Oggi, non prima delle 22.00 italiane, Andreas Seppi scenderà in campo per la Finale del torneo ATP di New York (Stati Uniti). Sul cemento americano l’azzurro affronterà il britannico Kyle Edmund (n.62 del ranking), dopo aver sconfitto piuttosto agevolmente il rappresentate di Cina Taipei Jason Jung (n.131 del mondo). Un successo netto quello di Andreas che ora dovrà vedersela contro un avversario che l’ha quasi sempre sconfitto: nei cinque precedenti Edmund, infatti, si è imposto in quattro circostanze e l’unica volta nella quale l’italiano ha vinto è stato sulla terra rossa di Montecarlo due anni fa. L’ultimo match è recente ed è ad Auckland (Nuova Zelanda) a inizio anno, con il successo di Edmund per 6-3 7-6 (4). L’altoatesino farà di tutto per invertire il trend.

Seppi-Edmund in tv oggi, Finale Atp New York 2020: orario, programma, streaming

Oggi, non prima delle 22.00 italiane, Andreas Seppi scenderà in campo nella Finale dell’ATP di tennis a New York (Stati Uniti) per conquistare il titolo sul cemento della Grande Mela. Il match non avrà copertura televisiva e OA Sport vi offrirà tutti gli aggiornamenti del caso sull’esito del match:

Domenica 16 febbraio

non prima delle 22.00 italiane Seppi vs Edmund – Finale ATP New York 2020

Foto: LaPresse