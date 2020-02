Inizierà domani 4 febbraio, non prima delle ore 14.00 l’avventura di Jannik Sinner al torneo ATP 250 di Montpellier. Il 18enne nativo di San Candido al primo turno sul veloce francese dovrà vedersela con lo svedese Mikael Ymer. Ci si attende un match molto equilibrato tra due tennisti dalle grandi prospettive. L’italiano, attualmente 78° nel ranking, dopo essere arrivato al secondo turno agli Australian Open ha tutta l’intenzione di tornare a giocare e vincere. Stesso risultato nel primo Slam della stagione anche per Ymer che ha lottato come un leone prima di arrendersi al super tie-break contro Khachanov. I due tennisti si sono già affrontati nel corso del round robin delle Next Gen Finals di Milano e il nostro portacolori si è imposto con grande facilità.

DIRETTA Sinner-Ymer, LIVE Atp Montpellier 2020: a che ora inizia e dove vederlo in tv

Il match tra Jannik Sinner e Mikael Ymer andrà in scena non prima delle ore 14.00, valido per l’ATP di Montpellier (Francia). La copertura dell’evento sarà garantita da SuperTennis, live streaming sul sito dell’emittente. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Di seguito la programmazione:

Martedì 4 febbraio

non prima delle 14.00 Sinner-Ymer – SuperTennis e OA Sport

Foto: Valerio Origo