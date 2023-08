Sky o DAZN, dove vedere Milan-Torino stasera? Calendario, programma, tv e streaming

Il sabato del secondo turno della Serie A 2023-2024 ci proporrà diversi match interessanti. Su tutti, ovviamente, Milan-Torino. La partita che si disputerà alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro metterà di fronte i rossoneri allenati da mister Stefano Pioli e i granata di mister Ivan Juric. Una sfida che ci dirà molto sulle due squadre in ottica presente e futura.

Da un lato, infatti, vedremo il Milan reduce dalla brillante vittoria per 2-0 in casa del Bologna. Le reti di Giroud e Pulisic hanno fatto da condimento ideale ad una prestazione di spessore. I rossoneri hanno messo in mostra una prestazione brillante e hanno fatto capire che le piccole difficoltà del precampionato sono già alle spalle.

Dall’altra parte, invece, gli ospiti del Torino. I granata, nel match d’esordio del loro campionato, non sono andati oltre lo 0-0 casalingo contro il Cagliari e, conoscendo il carattere di mister Ivan Juric, faranno di tutto per rifarsi in casa dei rossoneri. Si annuncia un match tirato e per nulla scontato. Ce la farà il Milan a dare seguito al successo inaugurale?

Milan-Torino sarà visibile in streaming su DAZN. Su Sky potrà essere seguito su Sky Sport 4K (213), Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Calcio (202) e anche in streaming su NOW e SkyGO.

Ore 20.45 Milan-Torino

