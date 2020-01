Sci alpino, si corre la discesa femminile a Rosa Khutor? Previsioni meteo e scenari: bisogna disputare la prova! Programma e orari

La discesa libera femminile di Rosa Khutor, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino, si disputerà soltanto se domani mattina si riuscirà a portare a termine la prova cronometrata. Il regolamento prevede infatti che si svolga almeno un test sulla pista che ospita la gara più veloce del programma, tra mercoledì e oggi tutte le prove sono state cancellate a causa delle avverse condizioni meteo e dunque si tenterà il tutto per tutto sabato 1° febbraio: prova alle ore 08.00 italiane, nel caso in cui si dovesse svolgerà allora si potrà disputare la gara alle ore 10.30.

Come funzionerà per i pettorali di partenza? 15 minuti dopo la conclusione della prova cronometrata, si svolgerà la consueta cerimonia di estrazione (quindi attorno alle ore 09.30). L’Italia sogna in grande con Sofia Goggia, Nicol Delago, Federica Brignone ed Elena Curtoni vista anche l’assenza della statunitense Mikaela Shiffrin. Attenzione a tante altre big come la svizzera Corinne Suter, le austriache Ramona Siebenhofer, Nicole Schmidhofer e Stephanie Venier. Le previsioni meteo promettono bene ma staremo a vedere. Di seguito il programma della discesa libera femminile di Rosa Khutor.

DISCESA LIBERA FEMMINILE ROSA KHUTOR 2020: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

SABATO 1° FEBBRAIO:

08.00 Prova cronometrata discesa libera femminile Rosa Khutor

10.30 Discesa libera femminile Rosa Khutor (si gareggerà solo nel caso di regolare svolgimento della prova)

DISCESA LIBERA FEMMINILE ROSA KHUTOR 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Valerio Origo