LIVE Busto Arsizio-Monza 0-0 , Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: si parte, Conegliano aspetta la propria sfidante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazioni semifinali

1-1 Ricambia immediatamente il favore Alessia Orro.

1-0 Subito un errore dai nove metri di Othmann.

Loading...

Loading...

20:32 Con qualche minuto di ritardo, ma si può partire.

20:30 Questo quello di Busto Arsizio: Washington, Herbots, Gennari, Orro, Lowe, Bonifacio e Leonardi.

20:29 Questo il sestetto di Monza: Heyrman, Mariana, Di Iulio, Danesi, Orthmann, Plummer e Parrocchiale.

20:27 Foto di rito e presentazioni degli arbitri in corso, ormai ci siamo!

20:24 Concluso il riscaldamento, al PalaYamamay è in corso un commovente momento dedicato a Kobe Bryant e alla figlia Gianna Maria, i due sono tragicamente venuti a mancare qualche giorno fa.

20:23 Busto Arsizio potrebbe avere una marcia in più nel pubblico, che è notoriamente uno dei più calorosi della Serie A1.

20:20 La Saugella Monza è la “Cenerentola” della competizione, la vera sorpresa di questa due giorni di gare: Skorupa e compagne hanno fatto fuori ai quarti di finale le campionesse in carica di Novara (3-1), in una sfida che non è praticamente mai stata in discussione.

20:17 Le bustocche hanno ormai raggiunto una costanza di rendimento invidiabile, mercoledì le ragazze di Stefano Lavarini hanno spazzato via Firenze (3-0), guadagnandosi un aspettato posto in semifinale.

20:14 Il match di stasera è estremamente equilibrato, forse la Uyba parte leggermente avvantaggiata, ma alla vigilia è difficile fare un pronostico.

20:11 La prima finalista è Conegliano che, circa un’ora fa, ha spazzato via Scandicci (3-0).

20:08 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Busto Arsizio-Monza, seconda semifinale della Coppa Italia 2020 di volley femminile.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Busto Arsizio-Monza, seconda semifinale della Coppa Italia 2020 di volley femminile. Dopo i quarti di finale, è arrivato il momento della Final Four, che andrà in scena al PalaYamamay di Busto Arsizio l’1 e il 2 febbraio. Dopo l’eliminazione di Novara, detentrice del titolo, le quattro squadre rimaste partono tutte con ambizioni, sulla carta Conegliano sembrerebbe avere qualcosa in più, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Le bustocche hanno ormai raggiunto una costanza di rendimento invidiabile, mercoledì le ragazze di Stefano Lavarini hanno spazzato via Firenze (3-0), guadagnandosi un aspettato posto in semifinale. La Saugella Monza è la “Cenerentola” della competizione, la vera sorpresa di questa due giorni di gare: Skorupa e compagne hanno fatto fuori ai quarti di finale le campionesse in carica di Novara (3-1), in una sfida che non è praticamente mai stata in discussione. Le padrone di casa, oltre che sul numeroso e caloroso pubblico, potranno contare su un sestetto ormai rodato: Orro è la regista, Herbots e Gennari sono le bocche da fuoco, Lowe l’opposto, Bonifacio e Washington le centrali, Leonardi il libero. Monza, a sua volta, ha nel roster giocatrici del calibro di Floortje Meijners, Hanna Orthmann, Serena Ortolani e Laura Heyrman. Il match è estremamente equilibrato, forse la Uyba parte leggermente avvantaggiata, ma alla vigilia è difficile fare un pronostico.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Busto Arsizio-Monza, seconda semifinale della Coppa Italia 2020 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo