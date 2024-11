LIVE Young Boys-Atalanta, Champions League calcio in DIRETTA: servono i 3 punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Young Boys-Atalanta, match valevole per la quinta giornata della fase campionato della Champions League 2024-2025 di calcio. Appuntamento da non fallire per i bergamaschi: la Dea vuole continuare a sognare la qualificazione diretta agli ottavi, e per farlo i tre punti messi in palio quest’oggi devono esser conquistati.

L’Atalanta sta viaggiando come non mai in campionato. La banda di Gian Piero Gasperini non è solita a iniziare così forte, ma nella stagione in corso i nerazzurri si stanno ben comportando sin dai primi battiti: il secondo posto occupato in classifica ne è la dimostrazione. Anche in coppa la situazione è tutt’altro che negativa: otto i punti finora messi a referto dalla Dea, frutto di due vittorie e due pareggi. Nelle due trasferte precedenti in campo continentale, i bergamaschi hanno sempre vinto: i tifosi sperano che la striscia positiva possa allungarsi.

L’avversaria odierna della Dea è la formazione campione di Svizzera in carica, lo Young Boys. I gialloneri ormai sono un habitue della competizione, e quello di oggi non sarà il primo incontro tra le due squadre, affrontatesi già nella stagione 2021/2022 proprio in Champions. La compagine di Berna ha palesato enormi difficoltà in questa sua esperienza in coppa, ciò non significa che i nerazzurri possano prendere sottogamba l’impegno di oggi, il quale può nascondere alcune insidie spinose.

Il via dell'incontro è previsto per le ore 21.00.

PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS-ATALANTA

YOUNG BOYS (4-4-2): Keller; Blum, Benito, Lauper, Athekame; Colley, Niasse, Ugrinic, Males; Ganvoula, Imeri. All. Magnin.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kossounou; Bellanova, Pasalic, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.