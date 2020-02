Calcio, l’Atalanta demolisce il Valencia 4-1 nell’andata degli ottavi di Champions League 2020 ed è a un passo dalla qualificazione

L’Atalanta continua a sognare e a far sognare i suoi tifosi, arrivati in massa a San Siro per sostenere la squadra bergamasca, sconfiggendo il Valencia per 4-1 e avvicinando una storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League. La formazione orobica allenata da Gian Piero Gasperini ha scritto un’altra pagina della storia del club, imponendosi nettamente con una prestazione superlativa su una squadra con grande esperienza e con ottime qualità offensive come il Valencia, grazie alla doppietta di un monumentale Hans Hateboer e ai gol di Josip Ilicic e Remo Freuler. Tra tre settimane il ritorno al “Mestalla”, con i lombardi che dovranno difendersi dal disperato tentativo di rimonta degli iberici.

Grandissimo approccio alla gara per la banda di Gasperini, subito molto aggressiva con le iniziative di Gomez e Ilicic nei pressi dell’area di rigore avversaria. Domenech si supera sulla conclusione ravvicinata di Pasalic dopo 8′, ma l’Atalanta riesce a passare in vantaggio al 16′ con il tap-in vincente di Hateboer sul cross di Gomez. Dopo un avvio di grande sofferenza, il Valencia reagisce e colpisce un palo al 30′ con il potentissimo tiro di Ferran Torres ma subisce il secondo gol del match al 42′ su una prodezza tecnica e balistica di Ilicic.

Nella ripresa i bergamaschi continuano a spingere per aumentare lo scarto e si portano sul 3-0 al 57′ con un bellissimo tiro a giro di Freuler all’incrocio dei pali. Le squadre si allungano e le occasioni fioccano da entrambe le parti: Gollini compie un miracolo e blocca a terra il tiro ravvicinato di Ramon Torres, un minuto dopo Hateboer firma la doppietta personale ed il 4-0 al 62′ al termine di una bellissima cavalcata palla al piede. I padroni di casa non riescono a congelare la partita e subiscono la reazione furiosa degli iberici, che accorciano le distanze sul 4-1 al 66′ con il preciso diagonale dal limite dell’area di Cheryshev. Nel finale il Valencia aumenta d’intensità e mette in difficoltà la retroguardia lombarda, capace però di tenere botta in qualche modo fino al triplice fischio dell’arbitro.

Foto: Lapresse