LIVE Barcellona-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: trasferta in Catalogna per il riscatto

Il programma di Barcellona-Olimpia Milano

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Olimpia Milano, sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Eurolega in programma alle ore 21.00.

Si chiude la settimana con il doppio appuntamento europeo per l’Olimpia Milano, che cerca il pronto riscatto in quel di Barcellona dopo la brutta sconfitta casalinga con l’Alba Berlino. Un ko che ha messo la squadra di Messina per la prima volta in stagione fuori dalle prime otto della classifica (stesso record comunque di Fenerbahce e Valencia). Una sconfitta inaspettata ed arrivata dopo una brutta prestazione difensiva da parte della squadra di Messina, che ha concesso oltre 100 punti ai tedeschi.

Il Barcellona è in un grandissimo momento di forma ed è reduce da quattro vittorie consecutive. Gli spagnoli sono attualmente al secondo in classifica alla pari con il Real Madrid e dietro l’Anadolu Efes. Per vincere a Barcellona servirà comunque una straordinaria impresa per l’Olimpia, visto che gli spagnoli in questa stagione in casa hanno perso solamente due volte con il CSKA Mosca e proprio contro l’Efes.

All’andata l’Olimpia ha ottenuto quella che è stata sicuramente la più bella vittoria della sua stagione. 93-80 il punteggio finale con un ultimo quarto pazzesco della squadra di Messina (31-12), trascinata da uno straordinario Sergio Rodriguez.

Barcellona-Olimpia Milano inizierà alle ore 21.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

