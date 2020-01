LIVE Zverev-Thiem, Australian Open 2020 in DIRETTA: occasione per i NextGen, in palio la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della seconda semifinale maschile degli Australian Open di tennis: si chiude infatti il programma di oggi, venerdì 31 gennaio, con il match della parte alta del tabellone tra Alexander Zverev e Dominic Thiem.

Il tennista austriaco ha superato in maniera brillante ai quarti Rafael Nadal, un match nel quale ha messo in campo tutto il suo talento. Il percorso del numero cinque del mondo è stato un crescendo in questo primo Slam dell’anno. Molto bene anche il tedesco che nel turno precedente ha battuto in quattro set Wawrinka. Il numero sette del mondo ha ceduto un solo set nelle cinque partite giocate sin qui proprio allo svizzero. Ci si attende un match molto equilibrato e ricco di colpi di scena.

Complicato stabilire da che parte pendano i favori del pronostico. Thiem ha vinto ben sei degli otto precedenti anche se Zverev ha mostrato di essere in palla. Nell’ultimo match, giocato alle Finals di Londra, l’austriaco ha avuto la meglio in due set.

Loading...

Loading...

OA Sport vi offrirà la Diretta Live della seconda semifinale maschile degli Australian Open di tennis: si chiude infatti il programma di oggi, venerdì 31 gennaio, con il match della parte alta del tabellone tra il tedesco Alexander Zverev e l’austriaco Dominic Thiem. Si comincia a partire dalle ore 09.30. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS