LIVE Sinner-Ymer, Atp Montpellier 2020 in DIRETTA: sfida tra NextGen sul veloce indoor

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP di tennis di Montpellier tra Jannik Sinner e Mikael Ymer. Sul veloce indoor transalpino il giovane altoatesino cercherà di andare avanti e iniziare ad accumulare vittorie in questo 2020 iniziato non nel migliore dei modi.

L’italiano, attualmente 78° nel ranking, dopo essere arrivato al secondo turno agli Australian Open ha tutta l’intenzione di tornare a giocare e vincere. Stesso risultato nel primo Slam della stagione anche per Ymer che ha lottato come un leone prima di arrendersi al super tie-break contro Khachanov. Per l’azzurro si tratta dell’esordio nell’Open Sud de France visto che l’anno passato, in questo periodo, era oltre la 500ma posizione della classifica mondiale. Lo scandinavo, attualmente è al 76° posto nel ranking, è sembrato in gran forma in questo inizio di stagione come dimostra l’ottavo di finale conquistato ad Auclkand, torneo nel quale il tennista italiano si è dovuto arrendere al primo turno al francese Paire.

Difficile stabilire da che parte pendano i favori del pronostico anche se nell’unico precedente, risalente alle scorse Next Gen Atp Finals, l’azzurro ebbe la meglio con un netto 3-0. Per Sinner si tratta di un importante banco di prova per testare quanto il lavoro invernale sia stato utile nella sua crescita sia fisica che tecnica. Il vincitore della sfida agli ottavi, molto verosimilmente, dovrà vedersela con il serbo Filip Krajinovic.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP di tennis di Montpellier tra Jannik Sinner e Mikael Ymer: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia non prima delle ore 14.00.

