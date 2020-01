Orario Juventus-Fiorentina e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni

Domenica 2 febbraio (ore 12.30) si giocherà Juventus-Fiorentina, incontro valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2020 di calcio. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena un lunch match assolutamente da non perdere, la grande rivalità tra queste due squadre si rianimerà per una partita di campionato fondamentale per entrambe le compagini: i bianconeri, reduci dalla sconfitta in trasferta sul campo del Napoli, vogliono tornare al successo in modo da confermarsi in testa alla classifica (al momento hanno tre punti di vantaggio sull’Inter) mentre i viola hanno incamerato otto punti nelle ultime quattro uscite e vogliono proseguire nella scalata della graduatoria dove al momento sono tredicesimi.

Maurizio Sarri potrebbe essere intenzionato a proporre il tridente offensivo con Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Douglas Costa in un 4-3-3 caratterizzato dalla presenza di Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce oltre a un centrocampo con Bentancur, Rabiot e Matuidi. Iachini potrebbe puntare invece su un più coperto 3-5-2 con Chiesa e Curtone in fase offensiva.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e le probabili formazioni di di Juventus-Fiorentina, match valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2020 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

JUVENTUS-FIORENTINA: DATA, PROGRAMMA ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 2 FEBBRAIO:

12.30 Juventus-Fiorentina

JUVENTUS-FIORENTINA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

Diretta tv su DAZN 1.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-FIORENTINA:

Juventus (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Rabiot, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Pezzella, Ceccherini, Ranieri, Lirola, Castrovlli, Benassi, Pulgar, Venuti, Cutrone, Chiesa. All. Iachini

