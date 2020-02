Highlights Atalanta-Valencia 4-1: video, gol e sintesi. Partita spettacolo a San Siro, succede di tutto

Una notte da ricordare, come non ne viveva da più di trent’anni: per l’Atalanta, quella contro il Valencia diventa forse più di una partita di calcio. Quest’ottavo di finale di andata di Champions League, infatti, potrebbe essere ricordato a lungo dalle parti di Bergamo, ma sempre con la dovuta attenzione: il 10 marzo c’è la gara di ritorno al Mestalla. Hateboer (doppietta), Ilicic e Freuler gli uomini decisivi per gli orobici, con il gol della bandiera valenciano realizzato da Cheryshev.

Curiosamente, Hateboer ieri sera è diventato il terzo olandese a segnare due reti in Champions League con una maglia italiana dopo Marco Van Basten e Clarence Seedorf, entrambi con il Milan nel 1992 e 2007.

HIGHLIGHTS ATALANTA-VALENCIA 4-1





Foto: LaPresse