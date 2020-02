LIVE Conegliano-Scandicci 25-15 25-19, Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: le venete portano a casa anche il secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

25-19 CONEGLIANO VINCE ANCHE IL SECONDO SET. DOMINIO DELLE VENETE!

24-19 Pallonetto di Kakolewska che tocca terra.

24-18 Servizio di Stevanovic in rete.

23-18 Bolide di Bricio che termina out ma c’è un tocco di Sylla.

23-17 Invasione di Bricio.

22-17 Difesa meravigliosa di Conegliano con Sylla che è arrivata diversi metri fuori dal campo per recuperare il pallone, Hill appoggia nell’altro campo e Carraro commette invasione.

21-17 Grande giocata di Wolosz con una mano e Folie attacca profondo!

20-17 Bomba di Bricio, Hill non riesce a contenere!

20-16 Stevanovic prova a stringere la diagonale ma sbaglia.

19-16 Sylla salta altissima e tira al di sopra delle mani del muro!

18-16 ACEEEEEEEE STYSIAAAAAK!!!

18-15 Gran primo tempo di Stevanovic!

18-14 Egonu prende l’ascensore sale tra le nuvole e tira giù una saetta dalla seconda linea!!!!!!!

17-14 Il video check mostra un’invasione da parte di De Kruijf!

18-13 MUROOOOO SYLLAAAAA!!! Grande stampata su Stysiak!

17-13 Egonu sale in cielo e scarica tutta la sua potenza da seconda linea.

16-13 Primo tempo di Kakolewska, la palla tocca le mani di De Kruijf e termina out.

16-12 EGONUUUU!!!! Wolosz trova perfettamente l’azzurra che tira una bomba!

15-12 Errore al servizio di Folie

15-11 Confusione di Scandicci con Egonu che prova un pallonetto, sul successivo attacco ci pensa Folie con il proverbiale primo tempo.

14-11 HILLLLL SFONDA IL MURO AVVERSARIO!!!!!

13-11 Ottima fast di Stevanovic!

13-10 Conegliano difende e poi attacco bellissimo con finta di fast di Folie ed Hill tira praticamente senza muro.

12-10 Bomba di Egonu da posto quattro all’incrocio delle righe!

11-10 Malinov trova alla grande Stevanovic mettendo a segno una bellissima fast.

11-9 MUROOOOOOO WOLOSZ!!!!! Buona difesa di Scandicci ma sul contrattacco le mani della palleggiatrice invadono bene la rete.

10-9 Primo errore per Paola Egonu che prova una diagonale troppo stretta anche per lei.

10-8 Brutto errore di Hill che tira una pipe direttamente out.

10-7 Primo tempo di De Kruijf!!!! Che intesa con Wolosz!

9-7 In rete il servizio di Hill.

9-6 EGONUUUUUUUUUUU!!!!! Dalla seconda linea tira un siluro imprendibile!!!!

8-6 Brava questa volta Stysiak che passa tra le mani del muro.

8-5 Fallo di piede da parte di Stysiak!

7-5 Egonu tira una diagonale strettissima e potentissima!!!!!

6-5 MUROOOOOO KAKOLEWSKA!!!! Stampatona in faccia a Sylla!!!

6-4 Egonu salta da fermo e castiga le avversarie.

5-4 Conegliano ancora imprecisa dai nove metri.

5-3 Lungo di pochi centimetri il servizio di Pietrini!

4-3 Pipe di Stysiaaaak!!!!!

4-2 Favore ricambiato da Scandicci.

3-2 Errore al servizio di Conegliano.

3-1 PIPEEEEEE EGONUUUUUUU!!!!

2-1 Brave le ragazze di Scandicci a difendere sul pallonetto di Sylla, poi Stysiak tira un gran diagonale!

2-0 Bellissimo primo tempo di De Kruijf!!!!

1-0 Sylla apre il secondo parziale.

INIZIA IL SECONDO SET

25-15 CONEGLIANO VINCE UN PRIMO SET DOMINATO!

24-15 Invasione di Hill.

24-14 Scandicci difende alla grande e Pietrini tira una gran diagonale. Time out per Santarelli

24-13 ACEEE STYSIAK!!!

24-12 Errore in attacco di Hill

24-11 Stysiak prova a tenere a galla le sue e a ricucire.

24-10 Conegliano guadagna quattordici set point.

23-10 ACEEEEE KAKOLEWSKA!

23-9 Attacco lungo di Folie, il video check mostra che non c’è tocco a muro.

23-8 Regalo di Bricio che spara fuori dal servizio.

22-8 Tira forte sulle mani del muro Bricio, palla out.

22-7 Conegliano fa quello che vuole, attacca Sylla muro di Scandicci e copertura, in contrattacco ci pensa Folie.

21-7 MONSTER BLOCK EGONU!!!!!! L’azzurra stampa in faccia il muro a Stysiak.

20-7 Gran primo tempo di Raphaela Folie!!!

19-7 Finalmente un primo tempo riuscito da Scandicci.

19-6 SYLLAAAAAA!!! Tira un bolide e anticipa il muro.

18-6 Carraro sfrutta le mani del muro e con l’aiuto del nastro mette a segno il primo punto personale.

18-5 Disastro in costruzione di Scandicci che non riesce ad attaccare ne approfitta Egonu che tira un bolide in diagonale.

17-5 Le venete tengono alla grande sull’attacco di Pietrini e Sylla passa tra le mani del muro.

16-5 Sbaglia anche Egonu dai nove metri.

16-4 Errore al servizio di Scandicci.

15-4 Stysiak mette già una diagonale precisa.

15-3 Muro De Kruij sul primo tempo di Scandicci, una sola squadra in campo.

14-3 EGONUUUUUU!!!! L’azzurra sale in cielo e tira giù un bolide.

13-3 Si sblocca Scandicci grazie al diagonale di Pietrini.

13-2 Invasione di Malinov.

12-2 Conegliano tiene sull’attacco di Stysiak ed Egonu è brava a sfruttare le mani del muro.

11-2 Disastro della difesa di Scandicci sul servizio flottante di Sylla.

10-2 Difende Conegliano ed Egonu la mette giù in contrattacco.

9-2 MUROOOOOOOOO FOLIE!!!!!

8-2 Errore in Bricio che spara out.

7-2 Diagonale lunghissimo di Pietrini, palla out.

6-2 MUROOOOO PIETRINI SU SYLLA!!!

6-1 Errore al servizio di Conegliano.

6-0 Conegliano difende sul pallonetto di Pietrini e Sylla tira un bolide in contrattacco.

5-0 Gran muro di Conegliano, palla che sbatte sulla testa di Bricio e tocca l’asta.

4-0 Attacco lungo di Bricio, il video check mostra che non c’è il tocco del muro.

3-0 MUROOOOOOO EGONUUUUUU!!!! Stampatona dell’azzurra sull’attacco di Stysiak.

2-0 Fantastica difesa di Conegliano!!!! Alla fine chiude Sylla brava ad anticipare le avversarie a rete.

1-0 ACEEEEEE WOLOSZ!!!!

Si comincia, al servizio Conegliano.

17.58 Le giocatrici in campo per ultimare le operazioni di riscaldamento.

17.54 La squadra che uscirà vincitrice dalla partita che prenderà il via tra pochi minuti affronterà in finale la trionfatrice del match tra Busto Arsizio-Monza.

17.48 Negli ultimi dieci precedenti Conegliano ha avuto la meglio per sette volte su Scandicci.

17.44 Quella che inizierà a breve sarà la prima partita delle Final Four che si disputeranno al PalaYamamy di Busto Arsizio.

17.40 Le venete partono con i favori del pronostico ma devono fare alla compagine guidata da Cristofani che è capace di mettere in difficoltà qualsiasi squadra quando è in giornata.

17.35 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della semifinale di Coppa Italia di volley femminile tra Conegliano-Scandicci.

La presentazione della partita

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Scandicci, semifinale di Coppa Italia di volley femminile 2020. La Final Four, che prenderà il via proprio con questo match, si giocherà al PalaYamamy di Busto Arsizio e vedrà impegnate anche Monza e proprio le padrone di casa. Le due squadre vincitrici approderanno nella finale in programma domani 2 febbraio.

Le ragazze di Daniele Santarelli partono con i favori del pronostico. Il coach delle venete si affiderà alla classe dei suo martelli Paola Egonu, Miriam Sylla, Robin De Kruijf e Raphaela Folie, azionate dal talento della palleggiatrice polacca Joanna Wolosz. Luca Cristofani proverà a compiere l’impresa contando principalmente sull’estro in regia di Ofelia Malinov e sulla potenza offensiva di Samantha Bricio, Elena Pietrini e Magdalena Stysiak.

Le Campionesse d’Italia attualmente sono in vetta alla classifica di Serie A1 con ben quindici vittorie in sedici partite. Le toscane attualmente occupano la quarta piazza con uno score di undici vinte e cinque perse. Nelle ultime dieci sfide Conegliano ha avuto la meglio per sette volte. Anche sulla scorta di questo, come detto, Egonu e compagne partono con i favori del pronostico ma non devono assolutamente sottovalutare l’impegno.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Scandicci, semifinale di Coppa Italia di volley femminile 2020: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.

