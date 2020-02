Tennis, ATP Montpellier 2020: Jannik Sinner a caccia degli ottavi contro lo svedese Mikael Ymer

Inizierà domani 4 febbraio l’avventura di Jannik Sinner al torneo ATP 250 di Montpellier. Il 18enne nativo di San Candido al primo turno sul veloce francese dovrà vedersela con lo svedese Mikael Ymer. Ci si attende un match molto equilibrato tra due tennisti dalle grandi prospettive.

L’italiano, attualmente 78° nel ranking, dopo essere arrivato al secondo turno agli Australian Open ha tutta l’intenzione di tornare a giocare e vincere. Stesso risultato nel primo Slam della stagione anche per Ymer che ha lottato come un leone prima di arrendersi al super tie-break contro Khachanov.

Per l’azzurro si tratta dell’esordio nell’Open Sud de France visto che l’anno passato, in questo periodo, era oltre la 500ma posizione della classifica mondiale. Lo scandinavo, attualmente è al 76° posto nel ranking, è sembrato in gran forma in questo inizio di stagione come dimostra l’ottavo di finale conquistato ad Auclkand, torneo nel quale il tennista italiano si è dovuto arrendere al primo turno al francese Paire.

Complicato stabilire da che parte pendano i favori del pronostico anche se nell’unico precedente, risalente alle scorse Next Gen Atp Finals, l’azzurro ebbe la meglio con un netto 3-0. Per Sinner si tratta di un importante banco di prova per testare quanto il lavoro invernale sia stato utile nella sua crescita sia fisica che tecnica. Il vincitore della sfida agli ottavi, molto verosimilmente, dovrà vedersela con il serbo Filip Krajinovic.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS