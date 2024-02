LIVE Pagelle Festival di Sanremo 2024 in DIRETTA: tutti i voti ai protagonisti della quarta serata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle PAGELLE della quarta serata serata della 74ma edizione del Festival di Sanremo. OA Sport seguirà minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore. Vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, immancabili polemiche e novità, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2024 al termine della serata finale di domani, sabato 10 febbraio. Qui troverete tutte le pagelle, artista per artista, aggiornate minuto per minuto, dei protagonisti della seconda serata.

Nella prima serata la classifica dei primi cinque vedeva prima Loredana Bertè, seconda Angelina Mango, terza Annalisa, quarto Diodato, quinto Mahmood. La seconda serata, che ha visto esibirsi i primi 15 artisti in gara ha visto prevalere Geolier davanti a Irama, Annalisa, Loredana Bertè e Mahmood. Nella terza srerata la classififica dei primi cinque ha visto

La kermesse sanremese prosegue, dopo tre serate dagli ascolti altissimi e con grande incertezza sulle graduatorie, con una kermesse che esce dai canoni della gara e, come per tutti i venerdì sanremesi dell’epoca contemporanea, è dedicata ai duetti di qualità. La serata odierna, però, contribuirà a fare classifica, oltre a consegnare il premio speciale dei duetti e quindi è molto importante. Nella quarta serata, infatti, è prevista l’interpretazione–esecuzione, da parte di ognuno dei 30 Artisti in gara, di una Cover, scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano ed internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2023. Gli Artisti – che potranno quindi nell’occasione anche cantare in lingua straniera e dovranno esibirsi insieme ad artisti (compresi tra questi anche “gruppi”) loro Ospiti di conclamata fama italiani o stranieri) – saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%, e daranno luogo ad una classifica di Serata dei 30 Artisti. Saranno comunicati al pubblico gli Artisti nelle prime 5 posizioni nella suddetta classifica di Serata. L’Artista primo classificato potrà essere dichiarato vincitore della Serata. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli Artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle Serate precedenti determinerà poi una nuova classifica generale delle 30 canzoni/Artisti in gara.

Nella quinta e ultima serata è prevista l’interpretazione-esecuzione delle 30 canzoni in gara da parte dei rispettivi 30 Artisti. Le canzoni verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto. Verrà comunicata al pubblico la classifica generale delle 30 canzoni determinatasi al termine della precedente Quarta Serata. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata attraverso il Televoto e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica generale delle 30 canzoni/Artisti. Verrà comunicata al pubblico la nuova classifica generale delle 30 canzoni. Verranno riproposte attraverso esecuzione dal vivo o registrazione audio video le 5 canzoni (o parte di esse) degli Artisti in gara con la posizione più elevata nella suddetta nuova classifica generale. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il Televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in Serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%. La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di SANREMO 2024. Verranno proclamate anche le canzoni/Artisti classificatesi seconda, terza, quarta e quinta.

A condurre il Festival è per il quinto anno consecutivo è Amadeus, che ogni sera viene affiancato da un co-conduttore diverso. Questa sera, venerdì 9 febbraio, omaggio allo show televisivo italiano con la presenza di Lorella Cuccarini, mentre sabato 10 febbraio nella serata finale ad affiancare Amadeus sarà l’amico e collega di sempre, lo show-man Fiorello. Tra gli ospiti, il cast della serie “Mameli”. Il celebre dj e produttore Gigi D’Agostino mette i dischi sulla nave Costa Smeralda, mentre tocca ad Arisa incantare piazza Colombo con la sua voce.

Questi i duetti in programma nella quarta serata del Festival di Sanremo.

Alessandra Amoroso con i BoomDaBash – Medley

Alfa con Roberto Vecchioni – “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni

Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma – “La rondine” di Mango

Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia – “Sweet dreams (Are made of this)” degli Eurythmics

BigMama con Gaia, La Niña e Sissi – “Lady Marmalade” di Labelle

Bnkr44 con Pino D’Angiò – “Ma quale idea” di Pino D’Angiò

Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino – “Il cerchio della vita” di Ivana Spagna

Dargen D’Amico con BabelNova Orchestra – Omaggio a Ennio Morricone: “Modigliani” sulle note di The Crisis

Diodato con Jack Savoretti – “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De André

Emma con Bresh – Medley di Tiziano Ferro

Fiorellla Mannoia con Francesco Gabbani – “Che sia benedetta” di Fiorella Mannoia e “Occidentali’s karma” di Francesco Gabbani

Fred De Palma con gli Eiffel 65 – Medley degli Eiffel 65

Gazzelle con Fulminacci – “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti

Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio – Medley dal titolo “Strade”

Ghali con Ratchopper – Medley dal titolo “Italiano vero”

Il Tre con Fabrizio Moro – Medley di Fabrizio Moro

Il Volo con Stef Burns – “Who wants to live forever” dei Queen

Irama con Riccardo Cocciante – “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante

La Sad con Donatella Rettore – “Lamette” di Donatella Rettore

Loredana Bertè con Venerus – “Ragazzo mio” di Luigi Tenco con l’arrangiamento di Ivano Fossati

Mahmood con i Tenores di Bitti – “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla

Maninni con Ermal Meta – “Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta

Mr.Rain con i Gemelli Diversi – “Mary” dei Gemelli Diversi

Negramaro con Malika Ayane – “La canzone del sole” di Lucio Battisti

Renga Nek – Medley dei loro successi

Ricchi e Poveri con Paola & Chiara – Medley di “Sarà perché ti amo” e “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri

Rose Villain con Gianna Nannini – Medley

Sangiovanni con Aitana – Medley di “Farfalle” e “Mariposas” di Sangiovanni

Santi Francesi con Skin – “Hallelujah” di Leonard Cohen

The Kolors con Umberto Tozzi – Medley dei successi di Umberto Tozzi

