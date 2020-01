Volley, SuperLega 2020: 17ma giornata spezzatino. Milano-Perugia il big match, Civitanova e Trento in Champions League

La diciattessima giornata della SuperLega sarà uno spezzatino come non mai, il massimo campionato italiano di volley maschile propone cinque partite nel weekend del 25-26 gennaio ma con una programmazione mai vista: si incomincia sabato con una partita alle ore 15.00 e un’altra alle ore 20.30, si prosegue poi domenica con un incontro alle 15.00 e due match al tradizionale orario delle 18.00. L’assurdità di un calendario folle e compresso prevede che Civitanova e Trento si affronteranno tra loro domenica pomeriggio ma in Champions League in modo da recuperare lo scontro diretto non andato in scena a dicembre perché la Lube era impegnata nel Mondiale per Club.

La capolista non scenderà dunque in campo in campionato e Perugia proverà ad accorciare le distanze, i Block Devils possono portarsi a tre punti di distacco dai Campioni d’Italia ma dovranno battere Milano a domicilio. I ragazzi di coach Vital Heynen sono reduci da 14 vittorie consecutive e vogliono proseguire la loro marcia trionfale ma attenzione ai meneghini che cercano riscatto dopo essere stati spazzati via da Trento nei quarti di finale della Coppa Italia: si preannuncia una battaglia campale tra gli opposti Aleksandar Atanasijevic e Nimir Abdel Aziz, gli ospiti potranno affidarsi anche alla classe di Wilfredo Leon e Filippo Lanza.

Modena e Ravenna si affronteranno nuovamente a quattro giorni di distanza dal quarto di finale di Coppa Italia dominato dai Canarini, i ragazzi di Andrea Giani vogliono festeggiare ancora davanti al pubblico del PalaPanini e inseguono un successo di lusso nel derby romagnolo in modo da confermarsi al terzo posto e rimanere in scia a Civitanova e Perugia. Ivan Zaytsev cerca continuità, Bartosz Bednorz è in ottima forma, Matt Anderson è in crescita ma attenzione perché dall’altra parte della rete spingerà l’arrembante Daniele Lavia che sta attraversando un ottimo momento di forma.

Padova vuole rafforzare la sua posizione in zona playoff e insegue il successo contro il fanalino di coda Sora, i veneti potranno contare sulle bordate di Ramos Hernandez e vogliono rialzare la testa dopo il cocente ko a Perugia in Coppa Italia. Monza ospita Cisterna, i brianzoli avranno bisogno dei migliori Bartosz Kurek e Donovan Dzavoronok per conquistare un successo cruciale nella corsa verso i playoff ma attenzione ai laziali di Jean Patry che sono in piena lotta per non retrocedere. Al PalaCalafiore di Reggio Calabria andrà invece in scena uno scontro diretto decisivo per la salvezza: Vibo Valentia ospita Piacenza, gli emiliiani di Dick Kooy e Gabriele Nelli partiranno con tutti i favori del pronostico ma attenzione ai padroni di casa.

Loading...

Loading...

CALENDARIO 17^ GIORNATA SUPERLEGA VOLLEY: PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

SABATO 25 GENNAIO:

15.00 Tonno Callipo Vibo Valentia vs Gas Sales Piacenza (diretta tv su RaiSport)

20.30 Vero Volley Monza vs Top Volley Cisterna (diretta streaming su Eleven Sports)

DOMENICA 26 GENNAIO:

15.00 Allianz Milano vs Sir Safety Conad Perugia (diretta tv su RaiSport)

18.00 Kioene Padova vs Globo Banca Popolare del Frusinate Sora (diretta streaming su Eleven Sports)

18.00 Leo Shoes Modena vs Consar Ravenna (diretta streaming su Eleven Sports)

RINVIATA (26 febbraio, ore 20.30): Calzedonia Verona vs Itas Trentino

RIPOSA: Cucine Lube Civitanova

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LPS/Loris Cerquiglini