglia tutta russa al femminile con Ekaterina Katnikova, Viktoriia Demchenko e, soprattutto, Tatyana Ivanova favorite per il titolo. Occhio agli inserimenti da dietro, con Eliza Cauce e Julia Taubitz pronte a giocarsi il podio. Cerca il riscatto dopo la deludente sprint di ieri Andrea Voetter: può puntare alla top-10.

Appuntamento alle 13.40 per il doppio, nel pomeriggio invece le donne.

Foto: Paola Castaldi