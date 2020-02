LIVE Juventus-Fiorentina 3-0, Serie A calcio in DIRETTA: doppio Ronaldo e De Ligt per l’allungo bianconero. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14:32 Termina qui la nostra diretta live, grazie per aver seguito OA Sport e buon proseguimento di giornata.

Pagelle:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6.5; Cuadrado 6.5, Bonucci 7, De Ligt, 7.5 Alex Sandro 6; Bentancur 6.5, Pjanic 6, Rabiot 7 (Matuidi s.v.); Douglas Costa 7 (Bernardeschi s.v.), Higuain 6.5 (67′ Dybala 7), Cristiano Ronaldo 6.5. All. Sarri 6.5.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6.5; Ceccherini 5.5, Pezzella 5.5, Igor 6.5; Lirola 6 (Agudelo s.v.), Benassi 6.5, Pulgar 6, Ghezzal 5.5 (Vlahovic 5.5), Dalbert 6; Cutrone 5.5 (Sottil s.v.), Chiesa 6. All. Iachini 6.

14:28 I bianconeri battono gli storici rivali, mostrando un buon gioco nel secondo tempo, dopo una prima frazione non entusiasmante. Con questo successo gli uomini di Sarri allungano in classifica e mettono pressione a Inter e Lazio, impegnate contro Udinese e Spal.

Finisce qui: Juventus-Fiorentina 3-0.

95′ Dybala semina il panico in area di rigore e guadagna un altro angolo.

94′ Ultimi minuti di gioco di una partita che ha ormai poco da dire.

92′ Punteggio sicuramente ingeneroso per quanto fatto vedere dalla formazione di Iachini.

91′ Goooooooooollllll!!!!! De Ligt!!!!!!! Pennellata di Dybala a rientrare e l’olandese sbuca alle spalle della difesa e insacca di testa da pochi passi!

91′ Dybala va diretto in porta trovando il corner.

90′ Punizione per la Juventus che è una sorta di corner corto, salgono i saltatori. 6 minuti di recupero.

89′ Ultimo cambio anche per gli ospiti: fuori Lirola, dentro Agudelo.

87′ Terzo e ultimo cambio per Sarri: Matuidi entra al posto dello stesso Rabiot.

85′ Grande giocata di Rabiot che danza sul pallone sulla pressione avversaria, ovazione del pubblico per il francese, autore di un ottima prestazione.

84′ Insiste ancora la Juventus con Dybala anticipato sul cross dalla sinistra di Ronaldo.

83′ Entra Bernardeschi per Douglas Costa.

81′ Tentano una reazione gli ospiti che guadagnano un corner che non crea però problemi alla difesa bianconera.

80′ E SONO DUEEEEEEEEE!!!!! Ancora a bersaglio il numero 7 che stavolta spiazza completamente Dragowski.

79′ DECISIONE CONFERMATA! Boato dello Stadium e Ronaldo va per la doppietta. Ammonito Ceccherini.

78′ Seconda on field review di oggi.

78′ Silent check in corso, proteste ospiti.

77′ RIGORE PER LA JUVENTUS! Bentancur è strepitoso nello slalom al limite dell’area e, uno volta entrato, viene messo giù da Ceccherini.

76′ Schema tentato con Pulgar ad aprire per Pezzella, l’argentino mette in mezzo per Vlahovic che è ben chiuso da Bonucci.

75′ Dybala generosissimo chiude Vlahovic regolarmente, ma in scivolata la tocca col braccio. Punizione per gli ospiti da zona invitante.

74′ Secondo cambio effettuato da Iachini: Sottil prende il posto di Cutrone.

73′ Non arriva Dybala sull’imbucata di Bentancur che lo avrebbe mandato in 1vs1 con Pezzella.

72′ Altra ottima chiusura di De Ligt, accompagnato dall’ovazione del proprio pubblico.

71′ Altro corner per la Juventus, in pressione alla caccia del raddoppio.

70′ De Ligt protesta per un tocco di mano sul suo tentativo di testa.

69′ Ceccherini anticipa Ronaldo sul traversone di Cuadrado. Angolo per i bianconeri.

67′ È il momento di Dybala. Fuori Higuain.

65′ Cross insidioso dalla sinistra di Rabiot, Ronaldo anticipato con un intervento provvidenziale da Igor, che ha subito un colpo alla schiena ed è a terra dolorante.

64′ MIRACOLO DI DRAGOWSKI! Douglas Costa va via in velocità sulla destra, serve all’indietro l’argentino che colpisce col piatto destro ma trova il grande riflesso del numero uno viola.

64′ OCCASIONE VIOLA! Chiesa punta Alex Sandro, serve il compagno che dal limite dell’area sfiora il secondo palo!

62′ Ronaldo crossa dal fondo dopo l’uno contro uno con Lirola, ma l’area è ben presidiata dai difensori viola.

61′ Iachini passa a un 3-4-2-1 con il neo entrato e Chiesa alle spalle di Cutrone.

60′ Prima sostituzione del match: negli ospiti esce Ghezzal per far posto a Vlahovic.

58′ Bella imbucata di Douglas Costa (uno dei più positivi) per Ronaldo che è però in posizione irregolare.

57′ Fase spezzettata di gioco, con molti falli da ambo le parti. Nel frattempo hanno intensificato il riscaldamento Dybala e De Sciglio.

56′ A terra Rabiot, dolorante in seguito a un calcio d’angolo viola.

55′ Bennassi conclude in porta, tiro deviato su cui Dalbert non arriva a spizzarla per un soffio.

54′ Ripartenza ospite: Benassi serve sull’esterno Chiesa su cui chiude Bonucci.

52′ Esce bene palla al piede la Juventus dal pressing portato dagli attaccanti viola.

51′ Ancora a terra il laterale bianconero.

50′ Brutto fallo di Ghezzal sul colombiano, Pasqua estrae il cartellino.

48′ Pezzella chiude in corner sull’ennesimo suggerimento da destra di Cuadrado.

48′ Bianconeri in possesso palla reiterato, Lirola anticipa bene su Ronaldo.

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO! Nessun cambio nelle due squadre.

13:22 La formazione di Sarri inizia bene mantenendo a lungo il possesso palla, senza però riuscire ad incidere. Le occasioni più importanti capitano infatti sui piedi dei viola, con Szczesny provvidenziale su Chiesa e Lirola. Al 39′ l’episodio chiave, con Pezzella a toccare col braccio la conclusione di Pjanic: dal dischetto Ronaldo non perdona per il momentaneo vantaggio bianconero. A tra poco per la ripresa.

47′ Termina la prima frazione di gioco. JUVENTUS-FIORENTINA 1-0.

46′ Douglas Costa cerca il cross dalla destra, ma non trova nessun compagno in area.

45′ Saranno due i minuti di recupero.

44′ Juventus padrona del possesso in questo primo tempo, col 71% contro il 29% viola.

42′ Il gol sembra aver tranquillizzato i bianconeri che, negli ultimi minuti, avevano subito molto l’iniziativa ospite.

40′ Con questo gol Ronaldo raggiunge Trezeguet a quota 9 partite consecutive a segno con la maglia zebrata.

39′ GOOOOOOOOOLLLL!!!! Non sbaglia il portoghese che tira rasoterra, Dragowski intuisce ma non riesce a tenerla. JUVENTUS-FIORENTINA 1-0.

39′ CALCIO DI RIGORE! Ammonito Pezzella. Ronaldo pronto dal dischetto.

38′ Va al monitor Pasqua!

37′ Proteste bianconere per un presunto tocco di mano di Pezzella sulla conclusione da fuori di Pjanic.

36′ Igor chiude Cuadrado sul fondo ed evita il calcio d’angolo. Ottimo l’esordio dell’ex Spal.

35′ Ammonito lo stesso capitano bianconero per un fallo su cui era stato concesso il vantaggio.

34′ Altra ottima chiusura di Bonucci sull’ennesima ripartenza di Chiesa.

33′ Ammonito Chiesa per un intervento duro ai danni di De Ligt che lo aveva anticipato.

32′ Braccio di Chiesa e punizione per la Juventus, calata un po’ dopo un buon inizio.

30′ Chiesa scippa Pjanic nel cerchio di centro campo, poi serve di tacco per un compagno accorrente che però non c’è e la difesa juventina spazza.

28′ Occasione Juventus! Bentancur spara il destro dal limite dell’area, bravo Dragowski a respingere nonostante la deviazione.

27′ Va direttamente in porta Chiesa da i 30 metri, palla ampiamente alta, ma la Fiorentina sta attaccando con più continuità ora.

25′ Douglas Costa cerca l’imbucata profonda per Pjanic, palla troppo lunga per il bosniaco.

23′ ANCORA FIORENTINA! Provvidenziale ancora il polacco sulla conclusione di Lirola sugli sviluppi del calcio d’angolo.

22′ OCCASIONE VIOLA! Pulgar mette in mezzo da sinistra, doppio colpo di tacco di Benassi e Chiesa, con Szczezny a volare e mandarla in angolo.

21′ Cutrone difende un ottimo pallone e Bonucci è provvidenziale in chiusura su Chiesa.

20′ Cerca ancora il cross la formazione di casa con Cuadrado, ma la Viola difende con tutti i propri effettivi.

18′ Cuadrado cerca in verticale il Pipita, su cui chiude bene Pezzella che devia e facilita l’intervento del portiere.

16′ Prova l’azione manovrata la Fiorentina, ma la difesa bianconera chiude bene; ottimo inizio di De Ligt, sempre puntuale nell’intervento.

14′ Altra sortita offensiva della Juventus, che gira bene palla da sinistra a destra, con gli ospiti che riescono però a difendersi. A terra Bonucci dopo un contrasto aereo con Dragowski.

13′ Spinge molto sulla corsia di destra la squadra di Sarri con Cuadrado e Douglas Costa molto in palla in questo avvio.

10′ Occasione Juventus! Douglas Costa rientra sul mancino, serve Cuadrado che mette un insidioso cross in mezzo su cui arriva Pjanic che viene però ostacolato da Cutrone; proteste dei bianconeri che invocano un rigore, ma sarà solo angolo.

8′ Primo tiro in porta del match, con Pulgar a coordinarsi dal limite dell’area: il suo tiro a giro è però bloccato facilmente dal numero uno bianconero.

7′ Prova a pungere in ripartenza la Viola, che una volta recuperato il possesso cerca sempre l’imbucata profonda per Chiesa o Cutrone.

5′ Palla verticale per Higuain che stoppa bene il pallone ma trova il suo tiro respinto da in ottimo Igor.

4′ Bianconeri col pallino del gioco in mano in questi primi minuti; la Fiorentina ha per ora un atteggiamento attendista.

2′ Subito bella combinazione Ronaldo-Rabiot, col francese che mette in mezzo un cross rasoterra dalla sinistra che viene però spazzato via dalla difesa viola.

1′ INIZIA LA PARTITA!

12:29 Fanno finalmente il loro ingresso in campo le due formazioni.

12:26 Squadre ancora negli spogliatoi, ma è tutto pronto davanti ad uno Stadium gremito.

12:22 Pochi minuti all’ingresso delle due formazioni sul terreno di gioco.

12:19 Arbitro dell’incontro è il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli. Ha diretto sei volte i bianconeri (sei successi) e cinque volte la Fiorentina (1 vittoria, 2 pareggi e due sconfitte).

12:16 Quindici minuti circa al calcio d’inizio del lunch match della 22ª giornata di Serie A, tutto pronto all’Allianz Stadium.

12.13 La Juventus è la squadra contro cui la Fiorentina ha sia perso più partite (77) che subito più gol (263) in Serie A.

12:10 Iachini è imbattuto nelle sue prime 4 partite alla guida dei viola in campionato (2 vinte e 2 pareggiate). Unico allenatore viola a rimanere imbattuto nelle prime 5 disputate è stato Roberto Mancini nel 2001.

12:07 I bianconeri non perdono due match consecutivi in Serie A dall’agosto 2015.

12:04 La Vecchia Signora ha sempre segnato nelle ultime 41 partite allo Stadium in tutte le competizioni, con una media di 2.2 gol a partita.

12:01 Nelle 30 partite in tutte le competizioni con Maurizio Sarri alla guida, la Juventus non ha trovato il gol in una sola occasione: proprio nella gara d’andata del Franchi (0-0).

11:58 I bianconeri hanno vinto 4 degli ultimi 5 scontri diretti contro la Viola.

11:55 Cristiano Ronaldo ha segnato almeno un gol nelle ultime 8 gare di campionato disputate e, in caso di marcatura quest’oggi, pareggerebbe il record di 9 partite consecutive a segno in Serie A fatto registrare da David Trezeguet nel 2005.

11:52 Con una vittoria quest’oggi la Juventus diventerebbe la prima squadra a toccare le 1600 vittorie in Serie A. I bianconeri hanno vinto in 9 delle 10 partite casalinghe disputate di Serie A quest’anno.

11:49 Confronto numero 162 in Serie A tra le due squadre: il bilancio totale è di 77 successi bianconeri, 51 pareggi e 33 vittorie per la Fiorentina. In quel di Torino la Juventus ha invece vinto 54 volte, pareggiando in 20 occasioni e perdendo solo 6 volte.

11:46 Maurizio Sarri ribalta le previsioni della vigilia, escludendo sia Aaron Ramsey che Paulo Dybala dall’undici iniziale, puntando sul tridente con Higuain e Douglas Costa. Nella viola sorpresa Ghezzal al posto del croato Badelj.

11:43 Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Ghezzal, Dalbert; Cutrone, Chiesa. All. Iachini.

11:40 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Juventus-Fiorentina, partita valida per la ventiduesima giornata di ritorno della Serie A Tim.

Orario, probabili formazioni e come vedere Juventus-Fiorentina Il programma della 22^ giornata

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Fiorentina, match della Serie A Tim 2019-20. I bianconeri cercano una vittoria per riscattare il passo falso di domenica scorsa al San Paolo e per allungare sull’Inter, impegnato nel posticipo contro l’Udinese. La Viola affronta gli storici rivali e, con un eventuale successo, avvicinerebbe la zona Europa per gli uomini di Giuseppe Iachini.

La squadra di Maurizio Sarri nell’ultimo turno non è riuscita a sfruttare i pareggi di Lazio e Inter, perdendo per 2-1 contro un redivivo Napoli; da un possibile più 6, si ritrova ora con sole tre lunghezze di vantaggio sui milanesi e quattro sui laziali (che devono però recuperare la gara contro il Verona). La Juventus non ha operato grandi manovre negli ultimi giorni di mercato, cedendo in extremis Emre Can e Marko Pjaca a Borussia Dortmund e Anderlecht. L’allenatore toscano per questa partita dovrebbe affidarsi a Szczesny tra i pali, con la linea difensiva a quattro composta da Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. Nel centrocampo a tre, ai lati del regista Pjanic dovrebbero agire Bentancur e Rabiot (al momento favorito su Bernardeschi e Matuidi). Non dovrebbe essere riproposto il “tridente pesante” che non ha brillato a Napoli, con Ramsey ad agire dietro Dybala e Cristiano Ronaldo.

La Fiorentina, che in settimana ha abbandonato la Coppa Italia per mano dell’Inter ha cambiato marcia con l’arrivo a fine dicembre di Iachini: dall’insediamento del tecnico marchigiano la squadra è imbattuta in campionato, con 2 vittorie e 2 pareggi. Il presidente Rocco Commisso ha rinforzato la squadra nel mercato di gennaio, con gli arrivi di Cutrone dal Wolverhampton, Igor dalla Spal, Agudelo dal Genoa e Duncan dalla Fiorentina. Sono stati inoltre messi sotto contratto Kouamé (disponibile però dalla prossima stagione causa infortunio) e Amrabat (all’Hellas Verona sino al termine della stagione); le partenze degne di nota sono state quelle di Saponara (Lecce) e Boateng (volato in Turchia al Besisktas). Contro la capolista, davanti al numero uno Dragowski potrebbe fare il proprio esordio Igor, con Pezzella e Ceccherini a completare il reparto (squalificati Milenkovic e l’ex Caceres). Lirola e Dalbert ad agire larghi nei cinque di centrocampo, con Pulgar e Benassi ai lati di Badelj, che sostituisce l’indisponibile Castrovilli. Attacco a due con Chiesa e Cutrone.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Fiorentina, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 12:30. Buon divertimento!

