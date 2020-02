DIRETTA MotoGP, Test Sepang 2020 LIVE: orari, programma, come seguirli in tempo reale

Venerdì 7 febbraio andrà in scena la prima giornata di Test MotoGP a Sepang (Malesia), sul circuito asiatico si disputerà dunque la prima giornata di prove collettive che aprono ufficialmente la stagione del Mondiale MotoGP 2020. Si accendono finalmente i motori a un mese dal primo Gran Premio dell’anno che si correre il prossimo 8 marzo in Qatar. I piloti avranno a disposizione otto ore per trovare la giusta messa a punto sulle proprie moto, per provare i nuovi componenti e i nuovi pezzi, per testare elementi e per trovare il feeeling giusto: cercare la confidenza col mezzo e capirne il potenziale è fondamentale per tutti i centauri.

Marc Marquez si presenta da Campione del Mondo ma dopo un inverno tribolato, caratterizzato dalla problematica riabilitazione dopo l’operazione alla spalla destra: lo spagnolo ha più volte dichiarato di essere al 60-70% della forma e dunque non avrà molti giri nelle gambe, dalle poche tornate a disposizione dovrà tirare fuori un buon potenziale dalla Honda. C’è anche attesa per Valentino Rossi che incomincia la sua ultima stagione con la Yamaha: il Dottore sarà davvero competitivo oppure il declino a quasi 41 anni è inevitabile? La scuderia di Iwata punterà anche sull’altro pilota ufficiale Maverick Vinales e su Fabio Quartararo che può fare davvero saltare il banco nel 2020, in pista sarà presente anche il collaudatore Jorge Lorenzo.

Tante incognite, invece, sulla Ducati visto che non si può immaginare quale sia il reale potenziale della Rossa dopo un finale di 2019 molto deludente: Andrea Dovizioso avrà a disposizione una moto performante con cui potere seriamente lottare per il titolo iridato? Staremo a vedere anche di cosa sarà capace di Suzuki di Alex Rins e Joan Mir.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari d’inizio della prima giornata di Test MotoGP a Sepang. L’evento non godrà della copertura televisiva e non sarà visibile nemmeno in streaming. DIRETTA LIVE scritta su OA Sport per avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Gli orari sono italiani, a Sepang sono avanti sette ore rispetto a noi.

CALENDARIO TEST MOTOGP 2020 (7 FEBBRAIO): PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 7 FEBBRAIO

03.00-11.00 Test MotoGP, prima giornata

TEST MOTOGP 2020 (7 FEBBRAIO): COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Non sono previste dirette tv e/o streaming.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

LINE-UP PILOTI TEST SEPANG MOTOGP 2020: TUTTI I PARTECIPANTI

Honda Repsol: Marc Marquez, Alex Marquez

Yamaha Monster: Valentino Rossi, Maverick Viñales, Jorge Lorenzo (collaudatore)

Ducati: Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci

Suzuki: Alex Rins, Joan Mir

Red Bull KTM: Pol Espargarò, Brad Binder

Aprilia: Aleix Espargarò, Bradley Smith

KTM Tech 3: Iker Lecuona, Miguel Oliveira

Honda LCR: Cal Crutchlow, Takaaki Nakagami

Ducati Pramac: Jack Miller, Francesco Bagnaia

Ducati Avintia: Tito Rabat, Johann Zarco

Yamaha Petronas: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli

Foto: Lapresse