Djokovic-Thiem, Finale Australian Open 2020: orario, programma, tv, data, streaming

Novak Djokovic e Dominic Thiem si affronteranno nella Finale degli Australian Open 2020, primo Slam della stagione di tennis che si disputa sul cemento di Melbourne. L’appuntamento è per domenica 2 febbraio (ore 09.30), il 32enne serbo partirà con i favori del pronostico e insegue la sua ottava affermazione in questo torneo mentre il 26enne austriaco non ha ancora vinto uno Slam e sarà alla sua terza finale in carriera dopo aver perso le ultime due edizioni del Roland Garros.

Lo slavo insegue anche il numero 1 del ranking ATP, nel caso in cui dovesse alzare al cielo il trofeo scavalcherebbe Rafael Nadal nella speciale classifica e tornerebbe a essere il numero 1 al mondo. Il cammino del fuoriclasse di Belgrado nella terra dei canguri è stato molto lineare, un dominio assoluto senza alcuna difficoltà culminato nella semifinale stravinta contro Roger Federerer. Il suo avversario è invece la rivelazione della manifestazion, ha firmato un’impresa ai quarti di finale eliminato Rafael Nadal e poi ha avuto la meglio contro il tedesco Alexander Zverev.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Djokovic-Thiem, Finale degli Australian Open 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi).

DJOKOVIC-THIEM, FINALE AUSTRALIAN OPEN 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 2 FEBBRAIO:

09.30 Finale Australian Open 2020, Novak Djokovic vs Dominic Thiem

DJOKOVIC-THIEM, FINALE AUSTRALIAN OPEN 2020: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport.

Diretta streaming su Eurosport Player e su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

