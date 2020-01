Softball, Australia Pacific Cup 2020: Italia al via nel primo torneo che porta verso Tokyo 2020

Comincia questa notte dall’Australia il cammino dell’Italia del softball verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, conquistate nella scorsa estate in qualità di rappresentante della zona Europa-Africa. Per le azzurre di Enrico Obletter è in programma l’Australia Pacific Cup, torneo già affrontato un anno fa e che vede al via ben quattro delle sei squadre che saranno in Giappone nella prossima estate.

Non solo: a presenziare sono ben cinque tra le prime dieci squadre al mondo secondo l’ultimo ranking pubblicato dalla WBSC (World Baseball Softball Confederation): oltre all’Italia, che è decima, ci sono il Giappone (2° posto), il Messico (5° posto), Cina Taipei (6° posto) e l’Australia padrona di casa (8° posto). Di queste formazioni, soltanto la seconda asiatica non sarà di scena in terra nipponica. Un torneo di altissimo livello, dunque, che per la prima volta assegna punti proprio per la classifica internazionale, dopo aver già effettuato un cambio di nome (quello precedente era Asia Pacific Cup). La sesta squadra è quella delle Travelodge Aussie Spirit.

Il manager Enrico Obletter ha deciso di portare, sull’aereo che va verso il Blacktown International Sportspark di Sydney, venti giocatrici. Tra queste c’è buona parte del gruppo vittorioso a Europei e torneo di qualificazione alle Olimpiadi, con qualche aggiunta che guarda al futuro e arriva dalle Nazionali giovanili, come Giulia Koutsoyanopulos, ma anche di esperienza, come Andrea Filler. Per il resto le protagoniste della doppia cavalcata ci sono quasi tutte: dalle sorelle Cecchetti a Laura Vigna, da Erika Piancastelli a Marta Gasparotto.

Sarà un’occasione di confronto con alcuni tra quei Paesi dalla tradizione di softball di altissimo livello, già affrontati in quei Mondiali 2018 che hanno iniziato a far capire quale fosse il reale potenziale delle azzurre, allora superate soltanto dal Messico dopo aver passato la prima fase grazie al fondamentale successo sulla Cina. L’obiettivo è quello di alzare la qualità per tentare di prendersi il ruolo di mina vagante del torneo olimpico.

Loading...

Loading...

Questo il calendario delle azzurre:

Giovedì 30 gennaio

Ore 6:00 Italia-Messico

Ore 9:30 Italia-Travelodge Aussie Spirit

Venerdì 31 gennaio

Ore 3:30 Italia-Giappone

Ore 8:30 Italia-Nuova Zelanda

Sabato 1 febbraio

Ore 1:00 Italia-Cina Taipei

Ore 6:00 Italia-Australia

Le finali si terranno domenica 2 febbraio, ma gli orari sono ancora tutti da definire in base ai vari piazzamenti nel girone.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS / CB NADOC