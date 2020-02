DIRETTA Sci alpino, LIVE seconda manche gigante Kranjska Gora: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca della prima manche

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Dalle ore 13.00 andrà in scena la seconda parte della gara in Slovenia, si preannuncia grande spettacolo per un appuntamento fondamentale per il prosieguo dell’intera stagione: oggi pomeriggio la classifica generale e quella di specialità potrebbero assumere delle nuove fisionomie quando manca poco più di un mese al termine dell’inverno.

Federica Brignone va a caccia della rimonta dopo una prima manche un po’ sottotono, l’azzurra deve recuperare dalla sesta posizione e ha bisogno di ottenere un risultato di spessore se vuole avvicinarsi a Mikaela Shiffrin in classifica generale (la statunitense è assente e ora vanta 145 punti di vantaggio sulla valdostana). La nostra portacolori si trova a 94 centesimi di ritardo dalla slovacca Petra Vlhova che è inevitabilmente la grande favorita ma non potrà permettersi di sottovalutare la neozelandese Alice Robinson che è a 0.24. Federica Brignone dovrà fare i conti anche con la slovena Meta Hrovat (a 0.77 dalla leader), con la svizzera Wendy Holdener (a 0.86) e con l’altra azzurra Marta Bassino (a 0.89).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda manche del gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse