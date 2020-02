Atalanta-Valencia in tv oggi: orario, programma, streaming, formazioni Champions League

Oggi mercoledì 19 febbraio (ore 21.00) si gioca Atalanta-Valencia, match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020 di calcio. Gli orobici ricalcheranno il prato del Stadio San Siro di Milano per provare a continuare a sognare nel massimo palcoscenico europeo. I nerazzurri hanno ottenuto una storica qualificazione alla fase a eliminazione diretta in maniera ardimentosa e ora vogliono proseguire il loro percorso nel torneo. La Dea staziona attualmente al quarto posto nella classifica del Campionato di Serie A, ed è reduce dall’affermazione contro la Roma che ha testimoniato quanto Gomez e compagni stiano attraversando un buon momento di forma: il piano sarebbe quella di metter insieme un buon risultato al Meazza per poi giocarsi la qualificazione al ritorno e puntare ad arrivare ai quarti di finale.

L’avversario iberico possiede un elevata caratura tecnica ma ha palesato anche alcuni limiti ed è per questo che sembra essere alla portata del team italiano: ha impattato nel match contro l’Atletico Madrid (che ieri sera a sua volta ha battuto 1-0 il Liverpool, ndr) nell’ultimo incontro della Liga dove occupa in questo momento il settimo posto.

Gasperini, in tema di formazinoe, dovrebbe puntare sul collaudato 3-4-2-1 con Ilicic e Gomez a ispirare in attacco Zapata. Il Hateboer e Gosens sulle fasce, Freuler e de Roon al centro saranno invece deputati a comporre la cerniera di centrocampo mentre in difesa il terzetto costituito da Toloi, Palomino, Djimsiti si occuperà di proteggere Gollini. Il Valencia, diversamente, potrà contare su due attaccanti completi come Gameiro e Maxi Gomez per sviluppare un 4-4-2 solido.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Atalanta-Valencia, relativo all’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ATALANTA-VALENCIA, CHAMPIONS LEAGUE: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO:

21.00 Atalanta-Valencia

ATALANTA-VALENCIA, CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno.

Diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-VALENCIA, CHAMPIONS LEAGUE:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Gómez, Ilicic; Zapata. All.: Gasperini.

Valencia (4-4-2): Doménech; Wass, Mangala, Gabriel Paulista, Gayà; Ferran Torres, Kondogbia, Parejo, C.Soler; Gameiro, Maxi Gómez. All.: Celades.

