Oggi si terrà alle ore 12.45 (diretta tv su Eurosport e su RaiSport+ HD), sempre dando uno sguardo al cielo, l’ottava discesa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Sulle nevi di Saalbach-Hinterglemm (Austria), la pista Schneekristall/Zwoelfer sarà teatro di sfide importanti e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde vorrà sfruttare l’occasione per guadagnare punti in chiave classifica generale. I rivali più accreditati arrivano dalla Svizzera e dall’Austria: lo svizzero Beat Feuz vuole consolidare il suo primato nella classifica di specialità, ma anche gli austriaci Vincent Kriechmayr ed in particolare Matthias Mayer puntano a salire sul gradino più alto del podio. In casa Italia i fari sono puntati soprattutto su Mattia Casse ed Emanuele Buzzi. Saranno 55 gli atleti al via 5 gli azzurri. Non ci sarà Christof Innerhofer che, pur avendo disputato la prova di discesa, ha deciso di non prendere parte alla gara e chiuderà qui la stagione.

Discesa Saalbach 2020 sci alpino: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza

La discesa maschile della Coppa del Mondo di sci alpino a Saalbach-Hinterglemm (Austria) sarà trasmessa da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone la DIRETTE LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco. Di seguito il programma e la startlist:

Giovedì 13 febbraio

ore 12.45 discesa maschile Saalbach

LA STARTLIST DELLA DISCESA MASCHILE A SAALBACH

1 MUZATON Maxence 1990 FRA

2 FRANZ Max 1989 AUT

3 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI

4 NYMAN Steven 1982 USA

5 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT

6 BAILET Matthieu 1996 FRA

7 FEUZ Beat 1987 SUI

8 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA

9 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR

10 FERSTL Josef 1988 GER

11 CLAREY Johan 1981 FRA

12 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT

13 DRESSEN Thomas 1993 GER

14 GANONG Travis 1988 USA

15 MAYER Matthias 1990 AUT

16 HINTERMANN Niels 1995 SUI

17 JANKA Carlo 1986 SUI

18 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT

19 JANSRUD Kjetil 1985 NOR

20 BENNETT Bryce 1992 USA

21 THOMSEN Benjamin 1987 CAN

22 GOLDBERG Jared 1991 USA

23 ALLEGRE Nils 1994 FRA

24 SCHWAIGER Dominik 1991 GER

25 SANDER Andreas 1989 GER

26 BUZZI Emanuele 1994 ITA

27 RAFFORT Nicolas 1991 FRA

28 BAUMANN Romed 1986 GER

29 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA

30 CASSE Mattia 1990 ITA

31 WALDER Christian 1991 AUT

32 CATER Martin 1992 SLO

33 WEBER Ralph 1993 SUI

34 SCHULLER Victor 1995 FRA

35 SCHMID Manuel 1993 GER

36 ROGENTIN Stefan 1994 SUI

37 KOSI Klemen 1991 SLO

38 KROELL Johannes 1991 AUT

39 ALEXANDER Cameron 1997 CAN

40 CAZZANIGA Davide 1992 ITA

41 CRAWFORD James 1997 CAN

42 READ Jeffrey 1997 CAN

43 SEGER Brodie 1995 CAN

44 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA

45 KRENN Christoph 1994 AUT

46 KOELL Alexander 1990 SWE

47 KLINE Bostjan 1991 SLO

48 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA

49 MORSE Sam 1996 USA

50 SCHIEDER Florian 1995 ITA

51 SAUGESTAD Stian 1992 NOR

52 PICCARD Roy 1993 FRA

53 ODERMATT Marco 1997 SUI

54 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP

55 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR

Foto: Fisi-Pentaphoto