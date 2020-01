Softball, l’Italia impensierisce il Giappone e poi batte la Nuova Zelanda in Australia Pacific Cup 2020

Seconda giornata di Australia Pacific Cup 2020 per l’Italia, alla prima uscita in un anno di softball che porterà verso il torneo olimpico. Le azzurre hanno mostrato sensazioni di buonissimo livello soprattutto nel primo match, contro il Giappone (2° ai Mondiali 2018, per citare il risultato internazionale più recente), pur perso per 2-0. Le ragazze del manager Enrico Obletter hanno poi travolto la Nuova Zelanda per 8-0.

Nel match contro le nipponiche, disputato all’inizio di una giornata estremamente calda, è decisivo direttamente il primo inning, con il fuoricampo da 2 RBI (il suo e quello di Ichiguchi) da parte di Fujita. L’Italia, però, non demorde e anzi fa ripetutamente soffrire il Giappone, prima con un doppio di Howard nella terza ripresa, poi con un’ottima prova di Lacatena al lancio, dove non concede quasi niente. Ci riprovano Piancastelli e Filler nel quarto e Carosone (rilevata in base da Marrone) e ancora Filler (base su ball) nel sesto, ma Fujita non concede mai alcuno spazio reale per le occasioni dell’Italia.

Decisamente più facile il secondo incontro, quello con la Nuova Zelanda, sommersa sotto un 8-0 inequivocabile in merito alla superiorità delle azzurre. Tutto si decide in due inning: il terzo e il sesto. Nel terzo, in particolare, dopo un singolo di Rotondo, un bunt di Vigna e una base rubata da entrambe, Rotondo va a segno su errore della catcher Bromhead, seguita da Vigna sul singolo di Giulia Koutsoyanopulos. Di reali occasioni le neozelandesi non ne hanno quasi mai, e così nel sesto le azzurre dilagano. Le basi sono costantemente, del tutto o in parte, occupate: vanno a segno, in questo ordine, Marrone su singolo di Filler, Longhi e ancora Filler su doppio di Elisa Cecchetti (con la sorella Greta inattaccabile al lancio), Howard su lancio pazzo, Vigna e Rotondo con fuoricampo della più giovane, con la sua compagna di squadra già in seconda. Non si rende necessario l’ultimo inning.

