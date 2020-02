Brindisi-Fortitudo Bologna, Semifinale Coppa Italia basket 2020: programma, orario e tv. Data e calendario

Archiviato anche l’ultimo quarto di finale con l’ennesimo risultato a sorpresa, si è delineato anche l’accoppiamento della seconda semifinale della Final Eight di Coppa Italia 2020 di basket maschile. Saranno Brindisi e Fortitudo Bologna a sfidarsi domani, sabato 15 febbraio, con palla a due alle ore 21.00 per contendersi un posto nell’atto conclusivo della kermesse in corso di svolgimento alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Da una parte Adrian Banks e John Brown, dall’altra Pietro Aradori e Henry Sims: chi la spunterà?

Di seguito il programma completo e l’orario d’inizio della seconda semifinale della Final Eight di Coppa Italia 2020 di basket maschile tra Brindisi e Fortitudo Bologna. La sfida verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Rai Play ed Eurosport Player. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

PROGRAMMA, ORARIO E TV BRINDISI-BRESCIA COPPA ITALIA BASKET 2020:

SABATO 15 FEBBRAIO

ore 21.00 Brindisi-Fortitudo Bologna (diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2)

Credit: Ciamillo