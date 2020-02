Biathlon in tv oggi, orari inseguimento Mondiali 2020: programma, streaming, guida Eurosport e RAI

Ai Mondiali di biathlon oggi, domenica 16 febbraio, sono in programma, a partire dalle ore 13.00 l’assegnazione del quarto titolo iridato, quello della 10 km pursuit femminile, dove per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, che scatterà sesta a 38″ dalla norvegese Marte Olsbu Roeiseland, Dorothea Wierer, che partirà settima a 39″, e Federica Sanfilippo, al via dal 45° posto con 1’44” di ritardo, ed a partire dalle ore 15.15 l’assegnazione del quinto titolo iridato, quello della 12.5 km pursuit maschile, dove per l’Italia saranno in gara Lukas Hofer, che scatterà 21° a 1’22” dal russo Alexander Loginov, Thomas Bormolini, che partirà 41° a 1’59”, e Dominik Windisch, al via dal 48° posto con 2’11” di ritardo.

Di seguito il programma completo delle pursuit dei Mondiali di Anterselva con gli orari e le startlist. Gli eventi saranno trasmessi in diretta televisiva da Eurosport 1 e RaiSport+HD. Previste anche le dirette in streaming tramite Eurosport Player e RaiPlay. OA Sport, inoltre, vi offrirà la diretta live testuale delle gare iridate.

IL PROGRAMMA DELLE PURSUIT DEI MONDIALI DI ANTERSELVA

Domenica 16 febbraio

ore 13:00 10 km pursuit femminile

ore 15:15 12.5 km pursuit maschile

Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport+HD

Diretta steaming su Eurosport Player e RaiPlay

Diretta live testuale su OA Sport

LA STARTLIST DELLA PURSUIT MASCHILE DEI MONDIALI DI ANTERSELVA

1 LOGINOV Alexander RUS 0:00

2 r FILLON MAILLET Quentin FRA 0:07

3 y FOURCADE Martin FRA 0:20

4 BOE Tarjei NOR 0:23

5 BOE Johannes Thingnes NOR 0:24

6 JACQUELIN Emilien FRA 0:30

7 PEIFFER Arnd GER 0:40

8 HORN Philipp GER 0:44

9 LEITNER Felix AUT 0:52

10 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0:56

11 SAMUELSSON Sebastian SWE 1:04

12 ELISEEV Matvey RUS 1:09

13 OTCENAS Martin SVK 1:11

14 DOLL Benedikt GER 1:12

15 SMOLSKI Anton BLR 1:13

16 GOW Scott CAN 1:16

17 LAPSHIN Timofei KOR 1:18

18 DESTHIEUX Simon FRA 1:19

19 NELIN Jesper SWE 1:20

20 FEMLING Peppe SWE 1:21

21 HOFER Lukas ITA 1:22

22 PORSHNEV Nikita RUS 1:22

23 DALE Johannes NOR 1:24

24 GUZIK Grzegorz POL 1:26

25 PRYMA Artem UKR 1:26

26 EBERHARD Julian AUT 1:28

27 PONSILUOMA Martin SWE 1:28

28 STROLIA Vytautas LTU 1:36

29 TRSAN Rok SLO 1:37

30 ANEV Krasimir BUL 1:38

31 LANDERTINGER Dominik AUT 1:43

32 YALIOTNAU Raman BLR 1:44

33 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1:44

34 CLAUDE Florent BEL 1:44

35 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1:50

36 LABASTAU Mikita BLR 1:52

37 EDER Simon AUT 1:55

38 DOLDER Mario SUI 1:56

39 KRCMAR Michal CZE 1:58

40 KUEHN Johannes GER 1:59

41 BORMOLINI Thomas ITA 1:59

42 SEMENOV Sergii UKR 2:00

43 BARTKO Simon SVK 2:01

44 DOHERTY Sean USA 2:04

45 FAK Jakov SLO 2:04

46 MORAVEC Ondrej CZE 2:05

47 STVRTECKY Jakub CZE 2:07

48 WINDISCH Dominik ITA 2:11

49 OZAKI Kosuke JPN 2:13

50 DOMBROVSKI Karol LTU 2:14

51 WEGER Benjamin SUI 2:14

52 SEPPALA Tero FIN 2:14

53 BUTA George ROU 2:18

54 WIESTNER Seraŵn SUI 2:21

55 HIIDENSALO Olli FIN 2:22

56 GARANICHEV Evgeniy RUS 2:26

57 GERDZHIKOV Dimitar BUL 2:31

58 ILIEV Vladimir BUL 2:31

59 ZAHKNA Rene EST 2:36

60 DUDCHENKO Anton UKR 2:40

LA STARTLIST DELLA PURSUIT FEMMINILE DEI MONDIALI DI ANTERSELVA

1 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 0:00

2 DUNKLEE Susan USA 0:07

3 CHARVATOVA Lucie CZE 0:21

4 PIDHRUSHNA Olena UKR 0:26

5 HERRMANN Denise GER 0:31

6 VITTOZZI Lisa ITA 0:38

7 y WIERER Dorothea ITA 0:39

8 PREUSS Franziska GER 0:41

9 FIALKOVA Ivona SVK 0:44

10 GASPARIN Aita SUI 0:44

11 SEMERENKO Vita UKR 0:46

12 BENDIKA Baiba LAT 0:47

13 OEBERG Elvira SWE 0:47

14 HINZ Vanessa GER 0:50

15 AYMONIER Celia FRA 0:50

16 FIALKOVA Paulina SVK 0:55

17 HAUSER Lisa Theresa AUT 0:56

18 OEBERG Hanna SWE 0:57

19 INNERHOFER Katharina AUT 0:58

20 BESCOND Anais FRA 1:00

21 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS 1:04

22 DZHIMA Yuliia UKR 1:05

23 HORCHLER Karolin GER 1:11

24 KRISTEJN PUSKARCIKOVA Eva CZE 1:12

25 GASPARIN Selina SUI 1:13

26 EGAN Clare USA 1:13

27 TODOROVA Milena BUL 1:17

28 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1:20

29 EINFALT Lea SLO 1:21

30 OJA Regina EST 1:22

31 TALIHAERM Johanna EST 1:22

32 BRAISAZ Justine FRA 1:22

33 BRORSSON Mona SWE 1:23

34 KOCERGINA Natalja LTU 1:27

35 LUNDER Emma CAN 1:29

36 SEMERENKO Valj UKR 1:31

37 DAVIDOVA Marketa CZE 1:32

38 MIRONOVA Svetlana RUS 1:34

39 MENG Fanqi CHN 1:35

40 MAKARAINEN Kaisa FIN 1:35

41 SIMON Julia FRA 1:36

42 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1:39

43 MOSER Nadia CAN 1:39

44 PERSSON Linn SWE 1:41

45 SANFILIPPO Federica ITA 1:44

46 VINDISAR Nika SLO 1:47

47 ZBYLUT Kinga POL 1:48

48 KUKLINA Larisa RUS 1:50

49 KRUCHINKINA Elena BLR 1:50

50 GASPARIN Elisa SUI 1:51

51 RIEDER Christina AUT 1:56

52 KRYUKO Iryna BLR 1:56

53 STARYKH Irina RUS 1:57

54 GWIZDON Magdalena POL 1:58

55 MAEDA Sari JPN 1:59

56 DICKSON Emily CAN 2:01

57 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 2:01

58 ZUK Kamila POL 2:07

59 r ECKHOFF Tiril NOR 2:08

60 LIE Lotte BEL 2:09

