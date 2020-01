Sci alpino, startlist e pettorali di partenza discesa Kitzbuehel 2020: programma, orario e tv

Arriva il tempo della discesa libera a Kitzbuehel nella Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020, un appuntamento che ha fatto la storia del circo bianco lungo gli anni. Saranno in 50 al via domani, con la presenza di cinque italiani tra di loro.

In particolare, l’azzurro parlerà con i nomi e le discese di Peter Fill (trionfatore nel 2016) con il numero 21, Matteo Marsaglia con il numero 26, Emanuele Buzzi con il numero 27, Mattia Casse con il numero 31 e Davide Cazzaniga con il numero 39. Presente, naturalmente, anche il gotha della specialità e non solo: dal contingente svizzero con Mauro Caviezel, Carlo Janka e Beat Feuz ai norvegesi Aleksander Aamodt Kilde e Kjetil Jansrud, passando per gli austriaci Matthias Mayer, Max Franz e Otmar Striedinger. In scena anche Thomas Dressen, il tedesco che trionfò nel 2017. Per ragioni purtroppo note a tutti non ci sarà Dominik Paris, che della Streif è stato padrone per tre volte, riuscendo dove prima solo Kristian Ghedina ce l’aveva fatta.

La discesa libera di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, si terrà domani alle ore 11:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player (ma anche su DAZN, che nella sua offerta comprende i canali Eurosport 1 e 2). OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla. Di seguito il programma e la startlist.

DISCESA KITZBUEHEL 2020: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 25 GENNAIO

Ore 11:30 Discesa libera

DISCESA KITZBUEHEL 2020: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA TV – RaiSport ed Eurosport

DIRETTA STREAMING – RaiPlay, Eurosport Player e DAZN.

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport.

LA STARTLIST DELLA DISCESA DI KITZBUEHEL

1 BENNETT Bryce 1992 USA

2 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA

3 DRESSEN Thomas 1993 GER

4 HINTERMANN Niels 1995 SUI

5 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR

6 FRANZ Max 1989 AUT

7 FEUZ Beat 1987 SUI

8 JANKA Carlo 1986 SUI

9 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT

10 BAILET Matthieu 1996 FRA

11 CLAREY Johan 1981 FRA

12 THOMSEN Benjamin 1987 CAN

13 MAYER Matthias 1990 AUT

14 MUZATON Maxence 1990 FRA

15 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI

16 NYMAN Steven 1982 USA

17 JANSRUD Kjetil 1985 NOR

18 GANONG Travis 1988 USA

19 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT

20 FERSTL Josef 1988 GER

21 FILL Peter 1982 ITA

22 ALLEGRE Nils 1994 FRA

23 WALDER Christian 1991 AUT

24 GOLDBERG Jared 1991 USA

25 BAUMANN Romed 1986 GER

26 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA

27 BUZZI Emanuele 1994 ITA

28 SCHMID Manuel 1993 GER

29 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT

30 SCHWAIGER Dominik 1991 GER

31 CASSE Mattia 1990 ITA

32 SANDER Andreas 1989 GER

33 WEBER Ralph 1993 SUI

34 ROULIN Gilles 1994 SUI

35 SCHULLER Victor 1995 FRA

36 KOSI Klemen 1991 SLO

37 KROELL Johannes 1991 AUT

38 ALEXANDER Cameron 1997 CAN

39 CAZZANIGA Davide 1992 ITA

40 CRAWFORD James 1997 CAN

41 READ Jeffrey 1997 CAN

42 RAFFORT Nicolas 1991 FRA

43 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA

44 KOELL Alexander 1990 SWE

45 HROBAT Miha 1995 SLO

46 KLINE Bostjan 1991 SLO

47 SEGER Brodie 1995 CAN

48 MORSE Sam 1996 USA

49 PICCARD Roy 1993 FRA

50 BABINSKY Stefan 1996 AUT

Foto: LaPresse