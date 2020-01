VIDEO Berrettini-Sandgren, Australian Open 2020 Highlights: l’azzurro sconfitto al quinto set dall’americano. Una sconfitta che fa male

Finisce al secondo turno l’Australian Open di Matteo Berrettini. Il romano viene sconfitto in cinque set dall’americano Tennys Sandgren con il punteggio di 7-6 6-4 3-6 2-6 7-5 dopo quasi tre ore e mezza di gioco. Tantissimi rimpianti per il tennista romano, che ha giocato male, ma che era riuscito a recuperare due set di svantaggio e sembrava avere l’inerzia del match in suo favore anche nel quinto. Di seguito gli highlights:

VIDEO Berrettini-Sundgren, Australian Open 2020 Highlights

Foto: LaPresse