Ciclismo, Alberto Dainese: “I miei compagni hanno fatto un lavoro perfetto, sono riuscito a vincere”

Alberto Dainese ha conquistato la sua prima vittoria da professionista! Il classe 1998 ha alzato le braccia al cielo in occasione della prima tappa dell’Herald Sun Tour 2020, il padovano si è imposto sul traguardo di Shepparton grazie a uno sprint stellare e ha così trionfato già a inizio febbraio. L’alfiere del Team Sunweb ha fatto saltare il banco e ha già dimostrato il suo talento in volata, tanto da sperare in un bel futuro.

Il Campione d’Europa Under 23 ha rilasciato poi alcune dichiarazioni: “I miei compagni di squadra hanno fatto un lavoro perfetto. Abbiamo controllato la fuga tutto il giorno, Storer ha fatto un ottimo lavoro in testa al gruppo. Gli altri ragazzi hanno fatto un buon lavoro negli ultimi cinque chilometri e il risultato è stato praticamente perfetto. Sono entrato all’ultima curva intorno alla quinta o sesta ruota dietro a Max Kanter. Ho aspettato un po’ allo sprint perché c’era un po’ di caos e di vento contrario ma alla fine sono riuscito a vincere“.

Dichiarazioni e Foto da sito Sunweb