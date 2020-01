Volley, Coppa Italia femminile 2020: semifinali. Conegliano super favorita, Monza cerca il colpaccio nel derby

Un anno fa Novara alzava il primo trofeo della sua stagione, la Coppa Italia, al termine di una finale infinita con Conegliano ma non ci sarà il bis perché mercoledì Novara è uscita di scena nei quarti perdendo la sfida secca casalinga contro Monza che, dunque, è la “intrusa” di questa finale a quattro che si disputa a Busto Arsizio.

La grande favorita, inutile girarci attorno, è la Imoco Conegliano, prima in classifica in campionato, imbattuta in Champions e vincente anche mercoledì contro Chieri, nonostante qualche patema nel set iniziale. Quella veneta è una macchina perfetta, già capace di salire sul tetto del mondo in stagione e attesa al primo grande test verità all’interno dei confini italici. Conegliano se la vedrà nella prima semifinale di domani contro la Savino del Bene Scandicci, squadra che non ha certo brillato per continuità in questa prima fase della stagione ma che, nei momenti delicati, ha spesso sfoderato una grande determinazione che le ha permesso di essere in corsa per tutti gli obiettivi, nonostante qualche black out che è costato carissimo al tecnico Marco Mencarelli, sostituito da Carlo Parisi.

Parisi sembra, seppure fra alti e bassi, aver trovato la chiave giusta e, se lato Conegliano a fare la differenza di solito è il gruppo, dall’altra in casa Scandicci una super partita di Pietrini come quella di mercoledì contro Casalmaggiore, potrebbe complicare non poco il compito delle Campionesse d’Italia in una semifinale che non è detto che sarà a senso unico.

Dalla seconda sfida di domani, in programma alle 20.30, tra Unet E-Work Busto Arsizio e Saugella Monza potrebbero arrivare le sorprese. Monza sembrava in ginocchio fino a mercoledì quando è riuscita ad interrompere una serie di otto successi consecutivi di Novara e ora affronta la semifinale con pochissimo da perdere contro Busto Arsizio in salute che però avrà molta pressione sulle spalle domani perché tutti i tifosi del PalaYamamay si aspettano la finale con Conegliano.

L’effetto sorpresa per la squadra monzese, che dalla “Lega centro europea” composta da Orthmann, Lippmann e Heyrman ha avuto l’impulso vincente per eliminare Novara, potrebbe creare qualche grattacapo ad un Busto Arsizio che sembra aver raggiunto una continuità di rendimento invidiabile ed ha in Alessia Orro, impeccabile anche mercoledì nella sfida casalinga contro Firenze, un punto di riferimento fondamentale in regia e nel duo statunitense Lowe-Washington terminali offensivi micidiali.

Foto LPS/Lisa Guglielmi