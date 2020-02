LIVE Italia-Russia 83-64, Qualificazioni Europei basket 2021 in DIRETTA: la giovane Italia di Sacchetti convince nell’esordio di Napoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22:28 Termina qui la nostra diretta, grazie per aver seguito OA Sport, buon proseguimento di serata e appuntamento al prossimo live!

22:26 Convincente vittoria azzurra al PalaBarbuto. Dopo un inizio contratto la banda di Sacchetti ha comandato le operazioni per tutto il corso della gara mantenendo sempre la doppia cifra di vantaggio. Doppia doppia da 10 punti e 10 assist per Spissu, 19 per Ricci con 7 rimbalzi e 15 per capitan Vitali. Per i russi 14 di Antipov e 17 con 8 assist per Kulagin (con 7 perse).

TERMINA QUI!!

83-64 BORTOLANI!!! Tre punti anche per il giocatore di Biella!

80-64 Ricci scappa in contropiede per il +16.

78-64 Canestro per Antipoov.

78-62 VITALI!!! Spara la bomba dalla punta e manda definitivamente i titoli di coda. Timeout russo.

C’è spazio anche per Matteo Tambone, che fa il suo esordio nel match a un minuto dal termine.

75-62 1/2 in lunetta per Ruzzier.

74-62 1/2 per il lungo del Parma Perm.

Liberi per Valiev.

Timeout russo.

74-61 2/2 e 17 punti per lui.

Kulagin commette fallo e manda in lunetta Ricci.

72-61 Ruzzier ha spazio dalla media distanza, si prende il tiro e segna aiutato dal tabellone.

70-61 Percorso netto questa volta per lui.

Altro giro in lunetta per Ivlev che subisce fallo a rimbalzo.

Ultimi due di gioco, gli azzurri vedono la linea del traguardo.

0/2 per il lungo del Lokomotiv Kuban.

70-59 Vitali si mette in proprio e chiude col canestro in step back dall’altezza del tiro libero. Fallo di Ricci su Ivlev.

68-59 1/2 per lui.

Liberi per Kulagin.

Altro timeout per Sacchetti.

Ultimi 4 minuti di gioco.

68-58 Tripla di Antipov sull’ottima circolazione palla.

68-55 Ricci salva un pallone sotto canestro e segna nuovamente buttandosi indietro dall’angolo.

Attacchi bloccati quando siamo giunti a metà ultimo quarto. Timeout Italia.

Poco più di 6 minuti al termine dell’incontro.

66-55 Palleggio, arresto e tiro per Spissu dall’altezza del tiro libero.

64-55 Fallo in attacco di Ricci e dall’altra parte il solito Kulagin si appoggia al vetro in entrata.

64-53 Brutta persa per Spagnolo che regala due punti a Baburin.

64-51 Ricci ne inventa altri due allo scadere del possesso!

INIZIA L’ULTIMO QUARTO!

Non va la preghiera russa da metà campo. Termina il terzo quarto.

62-51 Gioco da tre punti completato!

61-51 SPAGNOLO!! BAGNA L’ESORDIO CON CANESTRO IL BRINDISINO!! Finta la tripla, parte in penetrazione, segna alzando la parabola!

Siamo entrati nell’ultimo minuto del terzo parziale.

59-51 Tripla di Zakharov!

59-48 Zakharov sbraccia su Spagnolo e manda a bersaglio il tiro dal mezzo angolo.

59-46 Baldi Rossi sfrutta il mismatch e appoggia al vetro buttandosi indietro.

2 minuti e mezzo al termine del terzo quarto.

57-46 1/2.

Ottimo taglio di Ruzzier, fallo di Ilnitskiy e lunetta per lui.

56-46 Vitali a segno col tiro libero del fallo tecnico.

Tecnico all’indirizzo dello stesso Kulagin che lamentava un contatto sul primo tiro.

55-46 Kulagin recupera il rimbalzo sul suo stesso errore e segna da sotto.

Si sono bloccati gli attacchi dopo un inizio di quarto scoppiettante.

Poco più di 5 minuti al termine del terzo parziale.

55-44 Vola a inchiodare la schiacciata VITALI!

53-44 Subito Antipov a rispondere con la stessa moneta! Questo terzo quarto segue la falsa riga dei primi 10′ di gioco.

53-41 SPISSU!!! Undicesima tripla Italia!

Grande tris di giocate per Tessitori che stoppa Kulagin, si tuffa per tenere vivo il possesso e subisce fallo in attacco.

50-41 Altri due per Vitali che finta la tripla e manda a bersaglio il long two.

48-41 2/2 per l’ex CSKA Mosca.

Sfiora il gioco da tre punti Fridzon in penetrazione.

48-39 Kulagin di puro talento manda a bersaglio la tripla del -9.

48-36 Vitali risponde col tiro dalla media distanza.

46-36 Libero aggiuntivo sbagliato e tripla di Antipov sul ribaltamento di fronte.

46-33 Tessitori porta a scuola Ivlev col piede perno, subisce fallo e segna con un improbabile lay up.

44-33 Terza tripla di serata per Pippo Ricci!!

INIZIA LA RIPRESA!

21:19 Buona prima metà di gioco della nostra Nazionale: dopo un inizio contratto gli azzurri, grazie al tiro dalla lunga distanza hanno chiuso avanti di due un primo quarto dal punteggio alto. Nel secondo quarto si sono raffreddate le percentuali dal campo delle due formazioni, ma i ragazzi di Sacchetti sono stati bravi a tenere a soli 9 punti i russi. Doppia cifra per un incisivo Fontecchio (10 punti), 8 punti per Ricci e 5 con 7 assist per Spissu. Tra le fila russe 9 per Kulagin e 8 per Ivlev e Motovilov. Tra un quarto d’ora circa avrà inizio la ripresa.

Non trova la via del canestro la formazione russa; si va all’intervallo lungo con i nostri avanti di 8.

41-33 TRIPLA DI FONTECCHIO SULL’ULTIMA AZIONE ITALIANA! Doppia cifra per lui.

38-33 AKELE!!! Spissu penetra e scarica per la tripla dall’angolo del classe 1995. Timeout Bazarevich.

35-33 Grande transizione offensiva dalla rimessa e Ivlev schiaccia a due mani in solitaria. Brutta disattenzione azzurra.

35-31 2/2 per il playmaker sardo.

Liberi per Spissu.

33-31 Fridzon ruba palla a metà campo e dopo il fallo di Ricci non perdona dalla linea della carità. Un minuto e mezzo al termine del quarto.

È aumentata la fisicità da ambo le parti in questo secondo quarto, il parziale è al momento di 7-3, dopo il 26-24 dei primi 10′.

Timeout Italia a 3 minuti e mezzo dall’intervallo lungo.

33-29 FONTECCHIO!! Spara da fermo senza ritmo la bomba del +4!

30-29 Ottima costruzione russa, con Kulagin che cede ad Antipov una tripla con molto spazio che il classe 1991 manda a bersaglio.

30-26 Ricci si inventa due punti col tiro cadendo indietro appoggiato al tabellone.

28-26 Si sbloccano i russi dopo oltre tre minuti e mezzo in questo secondo quarto con la penetrazione di Kulagin (9 punti).

Oltre due minuti di gioco in un secondo quarto dai ritmi molto meno sostenuti rispetto al primo.

28-24 Baldi Rossi si svita sul perno e chiude in reverse sulla linea di fondo.

Debutto in Nazionale per il classe 2003 Matteo Spagnolo!

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

Termina il primo quarto sulla persa russa. 6/11 dalla lunga distanza per gli azzurri, 3/5 per i russi, a spiegare il punteggio alto della prima frazione.

26-24 RUZZIER!!! BATTE LA SIRENA DEI 24″ CON UNA TRIPLA PAZZESCA!

23-24 Motovilov ancora segno con la tripla dall’angolo.

23-21 BALDI ROSSI!! Metri di spazio per l’ex Trento e sesta tripla azzurra.

20-21 Sorpasso russo con un ispirato Kulagin che vola al ferro sulla penetrazione dalla linea di fondo.

20-19 Bortolani si perde Zakharov che dopo il fallo fa 1/2 in lunetta.

Ultimi due minuti di gioco nel primo quarto, azzurri che raggiungono il bonus.

20-18 2/2 per lui.

20-16 Motovilov attacca Spissu e il playmaker del Banco di Sardegna lo manda in lunetta.

20-16 RISPONDE V ITALI CON LA TRIPLA DALL’ANGOLO!

17-16 Tripla dall’angolo del neo entrato Motovilov.

17-13 ANCORA RICCI!!! Tessitori riceve palla a centro area e smista subito fuori per la seconda bomba consecutiva del virtussino. Timeout Bazarevich. Ottima reazione azzurra dopo un inizio difficile.

14-13 RICCI!! Tripla e sorpasso azzurro!

11-13 Strebkov trova Ivlev che ottimizza il passo zero e schiaccia il nuovo vantaggio russo.

11-11 Fontecchio prende la linea di fondo e appoggia al vetro.

9-11 Bel taglio centrale di Tessitori che affonda a due mani sul passaggio di Vitali.

0/2 per il centro militante a Treviso.

Lunetta per Tessitori dopo il fallo di Kulagin.

7-11 Tripla in step back di Spissu!! Escono bene dal minuto di sospensione gli azzurri.

4-11 Assist no-look di Kulagin, Ivlev manda al bar Tessitori e firma il +7 ospite. Timeout Sacchetti dopo 3 minuti di partita.

4-9 Primi punti per Ivlev che riceve bene dopo un attacco a triangolo e chiude di mano destra.

4-7 Libero aggiuntivo a bersaglio.

4-6 Tripla con fallo dello stesso Kulagin dopo una palla persa azzurra.

4-3 1/2 per la guardia del Lokomotiv Kuban di Krasnodar.

Kulagin sfida Fontecchio in 1vs1 e si guadagna la lunetta.

4-2 Fontecchio a bersaglio col long two in uscita dai blocchi.

2-2 Tessitori segna dopo essere andato forte a rimbalzo d’attacco sul mancato taglia fuori russo.

0-2 Fridzon segna da sotto dopo un bel taglio.

Dopo il minuto di silenzio per Kobe Bryant e le vittime dell’incidente del 26 gennaio inizia il match!

20:29 I QUINTETTI TITOLARI: ITALIA: Spissu-Vitali-Fontecchio-Ricci-Tessitori; RUSSIA: Strebkov-Kulagin-Fridzon-Antipov-Ivlev.

20:24 Presentazione in corso delle due squadre davanti alla bellissima cornice del palazzetto partenopeo.

20:20 Tutto pronto al PalaBarbuto di Napoli, pochi minuti alla palla a due di Italia-Russia; arbitreranno l’incontro gli spagnoli Antonio Conde e Fernando Calatrava e il croato Martin Vulic.

20:15 Sono già terminate quattro partite di qualificazione: nel gruppo E la Georgia ha superato dopo un tempo supplementare la Svizzera per 96-88, tutto facile per la Serbia, corsara in Finlandia per 80-58; nel gruppo A vittoria della Spagna in Romania (84-71), mentre l’Ungheria ha avuto la meglio in volata sulla Slovenia (77-75).

20:10 Non sarà del match questa sera Leonardo Totè: il lungo della Vuelle Pesaro ha subito un infortunio all’occhio destro ed è stato autorizzato a lasciare il ritiro nella mattinata di venerdì insieme ad Andrea Mezzanotte (escluso per scelta tecnica). Il roster per questo match è quindi di 11 elementi, a cui andrà ad aggiungersi Francesco Candussi per la trasferta in Estonia di domenica.

20:05 In una partita senza obbligo di successo (azzurri qualificati di diritto ad Eurobasket come paese ospitante),coach Meo Sacchetti cerca risposte dai giovani facenti parte di questo gruppo contro un avversario da sempre ostico, nonostante anche tra le fila russe manchino i giocatori di spicco.

20:00 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Italia e Russia, valido per la prima partita di qualificazione ad Eurobasket 2021.

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Russia, valido per la prima partita delle qualificazioni ad Eurobasket 2021. La Nazionale di basket torna a disputare una partita a Napoli dopo 51 anni; In un PalaBarbuto che si preannuncia essere sold-out, con gli azzurri di coach Meo Sacchetti che affrontano i russi di Sergey Bazarevich nel primo incontro di qualificazione ad Eurobasket 2021. L’Italia, essendo uno dei quattro paesi ospitanti la competizione, è qualificata di diritto; il ct dell’Italbasket può quindi utilizzare questi match per testare le prestazioni di giovani che finora non hanno visto da vicino la Nazionale maggiore, in vista della manifestazione dell’estate 2021.

Oltre alla formazione russa, il girone comprende anche Estonia (che gli azzurri affronteranno domenica 23 febbraio a Tallin) e Macedonia (proveniente dal turno preliminare). L’inedito roster azzurro ha nei sassaresi Marco Spissu e Michele Vitali (nominato capitano per queste prime due partite) i giocatori più rappresentativi, soprattutto dopo che il duo veneziano formato da Stefano Tonut e Andrea De Nicolao ha lasciato il raduno per problemi fisici; convocati per l’occasione anche due giocatori provenienti dalla Serie A2: il centro della Tezenis Verona Francesco Candussi e la guardia classe 2000 Giordano Bortolani (Edinol Biella). Grande attesa per il possibile debutto del talentino Matteo Spagnolo; il classe 2003, che ha già esordito con la maglia della prima squadra dei blancos, è una delle grandi speranze del basket azzurro che, spera nel futuro di creare con lui e Nico Mannion uno dei backcourt più forti d’Europa.

Anche i convocati russi sono molto diversi dai 12 che hanno disputato il Mondiale cinese la scorsa estate; sono infatti assenti, tra gli altri, Alexey Shved, Sergey Karasev, Mikhail Kulagin e Nikita Kurbanov. I giocatori da tenere d’occhio sono il veterano Vitaly Fridzon (protagonista del buzzer beater decisivo nella sfida di preparazione Mondiale disputata a Verona lo scorso agosto), il playmaker Maxim Grigoryev (oltre 13 punti di media in VTB League con la maglia del Parma Perm e Anton Astapkovich, in forza al Nizhny Novgorod.

L’appuntamento con la DIRETTA LIVE di OA Sport è per le 20.30, orario in cui è in programma la palla a due tra Italia e Russia.

Credit: LaPresse