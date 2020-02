Fognini-Khachanov, primo turno ATP Rotterdam 2020: quando si gioca? Data, programma, orario d’inizio, tv e streaming

Martedì 11 febbraio Fabio Fognini affronterà Karen Khachanov al primo turno del torneo ATP 250 di Rotterdam. Esordio davvero durissimo per il ligure che sul cemento indoor se la dovrà vedere con il quotatissimo russo: si tratta di un avversario estremamente impegnativo, un ostacolo da non trovare al debutto in una manifestazione. L’azzurro dovrà tirare fuori il suo miglior tennis se vorrà avere la meglio e proseguire la propria avventura nei Paesi Bassi garantendosi poi l’ottavo di finale contro il vincente di Evans-Kohlschreiber.

Si affrontano il numero 11 e il numero 17 del ranking ATP, tra l’altro i due si sono già incrociati in doppio a Rotterdam nella giornata di oggi (il ligure ha vinto in coppia con Robin Haase contro Khachanov e Rublev). La contesa inizierà non prima delle ore 12.30, al termine del match tra il canadese Auger-Aliassime e il tedesco Struff. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Fabio Fognini-Karen Khachanov, primo turno del torneo ATP 250 di Rotterdam. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FOGNINI-KHACHANOV, ATP ROTTERDAM: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO:

Non prima delle ore 12.30 Fabio Fognini vs Karen Khachanov

FOGNINI-KHACHANOV, ATP ROTTERDAM: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis.

Diretta streaming su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse