LIVE Sinner-Ymer 3-6 4-6, Atp Montpellier 2020 in DIRETTA: gli innumerevoli errori con il rovescio condannano l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI SINNER-YMER

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport.

Ymer batte dunque Sinner in due set (6-3, 6-4) ed accede al secondo turno dove affronterà il vincente tra Couacaud e Krajinovic. Brutta sconfitta invece per l’azzurro che commette tantissimi errori con il rovescio e dice addio al torneo transalpino.

Loading...

Loading...

4-6 Scappa la risposta a Sinner, basta la prima palla match ad Ymer.

40-0 Prima forte e precisa, tre match point per lo svedese.

30-0 Ace esterno di Ymer, a due punti dal match.

15-0 Servizio e dritto imprendibile giocato dallo scandinavo.

4-5 Prima vincente dell’italiano, Ymer servirà per chiudere i giochi.

40-15 Servizio e dritto vincente di Sinner.

30-15 Back in recupero di Ymer largo.

15-15 Grave doppio fallo dell’azzurro.

15-0 Buon passante di Ymer, ma Sinner è attento e copre con la volèe.

3-5 Risposta di Sinner in corridoio, l’italiano serve per rimanere nel match.

40-0 Rovescio di Sinner sul nastro, azzurro arrabbiato con se stesso.

30-0 Ennesimo rovescio dell’altoatesino in rete.

15-0 Il nastro accomoda una semplice smorzata per Ymer, Sinner nemmeno ci prova ad arrivarci.

3-4 Rovescio di Sinner in rete, l’azzurro è frustrato dai tanti errori odierni e lascia rimbalzare la racchetta a terra scoraggiato.

30-40 Scambio pesantissimo sul quale commette un errore solito di misura con il rovescio Sinner.

30-30 Dritto di Sinner deviato dal nostro in corridoio per un pelo.

30-15 Bellissimo punto dello svedese con il lungolinea di rovescio.

30-0 Devastante in accelerazione Sinner, Ymer costretto all’errore con il dritto.

15-0 Servizio e dritto vincente giocato da Sinner.

3-3 Prima centrale vincente di Ymer.

40-30 Diagonale di dritto di Ymer in corridoio.

40-15 Stringe leggermente troppo l’angolo con il rovescio Sinner.

30-15 Doppio fallo per lo scandinavo.

30-0 Spinge bene in uscita dal servizio Ymer.

15-0 Scambio lungo che premia la maggior lucidità di Ymer.

3-2 Errore in volèe di Sinner, altro break buttato al vento.

30-40 Scappa la risposta allo svedese.

15-40 Ymer risponde con la stessa moneta! Trova le linee con tre colpi precisissimi e poi chiude con lo smash.

15-30 PUNTO CLAMOROSO!!! Volèe a rete con tanto di giravolta in un momento delicato, magia assoluta di Sinner.

0-30 Spinge bene in risposta lo svedese.

0-15 Sinner si costruisce il punto alla grande ma sbaglia lo smash decisivo.

3-1 Dritto di Ymer che non supera il nastro, ora Sinner deve confermare il break.

15-40 Risposta di Sinner devastante all’incrocio delle righe! Due palle break.

15-30 Grandissimo punto dell’azzurro che pietrifica il rivale con una palla corta deliziosa!

15-15 Largo di poco il dritto in lungolinea di Sinner.

0-15 Rovescio di Ymer in corridoio.

2-1 Il tentativo di passante di Sinner con il rovescio si infrange sul nastro.

15-40 Pallonetto difensivo di Ymer che supera Sinner, due palle del controbreak.

15-30 Dritto di Sinner in uscita dal servizio in rete.

15-15 Il nastro disorienta Sinner e dà una mano ad Ymer.

15-0 L’azzurro comincia il turno di battuta con un ace!

2-0 Back di Ymer che non trova il campo, Sinner gli strappa il servizio!

40-A Scappa il dritto allo scandinavo, terza palla break per Sinner.

40-40 Servizio imprendibile di Ymer.

40-A Gran risposta e poi dritto a chiudere dell’altoatesino.

40-40 Ymer l’annulla con un ace.

40-A Passante dello svedese leggermente troppo stretto, palla break per l’azzurro, è la prima della partita.

40-40 Risposta spettacolare dell’italiano che sorprende Ymer.

A-40 Stecca un dritto non troppo difficile Sinner.

40-40 Doppio fallo di Ymer.

40-30 Risposta dell’azzurro fuori misura.

30-30 Dritto martellante di Sinner che sta dominando il gioco in questa fase di partita.

30-15 Rovescio dell’altoatesino sul nastro, il ritmo è aumentato ma il rovescio non gli entra.

15-15 Sinner comanda lo scambio e costringe lo scandinavo all’errore.

15-0 Prova il passante in difesa Sinner che per poco non trova il campo.

1-0 Prima vincente che permette all’italiano di tenere la battuta a zero.

40-0 Spinge bene Sinner che costringe lo svedese a forzare e sbagliare con il dritto.

30-0 Scambio lungo che si interrompe per il rovescio lungo di Ymer.

15-0 Prima vincente per Sinner.

INIZIATO IL SECONDO SET.

3-6 Ymer conquista il primo set con un rovescio in diagonale molto preciso.

40-30 Stavolta lo svedese non sbaglia lo smash ed avrà un set point.

30-30 Rovescio dell’azzurro che continua a non funzionare oggi.

15-30 Sbaglia lo smash Ymer e Sinner lo punisce con un ottimo passante!

15-15 Sinner mette i piedi in campo e con il dritto riesce finalmente ad incidere.

15-0 Ace di Ymer.

3-5 Prima e dritto vincente dell’italiano.

40-15 Dritto di Ymer in corridoio sull’accelerazione dell’italiano.

30-15 Altra buona prima da destra per l’azzurro.

15-15 Dritto di Sinner fuori misura.

15-0 Prima vincente dell’altoatesino.

2-5 Ottima volèe di Ymer per archiviare il game.

40-15 Sinner muove l’avversario con un paio di accelerazioni ma il rovescio lo tradisce ancora.

30-15 Straordinario dritto in cross di Ymer che lascia Sinner di sasso.

15-15 Forza troppo con il dritto Sinner e il colpo gli scappa via.

0-15 Doppio fallo ad aprire il game per lo svedese.

2-4 Risposta di Ymer che si spegne in rete.

A-40 Sinner manda Ymer in giro per il campo e poi chiude il punto con lo smash.

40-40 Prima e dritto devastante all’incrocio di Sinner per annullare il break point.

40-A Diagonale di rovescio stretto troppo da Sinner, palla break per Ymer.

40-40 Secondo doppio fallo di fila per l’azzurro, estremamente contratto sinora.

40-30 Doppio fallo ad annullare il punto diretto di un attimo fa.

40-15 Ace dell’italiano!

30-15 Buona prima esterna di Sinner.

15-15 Esagera con il dritto Ymer che non trova il campo.

0-15 Passante di Sinner in rete, l’azzurro sta subendo le iniziative del rivale.

1-4 Prima e dritto vincente per lo svedese.

40-30 Brutta risposta dell’altoatesino su una seconda non irresistibile dell’avversario.

30-30 Martella Sinner che poi cerca di chiudere con troppa foga con il dritto che si infrange sul nastro.

15-30 Gioca bene il punto Sinner che poi scende a rete ma sbaglia la volèe.

0-30 Aggressivo con la risposta Sinner e rovescio di Ymer in corridoio.

0-15 Dritto di Ymer lungo, primo punto perso al servizio dallo scandinavo.

1-3 Prima precisa, dritto a seguire e smash per chiudere il punto: Sinner è entrato in partita!

40-0 Rovescio di Ymer fermato dal nastro.

30-0 Prima di Sinner sulla quale non riesce a rispondere Ymer.

15-0 Rovescio dello svedese in rete.

0-3 Spinge alla grande con il dritto Ymer che non sta proprio facendo giocare l’azzurro.

40-0 Serve and volley ben orchestrato dallo scandinavo.

30-0 Slice in recupero di Sinner che non trova il campo.

15-0 Prima esterna di Ymer attaccata in modo troppo profondo da Sinner.

0-2 Rovescio dell’altoatesino in rete, non una partenza indimenticabile.

30-40 Fuori nuovamente il rovescio incrociato di Sinner, palla break.

30-30 Buona prima vincente per l’italiano.

15-30 Il passante di Ymer batte la discesa a rete di Sinner.

15-15 Cross di rovescio di Sinner in corridoio.

15-0 Scappa via lo slice a Ymer.

0-1 Prova ad uscire dalla diagonale Sinner ma finisce in rete con il rovescio.

40-0 Di nuovo prima al corpo e rovescio vincente per lo svedese.

30-0 Prima al corpo di Ymer che sorprende l’azzurro.

15-0 Rovescio di Sinner in rete.

INIZIA LA PARTITA!

14:07 Cominciata la fase di riscaldamento, a brevissimo si parte.

14:03 Hanno appena fatto il loro ingresso in campo Sinner e Ymer.

13:59 Si sta giocando nel frattempo Bublik-Laaksonen: i due tennisti sono un set pari e al terzo il punteggio è di 4-3 per lo svizzero.

13:55 Chi avrà la meglio tra Sinner e Ymer affronterà al secondo turno il vincitore tra il francese Couacaud e il serbo Krajinovic (numero 7 del tabellone).

13:50 Nell’unico precedente, risalente alle scorse Next Gen Atp Finals, l’altoatesino ebbe la meglio con un netto 3-0, ma lì ovviamente il contesto era diverso. La cosa certa è che oggi Sinner dovrà superare un banco di prova notevole, anche solo per verificare i progressi portati dal lavoro invernale.

13:45 Grazie al secondo turno conquistato all’Australian Open, l’italiano ha raggiunto la 78ma posizione nel ranking ATP. Anche lo scandinavo si è arreso nel secondo match del primo Gande Slam della stagione, dopo aver lottato alla pari contro Khachanov e aver portato il russo al super tie-break.

13:40 Sul cemento indoor transalpino, il nostro giovane talento se la vedrà con lo svedese Ymer in un match che si preannuncia estremamente equilibrato.

13:35 Salve a tutti e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP di tennis di Montpellier tra Jannik Sinner e Mikael Ymer.

Il programma di Sinner-Ymer – La presentazione di Sinner-Ymer

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP di tennis di Montpellier tra Jannik Sinner e Mikael Ymer. Sul veloce indoor transalpino il giovane altoatesino cercherà di andare avanti e iniziare ad accumulare vittorie in questo 2020 iniziato non nel migliore dei modi.

L’italiano, attualmente 78° nel ranking, dopo essere arrivato al secondo turno agli Australian Open ha tutta l’intenzione di tornare a giocare e vincere. Stesso risultato nel primo Slam della stagione anche per Ymer che ha lottato come un leone prima di arrendersi al super tie-break contro Khachanov. Per l’azzurro si tratta dell’esordio nell’Open Sud de France visto che l’anno passato, in questo periodo, era oltre la 500ma posizione della classifica mondiale. Lo scandinavo, attualmente è al 76° posto nel ranking, è sembrato in gran forma in questo inizio di stagione come dimostra l’ottavo di finale conquistato ad Auclkand, torneo nel quale il tennista italiano si è dovuto arrendere al primo turno al francese Paire.

Difficile stabilire da che parte pendano i favori del pronostico anche se nell’unico precedente, risalente alle scorse Next Gen Atp Finals, l’azzurro ebbe la meglio con un netto 3-0. Per Sinner si tratta di un importante banco di prova per testare quanto il lavoro invernale sia stato utile nella sua crescita sia fisica che tecnica. Il vincitore della sfida agli ottavi, molto verosimilmente, dovrà vedersela con il serbo Filip Krajinovic.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP di tennis di Montpellier tra Jannik Sinner e Mikael Ymer: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia non prima delle ore 14.00.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo