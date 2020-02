Biathlon in tv oggi, orario single mixed relay Mondiali 2020: programma, streaming, guida Eurosport e RAI, pettorali

Ritmo serrato ad Anterselva per le gare dei Mondiali di biathlon: oggi, giovedì 20 febbraio, a partire dalle ore 15.15 è in programma l’assegnazione dell’ottavo titolo iridato, quello della staffetta mista a coppie. Per l’Italia saranno in gara Dorothea Wierer e Lukas Hofer. Saranno 30 le Nazionali in gara.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SINGLE MIXED RELAY DEI MONDIALI DI BIATHLON DALLE 15.15 (20 FEBBRAIO)

Di seguito il programma completo della staffetta mista a coppie dei Mondiali di Anterselva con l’orario e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1 e RaiSport+HD. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player e RaiPlay. OA Sport, inoltre, vi offrirà la diretta live testuale della gara iridata.

PROGRAMMA STAFFETTA MISTA A COPPIE MONDIALI ANTERSELVA

Giovedì 20 febbraio

ore 15:15 staffetta mista a coppie

Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport+HD

Diretta steaming su Eurosport Player e RaiPlay

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST STAFFETTA MISTA A COPPIE MONDIALI ANTERSELVA

1 FRA – FRANCE 1

1-1 r BESCOND Anais F

1-2 g JACQUELIN Emilien M

2 EST – ESTONIA

2-1 r OJA Regina F

2-2 g ZAHKNA Rene M

3 SWE – SWEDEN

3-1 r OEBERG Hanna F

3-2 g SAMUELSSON Sebastian M

4 GER – GERMANY 2

4-1 r PREUSS Franziska F

4-2 g LESSER Erik M

5 UKR – UKRAINE

5-1 r MERKUSHYNA Anastasiya F

5-2 g PIDRUCHNYI Dmytro M

6 NOR – NORWAY

6-1 r ROEISELAND Marte Olsbu F

6-2 g BOE Johannes Thingnes M

7 AUT – AUSTRIA 3

7-1 r HAUSER Lisa Theresa F

7-2 g EDER Simon M

8 CAN – CANADA

8-1 r LUNDER Emma F

8-2 g GOW Christian M

9 SUI – SWITZERLAND

9-1 r HAECKI Lena F

9-2 g WEGER Benjamin M

10 BLR – BELARUS 4

10-1 r SOLA Hanna F

10-2 g LABASTAU Mikita M

11 RUS – RUSSIA

11-1 r KUKLINA Larisa F

11-2 g ELISEEV Matvey M

12 USA – USA

12-1 r DUNKLEE Susan F

12-2 g DOHERTY Sean M

13 ITA – ITALY 5

13-1 r WIERER Dorothea F

13-2 g HOFER Lukas M

14 POL – POLAND

14-1 r ZUK Kamila F

14-2 g NEDZA-KUBINIEC Andrzej M

15 KOR – KOREA

15-1 r FROLINA Anna F

15-2 g LAPSHIN Timofei M

16 CZE – CZECH REPUBLIC 6

16-1 r DAVIDOVA Marketa F

16-2 g KRCMAR Michal M

17 KAZ – KAZAKHSTAN

17-1 r VISHNEVSKAYA Galina F

17-2 g KIREYEV Vladislav M

18 JPN – JAPAN

18-1 r TACHIZAKI Fuyuko F

18-2 g TACHIZAKI Mikito M

19 SVK – SLOVAKIA 7

19-1 r MACHYNIAKOVA Veronika F

19-2 g HASILLA Tomas M

20 BUL – BULGARIA

20-1 r ZDRAVKOVA Maria F

20-2 g SINAPOV Anton M

21 LTU – LITHUANIA

21-1 r KOCERGINA Natalja F

21-2 g DOMBROVSKI Karol M

22 CHN – CHINA 8

22-1 r TANG Jialin F

22-2 g CHENG Fangming M

23 SLO – SLOVENIA

23-1 r VINDISAR Nika F

23-2 g CISAR Alex M

24 LAT – LATVIA

24-1 r BENDIKA Baiba F

24-2 g RASTORGUJEVS Andrejs M

25 ROU – ROMANIA 9

25-1 r MARTON Eniko F

25-2 g COLTEA George Marian M

26 FIN – FINLAND

26-1 r EDER Mari F

26-2 g SEPPALA Tero M

27 BEL – BELGIUM

27-1 r LIE Lotte F

27-2 g CLAUDE Florent M

28 CRO – CROATIA 10

28-1 r BLAZENIC Nika F

28-2 g CRNKOVIC Kresimir M

29 GBR – GREAT BRITAIN

29-1 r LIGHTFOOT Amanda F

29-2 g FOUNTAIN Vinny M

30 HUN – HUNGARY

30-1 r PONYA Sara F

30-2 g PANYIK David M

