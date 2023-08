Probabili formazioni Serie A oggi (26 agosto): chi gioca, squalificati, assenti e infortunati

Sono quattro le partite di oggi, sabato 26 agosto, valide per la seconda giornata di Serie A, sempre divise in due fasce orarie: 18.30 e 20.45.

Ad aprire questo secondo turno ancora il Frosinone che, dopo il Napoli, ospiterà l’Atalanta. I ciociari devono rinunciare al portiere Turati, squalificato per espressione blasfema: al suo posto Cerofolini. Di Francesco conferma sostanzialmente in blocco l’undici visto all’esordio, con Cheddira al centro dell’attacco. Continuità anche per Gasperini che dovrebbe lasciare ancora fuori sia Scamacca che De Ketelaere.

In contemporanea si giocherà anche Monza-Empoli. Anche i toscani dovranno rinunciare con ogni probabilità al proprio portiere, Caprile, infortunato e in dubbio: in caso di forfait pronto Perisan. Per il resto, confermato il 4-2-3-1, con Caputo rifermento centrale in avanti supportato da Cancellieri, Baldanzi e Gyasi. Anche Palladino va verso molte conferme, a partire da Colpani che ha recuperato e sarà schierato trequartista.

Saranno invece Milan-Torino e Verona-Roma le due sfide delle 20.45.

Pioli confermerà l’undici che ha battuto il Bologna: confermato dunque il tridente Pulisic-Giroud-Leao, mentre Juric in avanti si affiderà ancora a Vlasic, Radonjic e Sanabria, mentre in mediana ci sarà ancora spazio per Ilic e Ricci.

Mourinho, invece, recupera Dybala e Pellegrini gli lancia subito dal 1′: l’argentino nel tandem d’attacco con Belotti, l’altro a centrocampo insieme a Cristante e Auoar. Dalla parte opposta, Baroni potrebbe preferire ancora Terracciano a Faraoni, mentre in avanti dovrebbe affidarsi a Folorunsho, Ngonge e Mboula.

Di seguito tutte le probabili formazioni delle partite di Serie A di oggi, sabato 26 agosto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLE PARTITE DI SERIE A DI OGGI

Frosinone-Atalanta

FROSINONE (4-3-3) : Cerofolini; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Cheddira, Caso. All. Di Francesco.

: Cerofolini; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Cheddira, Caso. All. Di Francesco. ATALANTA (3-4-1-2) : Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Zapata. All. Gasperini.

: Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Zapata. All. Gasperini. Squalifcati : Turati (F).

: Turati (F). Infortunati: Kalaj (F), Hateboer (A), Palomino (A), Toloi (A), Touré (A).

Monza-Empoli

MONZA (3-4-1-2) : Di Gregorio; Izzo, Marí, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpavi; Caprari, Mota. All. Palladino.

: Di Gregorio; Izzo, Marí, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpavi; Caprari, Mota. All. Palladino. EMPOLI (4-2-3-1) : Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi. Caputo. All. Zanetti.

: Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi. Caputo. All. Zanetti. Squalificati : nessuno

: nessuno Infortunati: Bettella (M), Caprile (E), Fazzini (E), Maldini (E), Walukiewicz (E).

Milan-Torino

MILAN (4-3-3) : Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. TORINO: (3-4-1-2) : Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Radonjic, Sanabria. All. Juric.

: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Radonjic, Sanabria. All. Juric. Squalificati : nessuno

: nessuno Infortunati: Bennacer (M), Seck (T).

Verona-Roma

VERONA (3-4-2-1) : Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Mboula; Ngonge. All. Baroni.

: Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Mboula; Ngonge. All. Baroni. ROMA (3-5-2) : Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala, Belotti. All. Mourinho.

: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala, Belotti. All. Mourinho. Squalificati : nessuno

: nessuno Infortunati: Lazovic (V), Hrustic (V), Braaf (V), Henry (V), Abraham (R), Kumbulla (R), Sanches (R).

Foto: LaPresse