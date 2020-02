DIRETTA Atalanta-Valencia, Champions League Live: orario, programma, tv, streaming

Questa sera, 19 febbraio, l’Atalanta scenderà in campo per scrivere la storia nel match d’andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri sfideranno allo stadio San Siro il Valencia in una partita che si preannuncia estremamente equilibrata. Per i ragazzi di Gian Piero Gasperini sarà fondamentale non subire reti in vista della gara di ritorno.

L’Atalanta arriva all’appuntamento clou della stagione carica per i due successi consecutivi ottenuti in campionato contro Fiorentina e Roma. Decisamente diversa la situazione per quanto concerne la squadra spagnola che nelle ultime tre partite ha subito due sconfitte portando a casa solo un pareggio.

Gasperini si affiderà al consolidato 3-4-1-2 con Gomez che agirà alle spalle della coppia d’attacco composta da Zapata e Ilicic. In mediana i soliti quattro: Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens. Albert Celades dovrà fare a meno di Florenzi e dovrebbe schierare i suoi con il solido 4-4-2 con Guedes, Maxi Gomez in attacco.

Atalanta-Valencia sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport Uno e sarà visibile anche in streaming su Sky Go. OA Sport, invece, ve ne offrirà la Diretta Live testuale, per non perdervi neanche un’emozione.

Loading...

Loading...

ATALANTA-VALENCIA: PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Ilicic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Valencia (4-4-2): Jaume; Florenzi, Mangala, Diakhaby, Gayà; Torres, Kondogbia, Parejo, Soler; Guedes, Maxi Gomez. Allenatore: Albert Celades.

ATALANTA-VALENCIA, CHAMPIONS LEAGUE 2020: ORARIO, TV E STREAMING

Mercoledì 19 febbraio 2020

Ore 21.00: Atalanta – Valencia

Guida tv – Diretta Sky Sport Uno

Guida streaming – Diretta Sky Go

Diretta Live testuale – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse