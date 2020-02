LIVE Busto Arsizio-Monza 3-0 , Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: le bustocche volano in finale, sarà sfida con Conegliano per il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22:02 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni della seconda semifinale di Coppa Italia e vi augura un buon proseguimento di serata.

22:01 Le Farfalle sfideranno domani Conegliano per il titolo, l’appuntamento è alle 18:00.

22:00 Partita senza storia quella di stasera, Busto Arsizio si è dimostrata superiore sotto tutti i punti di vista.

25-22 Lowe manda Busto Arsizio in finale!

24-22 Diagonale vincente di Orthmann, che annulla anche il secondo. Lavarini corre ai ripari e chiama time-out.

24-21 Danesi annulla il primo.

24-20 Primo tempo dietro per Bonifacio, quattro match point per le bustocche!

23-20 Magia di Skorupa, che inganna Gennari.

23-19 Diagonale nei tre metri per Lowe, questo break fa male a Monza! Parisi chiama time-out.

22-19 Out il servizio di Heyrman.

21-19 Fast di Heyrman, che non ne vuole sapere di mollare.

21-18 Confermata la scelta arbitrale.

21-18 Errore in attacco per Plummer, Parisi chiede un challenge per un eventuale tocco a muro.

20-18 Diagonale di potenza per Herbots, Busto Arsizio ritrova un break di vantaggio.

19-18 Sette arpionata da Bonifacio.

18-18 Pallonetto millimetrico di Plummer, Monza è di nuovo lì!

18-17 Lowe sciupa la palla del +3.

18-16 Herbost chiude lo scambio più bello della partita, esplode il PalaYamamay!

17-16 Veloce dietro per Heyrman.

17-15 Orro attacca di prima intenzione, wow!

16-15 Ancora un servizio vincente per la numero quattro di Monza!

16-14 Ace di Squarcini! Ricordiamo che la vittoria con Novara è scaturita proprio dalla battuta di Sqaurcini.

16-13 Brava Orthmann a sfruttare un errore in ricezione di Herbots.

16-12 Errore dai nove metri per Lowe. Squarcini entra al posto di Danesi per la battuta.

16-11 Diagonale profonda di Lowe. Bonvicini farà il giro dietro per Plummer.

15-11 Finisce qui la serie al servizio di Bonifacio.

15-10 Errore in ricezione di Parrocchiale, Washington sfrutta in attacco.

14-10 Primo tempo in torsione per Bonifacio.

13-10 Stampatona di Danesi su Lowe.

13-9 Si ferma sul nastro la battuta di Heyrman.

12-9 Bellissima la fast di Heyrman, le mani di Skorupa sono sempre pazzesche.

12-8 Non passa la pipe di Orthmann, troppo fallosa la tedesca questa sera.

11-8 Di Iulio lascia il campo a Skorupa.

11-8 Muro di Bonifacio su Heyrman. Di Iulio sta soffrendo un po’ in questa fase.

10-8 Bordata paurosaaaaa di Herbots! Bene in seconda linea Leonardi.

9-8 Risponde con la stessa moneta Orthmann.

9-7 Attacco in posto sei per Herbots.

8-7 Orro prova una magia ad una mano, ma la sua alzata è ingiocabile.

8-6 Veloce dietro per Heyrman, che è l’ultima a mollare.

8-5 Muro a tetto della stessta Washington su Orthmann.

7-5 Fast di Washington, che è in serata di grazia.

6-5 Continua a smartellottare Ortolani da posto due.

6-4 Scambio pazzesco, Lowe chiude in diagonale!

5-4 Diagonale vincente di Ortolani, che mette giù una palla molto complessa.

5-3 In rete l’attacco di Orthmann, ma tutto è partito da una gran difesa di Orro.

4-3 Mani-out di Gennari, partita consistente la sua.

3-3 Murone di Bonifacio su Kathryn Plummer!

2-3 Diagonale stretta di Plumemr, break per Monza.

2-2 Prova un pallonetto di destro Lowe, ma Plummer ci arriva a muro.

2-1 Errore in attacco della numero 22 di Monza.

1-1 Mani-out di Plummer da posto quattro.

1-0 Si riparte con un errore al servizio di Orthmann.

25-21 Murone di Washington su Ortolani. Le Farfalle volano sul 2 a 0!

24-21 Out la battuta di Bovincini, entrata apposta per questo fondamentale.

23-21 Gran muro di Plummer su Lowe, attenzione perchè non è finita. Arriva il time-out di Lavarini.

23-20 Pipe prepotente di Orthmann.

23-19 Confermata la scelta arbitrale.

23-19 Prova un pallonetto Plummer, ma la palla è fuori. Chiede un challenge Parisi.

22-19 Gran bordata di Lowe da posto due, va però menzionata la ricezione perfetta di Leonardi.

21-19 Invasione confermata, si può procedere.

21-19 Invasione a rete di Gennari, Lavarini chiede un challenge.

21-18 Super difesa di Parrocchiale, poi Plummer sciupa tutto in attacco.

20-18 Passa in mezzo al muro Ortolani, che adesso se ne va al servizio.

20-17 Ace di Orro al rientro! Questo break potrebbe fare male…

19-17 Leonardi alza, Lowe schianta una sassata sui quattro metri! Time-out per coach Parisi.

18-17 Errore in attacco di Orthmann, le bustocche passano avanti.

17-17 Sbaglia la battuta Squarcini, che era entrata proprio per questo fondamentale.

16-17 Diagonale in mezzo al campo di Ortolani.

16-16 Apertura pazzesca di Orro, brava Washington ad appoggiarla di là.

15-16 Invasione a rete di Herbots.

15-15 Scambio spettacolare!! Washington chiude con l’ennesima fast vincente.

14-15 Un po’ imprecisa Leonardi in ricostruzione, poi Lowe sbaglia in attacco.

14-14 Primo tempo dietro di Danesi, ottima soluzione di Di Iulio.

14-13 Cabina telefonica di Washington su Ortolani!

13-13 Herbots difende e Gennari trova uno dei suoi colpi in attacco.

12-13 Finisce qui la serie al servizio di Heyrman.

11-13 Diagonale in mezzo al muro di Plummer, per la prima volta Monza si torva in vantaggio di due punti.

11-12 Ci ha visto bene l’allenatore di Monza, la palla è fuori.

12-11 Lungolinea millimetrico di Gennari, Parisi chiede un challenge.

11-11 Continua a passare in fast Heyrman.

11-10 Sassata in attacco di Lowe, ottima l’apertura di Orro.

10-10 Errore dai nove metri per Herbots.

10-9 Colpo lavorato di Karsta Lowe, wow!

9-9 Ennesimo scambio lungo della partita, Herbots ha provato a chiudere ma la sua palla è finita in rete.

9-8 Mani-out di Herbots da posto quattro.

8-8 Palla piazzata di Orthmann, mezzo disastro in difesa di Lowe.

8-7 Gran fast nei tre metri di Washington.

7-7 Orro prova a variare il gioco con una pipe dietro di Gennari, ma Ortolani ha capito tutto a muro.

7-6 Invasione di Danesi in attacco.

6-6 Si ferma sul nastro il servizio di Di Iulio.

5-6 Scappa l’alzata di Orro, non può fare niente Gennari.

5-5 Passa in mezzo al muro Serena Ortolani.

5-4 Errore in attacco di Plummer.

4-4 Bellissima tesa al centro di Washington.

3-4 Plummer passa molto in alto sul muro di Lowe.

3-3 Ottimo attacco di Alessia Gennari.

2-3 Finisce fuori la battuta dell’attaccante belga.

2-2 Mani-out di Herbots da posto due.

1-2 Diagonale profonda di Ortolani.

1-1 Risponde con la stessa moneta Lowe, sfida fra opposti.

0-1 Il primo punto del parziale è di Ortolani, che trova una gran bordata in parallela.

0-0 Monza riparte con Ortolani al posto di Mariana, automaticamente Plummer dovrebbe giocare da banda.

25-16 Diagonale nei tre metri di Lowe! Primo set convincente per le Farfalle.

24-16 Non passa la battuta di Orro.

24-15 Parallela interna per Herbots, che regala nove set-point alle sue.

23-15 Gran difese di Herbots e Parrocchiale, alla fine Mariana trova una pipe vincente.

23-14 Non c’è stato tocco, punto confermato per Busto Arsizio.

23-14 Errore in attacco di Plummer, Parisi chiede un video challenge per un eventuale tocco a muro.

22-14 Lowe mette fine ad uno scambio pazzesco!

21-14 Mani-out di Herbots da posto quattro.

20-14 Sfonda il muro di Washington Plummer, non ci arriva in difesa Orro.

20-13 Non passa la fast di Danesi, bene a muro Herbots.

19-13 In rete la sua battuta, rientra Heyrman.

18-13 Squarcini entra per il servizio.

18-13 Orthmann è l’unica a passare con continuità nelle fila di Monza.

18-12 Plummer cerca le mani del muro da seconda linea, ma la palla finisce direttamente fuori.

17-12 Errore al servizio per Mariana.

16-12 Ancora una fast di Heyrman, che sta mettendo in campo tutta la grinta che ha.

16-11 Mariana viene fermata da Karsta Lowe! Time-out per coach Parisi.

15-11 Mani-out di Lowe, le padrone di casa tornano a +4.

14-11 Si sblocca Lowe in attacco.

13-11 Heyrman la mette giù al terzo tentativo, grandi difese da entrambe le parti del campo.

13-10 Invasione di Bonifacio in ricostruzione.

13-9 Sette di Bonifacio, due su due in attacco per lei.

12-9 Mani-out di Plummer da posto due.

12-8 Murone di Bonifacio su Danesi, che è sembrata poco convinta in attacco.

11-8 Ace di Alessia Orro, le bustocche provano a scappare via!

10-8 Difese incredibili di Di Iulio, poi Mariana sciupa tutto con un’invasione in attacco.

9-8 Sassata di Plummer, la neo-arrivata in casa Monza ha iniziato a fare la voce grossa.

9-7 Out la battuta di Di Iulio.

8-7 Diagonale paurosa di Orthmann.

8-6 Brava Orthmann: la tedesca sistema una palla sui quattro metri e prende in pieno Lowe.

8-5 Erroraccio dai nove metri di Heyrman.

7-5 Stampatona di Di Iulio su Gennari.

7-4 Si fa perdonare immediatamente la centrale a stelle e strisce, che trova un bel primo tempo profondo.

6-4 Errore in ricostruzione d Busto: Washington non si è capita con Orro.

6-3 Primo tempo velenoso di Bonifacio, ottima l’intesa con Orro.

5-3 Lowe sciupa la palla del +4, il suo attacco finisce fuori.

5-2 Pipe di Herbots, che è partita alla grande!

4-2 Ace di Herbots, arriva il break per le padrone di casa!

3-2 Invasione a rete di Plummer.

2-2 Si rifa subito l’attaccante belga, che tira una sassata su Danesi.

1-2 Errore in attacco di Herbots da posto due, inizio falloso per entrambe le formazioni.

1-1 Ricambia immediatamente il favore Alessia Orro.

1-0 Subito un errore dai nove metri di Othmann.

20:32 Con qualche minuto di ritardo, ma si può partire.

20:30 Questo quello di Busto Arsizio: Washington, Herbots, Gennari, Orro, Lowe, Bonifacio e Leonardi.

20:29 Questo il sestetto di Monza: Heyrman, Mariana, Di Iulio, Danesi, Orthmann, Plummer e Parrocchiale.

20:27 Foto di rito e presentazioni degli arbitri in corso, ormai ci siamo!

20:24 Concluso il riscaldamento, al PalaYamamay è in corso un commovente momento dedicato a Kobe Bryant e alla figlia Gianna Maria, i due sono tragicamente venuti a mancare qualche giorno fa.

20:23 Busto Arsizio potrebbe avere una marcia in più nel pubblico, che è notoriamente uno dei più calorosi della Serie A1.

20:20 La Saugella Monza è la “Cenerentola” della competizione, la vera sorpresa di questa due giorni di gare: Skorupa e compagne hanno fatto fuori ai quarti di finale le campionesse in carica di Novara (3-1), in una sfida che non è praticamente mai stata in discussione.

20:17 Le bustocche hanno ormai raggiunto una costanza di rendimento invidiabile, mercoledì le ragazze di Stefano Lavarini hanno spazzato via Firenze (3-0), guadagnandosi un aspettato posto in semifinale.

20:14 Il match di stasera è estremamente equilibrato, forse la Uyba parte leggermente avvantaggiata, ma alla vigilia è difficile fare un pronostico.

20:11 La prima finalista è Conegliano che, circa un’ora fa, ha spazzato via Scandicci (3-0).

20:08 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Busto Arsizio-Monza, seconda semifinale della Coppa Italia 2020 di volley femminile.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Busto Arsizio-Monza, seconda semifinale della Coppa Italia 2020 di volley femminile. Dopo i quarti di finale, è arrivato il momento della Final Four, che andrà in scena al PalaYamamay di Busto Arsizio l’1 e il 2 febbraio. Dopo l’eliminazione di Novara, detentrice del titolo, le quattro squadre rimaste partono tutte con ambizioni, sulla carta Conegliano sembrerebbe avere qualcosa in più, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Le bustocche hanno ormai raggiunto una costanza di rendimento invidiabile, mercoledì le ragazze di Stefano Lavarini hanno spazzato via Firenze (3-0), guadagnandosi un aspettato posto in semifinale. La Saugella Monza è la “Cenerentola” della competizione, la vera sorpresa di questa due giorni di gare: Skorupa e compagne hanno fatto fuori ai quarti di finale le campionesse in carica di Novara (3-1), in una sfida che non è praticamente mai stata in discussione. Le padrone di casa, oltre che sul numeroso e caloroso pubblico, potranno contare su un sestetto ormai rodato: Orro è la regista, Herbots e Gennari sono le bocche da fuoco, Lowe l’opposto, Bonifacio e Washington le centrali, Leonardi il libero. Monza, a sua volta, ha nel roster giocatrici del calibro di Floortje Meijners, Hanna Orthmann, Serena Ortolani e Laura Heyrman. Il match è estremamente equilibrato, forse la Uyba parte leggermente avvantaggiata, ma alla vigilia è difficile fare un pronostico.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Busto Arsizio-Monza, seconda semifinale della Coppa Italia 2020 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30.

Foto: Valerio Origo