Altro podio per l’Italia a St. Moritz! Verena Hofer terza, sfuma il sogno di Sandra Robatscher

Italia che continua ad esaltarsi nella tappa della Coppa del Mondo di slittino in quel di St. Moritz. In Svizzera arriva il podio timbrato Verena Hofer, che riscatta il legno olimpico agguantando la terza top-3 della stagione. A vincere è la campionessa olimpica in carica Julia Taubitz, che torna in vetta alla classifica di Coppa: rimonta clamorosa, timbrando anche il record della pista, dall’ottava piazza, chiudendo con il crono di 1:48.144.

Battuta la connazionale Merle Fraebel di 121 millesimi, che conserva la seconda piazza ottenuta nella prima run. Come detto terza è Hofer che recupera una posizione nella seconda run e termina la prova a 225 millesimi dalla vincitrice.

Sfuma purtroppo il sogno di Sandra Robatscher che ha chiuso al primo posto la prima discesa. L’azzurra non è stata perfetta nella run decisiva ed è scesa in quarta piazza, a 13 millesimi dal podio. Da segnalare in casa Italia anche la positiva decima piazza di Nina Zoeggeler.