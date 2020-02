Finale Australian Open 2020, Djokovic-Thiem: orario d’inizio, programmazione tv, streaming

E’ tutto pronto per la finale degli Australian Open 2020 che si giocherà domani 2 febbraio alle ore 9.30. A contendersi il primo Slam della stagione saranno il favoritissimo della vigilia Novak Djokovic e Dominic Thiem. Il numero due del mondo insegue l’ottavo sigillo a Melbourne mentre per l’austriaco si tratta della prima finale nel torneo.

Per Djokovic sarà un match speciale visto che in caso di vittoria lo proietterebbe al primo posto nel ranking ATP. Il percorso del tennista nativo di Belgrado è stato quasi perfetto considerando che ha concesso un solo set all’esordio contro Struff. Brillante la prestazione in semifinale contro Roger Federer, anche se il campione svizzero è stato limitato da un problema agli adduttori.

Thiem ha giocato la miglior partita del suo torneo contro Rafael Nadal ai quarti, quando è riuscito ad eliminare il numero uno del mondo in quattro set. Stesso risultato anche nel match di ieri contro Alexander Zverev. Djokovic ha trionfato in sei degli undici precedenti anche se nell’ultimo match, giocato lo scorso novembre alla Finals di Londra, è stato il 26enne nativo di Wiener Neustadt ad avere la meglio.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Djokovic-Thiem, Finale degli Australian Open 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi).

FINALE AUSTRALIANO OPEN 2020 DJOKOVIC-THIEM: ORARIO, PROGRAMMA E TV

DOMENICA 2 FEBBRAIO:

09.30 Finale Australian Open 2020, Novak Djokovic vs Dominic Thiem

Diretta tv su Eurosport.

Diretta streaming su Eurosport Player e su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

