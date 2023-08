Calcio, Serie A: poker del Milan al Torino. Il Verona batte la Roma in dieci

Nella serata di oggi ad affrontarsi ci hanno pensato il Milan di Stefano Pioli e il Torino di Ivan Juric. L’incontro che si è disputato a San Siro si è concluso con il risultato di 4-1. Allo stesso orario, e dunque alle 20.45, a Verona gli scaligeri di mister Marco Baroni hanno affrontato e aperto le porte del Bentegodi alla Roma di José Mourinho. Il match è terminato con il risultato di 2-1. Ma ecco di seguito i racconti delle partite di questa sera.

CALCIO, SERIE: I RACCONTI DEI MATCH

MILAN-TORINO

Il Milan si fa vedere in avanti e Giroud all’ottavo minuto di gioco prova un tiro che non esce troppo lontano dai pali di Milinkovic-Savic. La partita è bloccata sullo 0-0 sino alla rete di Pulisic. L’americano su assist di Loftus-Cheek apre il match. Passano tre minuti e pareggia il Torino con Schuurs che un girata impallina Maignan e fissa il punteggio sull’1-1. Al 43esimo il Milan si porta nuovamente avanti con un calcio di rigore trasformato da Giroud.

Al 47esimo del primo tempo arriva il 3-1 di Theo Hernandez: il francese scambia la sfera con Leao, il portoghese imbuca e l’esterno con un tocco sotto non lascia scampo a Milinkovic-Savic. Nella ripresa il Milan spinge sull’acceleratore e infatti arriva il quarto gol della serata per i rossoneri. Schuurs atterra Leao, l’arbitro controlla al VAR l’azione e assegna calcio di rigore per un pestone: Giroud non sbaglia.

VERONA-ROMA

La Roma parte forte e Dybala prova subito un affondo ma a passare in vantaggio è il Verona. Terraciano prova la conclusione, Rui Patricio non trattiene e Duda è bravo e lesto a spingere dentro la sfera al 4′. Passano sei minuti e Cristante colpisce la traversa. Al 16esimo Pellegrini con un tiro impensierisce la difesa veronese e i tifosi scaligeri: pallone fuori di un soffio. Al 28esimo Dybala solo davanti a Montipo calcia addosso al portiere del Verona. Al 41esimo viene fischiato un rigore per la Roma poi però annullato dal VAR per un fuorigioco.

Sullo scadere Ngonge raddoppia: grande ripartenza veronese che non lascia scampo a Rui Patricio. Nella ripresa Aouar dopo dieci minuti riapre il match su assist di Belotti che spizza di testa e involontariamente lo serve. Nel finale il Verona rimane in dieci: espulso Hien per fallo su ultimo uomo. La Roma si butta in avanti ma non riesce a pareggiare.

Foto: LaPresse