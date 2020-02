LIVE Brindisi-Fortitudo Bologna, Coppa Italia basket in DIRETTA: semifinale in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma tv e streaming del match – La cronaca di Dinamo Sassari-Brindisi – La cronaca di Brescia-Fortitudo Bologna

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Happy Casa Brindisi-Pompea Fortitudo Bologna, match valido per le semifinali delle Final Eight di Coppa Italia 2020. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro la New Basket di coach Francesco Vitucci e la Effe di coach Antimo Martino si sfidano per un posto in finale.

L’Happy Casa Brindisi arriva alla semifinale dopo la vittoria ai quarti contro la Dinamo Sassari di coach Gianmarco Pozzecco, 86-91 il risultato finale della terza gara delle Final Eight di Pesaro. Determinanti ai fini della vittoria pugliese sono stati i 37 punti di un colossale Adrian Banks. Il miglior marcatore della Serie A è riuscito a sfondare il suo season high di 32 punti, fatto registrare nel 92-93 contro Cantù il 12 gennaio. Per i biancazzurri di coach Frank Vitucci sono stati decisivi anche i 14 punti di Kelvin Martin e i 10 di Dominique Sutton. Per la seconda edizione consecutiva dunque Brindisi ha eliminato Sassari dalla Coppa Italia, dopo l’86-87 maturato nella semifinale del 2019.

Nell’ultimo quarto di finale in programma invece la Fortitudo Bologna di coach Antimo Martino è riuscita a prevalere 76-73 sulla Germani Brescia di Vincenzo Esposito. Dopo essere rimasta sotto per quasi tutto l’arco della partita, arrivando anche a toccare il -7, la Pompea è riuscita ad imporsi nello sprint finale, grazie soprattutto alle prove sostanziose di Henry Sims e Pietro Aradori, 17 punti e 8 rimbalzi per il primo, 16 e 5 per il secondo. La Fortitudo raggiunge dunque un traguardo (semifinali di Coppa Italia) che mancava dal 2004 in casa biancoblù. In quella stagione l’allora Skipper Bologna, allenata da Jasmin Repesa, dovette cedere 92-101 alla Scavolini Pesaro di Phil Melillo.

OA Sport vi offre la diretta di Brindisi-Fortitudo Bologna, match valido per la seconda semifinale delle Final Eight di Coppa Italia 2020. Buon divertimento con il nostro live testuale per non perdersi nemmeno un punto della sfida dalla quale uscirà il nome della seconda finalista. La palla a due alla Vitrifrigo Arena di Pesaro è fissata per le ore 21.00!

