Riprende l’avventura dell’Italia di Fed Cup di Tathiana Garbin. Dal 5 all’8 febbraio la selezione femminile del Bel Paese sarà impegnata nel Gruppo I zona Europa/Africa 2020 a Tallin, capitale dell’Estonia, e affronterà le padrone di casa estoni, l’Austria e la Grecia. Il sorteggio effettuato nel mese di gennaio dall’ITF a Melbourne ha stabilito la composizione delle due Pool. L’Italia è inserita in quella B, con le avversarie citate, mente in quella A vi sono Ucraina, Croazia e Bulgaria. Da regolamento, la squadra prima classificata di ciascuna Pool affronterà la seconda dell’altra Pool e le vincenti di queste due sfide staccheranno il pass per i play-off di aprile. Le ultime classificate di ciascuna Pool daranno vita ad uno spareggio, con la perdente retrocessa nel Gruppo II.

Italia-Austria, Fed Cup 2020: orari partite, programma, tv, streaming

Le azzurre faranno il loro esordio domani 5 febbraio alle ore 15.00 italiane contro l’Austria. Jasmine Paolini, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Giulia Gatto-Monticone e Martina Trevisan sono le giocatrici prescelte. Fari puntati su Giorgi che dovrebbe rappresentare il riferimento in questa squadra, ma attenzione alla crescita di Cocciaretto e di Paolini che nell’ultimo anno hanno compiuto dei progressi notevoli. Di seguito il programma completo e l’unica certezza è che verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis TV il match Italia-Estonia di giovedì 6 alle ore 15.00:

I GIRONI DI FED CUP (5-8 FEBBRAIO)

Gruppo A: Ucraina, Croazia, Bulgaria

Gruppo B: Italia, Estonia, Austria, Grecia

Loading...

Loading...

Mercoledì 5 febbraio ore 16 locali (le 15 italiane)

Gruppo A

Croazia c. Bulgaria

Gruppo B

ore 16 locali (le 15 italiane)

ITALIA c. Austria

Estonia c. Grecia

Giovedì 6 febbraio – ore 16 locali (le 15 italiane)

Gruppo A

Ucraina c. Bulgaria

Gruppo B

ore 16 locali (le 15 italiane – in diretta su SuperTennis) ITALIA c. Estonia

Austria c. Grecia

Venerdì 7 febbraio – ore 16 locali (le 15 italiane)

Gruppo A

Ucraina c. Croazia

Gruppo B

ore 16 locali (le 15 italiane)

ITALIA c. Grecia

Estonia c. Austria

Sabato 8 febbraio – ore 13 locali (le 12 italiane)

Play-off e play-out

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Rena Schild / Shutterstock.com