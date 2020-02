LIVE Atalanta-Valencia, Champions League in DIRETTA: streaming tempo reale a San Siro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Orario, probabili formazioni e come vedere Atalanta-Valencia

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Valencia andata degli ottavi di finale di Champions League 2019-20, Atalanta arriva a pieno organico all’appuntamento contro il Valencia in una sfida che sarà storica per la squadra di Gasperini.

Atalanta che proviene dalla bella vittoria in rimonta contro la Roma si presenta con la forma fisica delle migliori tranne per Duvan Zapata ancora alla ricerca della migliore condizione fisica, Gasperini dovrà dunque operare delle scelte. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Gollini, in difesa Toloi, Palomino e Djimsiti saranno il trio difensivo titolare, dalla panchina Caldara. Esterni di centrocampo Castagne a destra e Gosens a sinistra con Hateboer in panchina, mediana con De Roon e uno tra Pasalic e Freuler con il primo favorito. In attacco il trio titolare con Gomez alle spalle di Ilicic e Zapata, possibilità anche per Muriel e Malinovskyi a partita in corso.

Loading...

Loading...

Il Valencia viene dal pareggio contro l’Atletico Madrid e la situazione è decisamente diversa per la forma fisica rispetto all’Atalanta, per la gara di Champions dovrà rinunciare a Cillessen, Piccini, Florenzi, Garay e Gabriel Paulista, oltre che a Coquelin e Rodrigo. Celades, allenatore degli spagnoli, dovrebbe schierare la sua squadra con un 4-4-2: Doménech fra i pali, linea difensiva composta – da destra a sinistra – da Wass, Diakhaby, Mangala e Gayà; centrocampo con Ferran esterno destro, Parejo e l’ex Inter Kondogbia in mezzo e Soler a sinistra, in attacco invece le punte saranno Maxi Gomez e Guedes.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Atalanta-Valencia, partita valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.