Rugby, Top12 2020: I Medicei-Mogliano 29-16. I toscani agganciano i veneti al settimo posto

Nel posticipo dell’undicesima giornata del Top 12 di rugby, il massimo campionato italiano, vittoria in rimonta de I Medicei, che superano il Mogliano per 29-16 (il primo tempo era finito 7-10), conquistando il punto di bonus offensivo grazie alle quattro mete marcate.

Importante novità in classifica in virtù del risultato odierno: i toscani salgono a quota 24 e vanno al settimo posto, dove agganciano proprio la formazione veneta. Di seguito il tabellino del match.

TABELLINO

Toscana Aeroporti I Medicei v Mogliano Rugby 1969 29-16 (7-10)

Marcatori: p.t. 21’ c.p. Ormson (0-3); 24’m Esteki tr. Newton (7-3); 37’ m Guarducci tr Ormson (7-10); s.t. 42’ m Boccardo (12-10); 47’ c.p. Ormson (12-13); 50’ c.p. Newton (15-13); 67’ m Boccardo tr Newton (22-13); 74’ c.p. Ormson (22-16); 79’ Biffi tr Newton (29-16).

Toscana Aeroporti I Medicei: Biffi; Panetti, Menon, Rodwell (cap.), Tuculet; Newton, Esteki (75’ Taddei); Cosi, Boccardo, Venco (44’ Brancoli); Signore (44’ Maran), Chiappini; Battisti (63’ Marín), Broglia (55’ Schiavon), Zileri (63’ De Marchi). All. Presutti, Basson.

Mogliano Rugby 1969: Da Re; D’Anna (68’ Scagnolari), Dal Zilio, Cerioni, Guarducci (cap.); Ormson, Crosato (65’ Gubana); Tuilagi, Finotto (70’ Zago), Baldino (52’ Corazzi); Delorenzi, Caila; Ceccato, Ferraro (62’ Bonanni), Betti. All. Costanzo.

NOTE

Arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Matteo Liperini (Livorno), AA2 Matteo Franco (Pordenone)

Quarto Uomo: Massimo Celli (Arezzo)

Cartellini: 45’ giallo a Broglia (Toscana Aeroporti I Medicei);

Calciatori: Newton (Toscana Aeroporti I Medicei) 4/5; Ormson (Mogliano Rugby 1969) 4/6;

Note: pomeriggio nuvoloso, circa 12°, campo in buone condizioni, spettatori circa 700

Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 5; Mogliano Rugby 1969 0;

Peroni Player of the Match: Michele Boccardo (Toscana Aeroporti I Medicei).

