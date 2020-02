LIVE Olimpia Milano-Venezia, Coppa Italia basket in DIRETTA: semifinale in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match – La cronaca di Milano-Cremona – La cronaca di Virtus Bologna-Venezia

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, valido per la prima semifinale di Coppa Italia 2020. Il primo match di giornata che vale un posto nella finalissima mette di fronte promette spettacolo; si scontrano infatti quella che da anni è la squadra da battere, l’Olimpia, e la Reyer, formazione campione d’Italia in carica.

I meneghini hanno dominato la Vanoli Cremona nel proprio quarto di finale, vincendo per 86-62. Gli uomini di coach Messina hanno sfoderato una delle migliori prestazioni stagionali, contro un avversario ostico che, solo quattro giorni, prima era andato ad un passo dalla vittoria nel fortino milanese. Contro i detentori in carica del trofeo, Kaleb Tarczewksi ha fatto il vuoto sotto canestro, chiudendo a quota 14 punti e 9 rimbalzi; Vladimir Micov e Amedeo Della Valle hanno contribuito alla causa con 13 punti a testa.

In semifinale ci si aspettava si prospettava il big match contro la dominatrice del campionato Virtus Bologna, ma Venezia ha sovvertito il pronostico. Con una grande prestazione difensiva infatti i ragazzi di coach Walter De Raffaele hanno avuto la meglio sulle V Nere dopo un tempo supplementare (82-81). I lagunari hanno concentrato le proprie attenzioni sul pericolo numero 1 Milos Teodosic (15 punti ma 2/16 al tiro) e hanno vinto la battaglia a rimbalzo (53 a 45) contro una delle squadre migliori in questo fondamentale. Nonostante ciò, il talento del collettivo bolognese è riuscito a prolungare il match di altri 5′, nei quali le due squadre hanno proseguito in equilibrio, fino al canestro decisivo di Austin Daye (15 punti nel match). Nella serata di giovedì sera si è rivisto un ottimo Stefano Tonut, autore di 16 punti.

Nell’incontro d’andata di campionato, disputato al Taliercio, le scarpette rosse vinsero un match tiratissimo per 70-71. Decisivo per le sorti della partita fu un canestro da tre punti di Micov con 6″ sul cronometro. Sono quattro gli ex della partita, tre in maglia Reyer e uno in maglia Armani. Ariel Filloy ha passato 4 anni nel capoluogo lombardo (2008-12). Andrew Goudelock, che non ha giocato il quarto di finale, ha vestito il biancorosso milanese nella stagione 2017-18, in quella che fu anche l’ultima stagione in Lombardia per Bruno Cerella (2013-18). Il meneghino Paul Biligha è invece passato in estate a Milano proprio dagli orogranata, con cui aveva vissuto le due precedenti stagioni.

L’appuntamento con la DIRETTA LIVE di OA Sport è per le 17.45, orario in cui è in programma la palla a due tra Olimpia Milano e Reyer Venezia.

