LIVE Zverev-Thiem 6-3 4-6 6-7 6-7, Australian Open 2020 in DIRETTA: trionfa l’austriaco e chiude al 4° set! Finale contro Djokovic

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI ZVEREV-THIEM

DJOKOVIC-THIEM, FINALE AUSTRALIAN OPEN: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

MONTEPREMI AUSTRALIAN OPEN 2020: QUANTI SOLDI GUADAGNANO DJOKOVIC E THIEM IN FINALE?

Loading...

Loading...

E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport!

Sarà dunque Djokovic-Thiem la finale del singolare maschile degli Australian Open 2020 e con l’austriaco che vorrà scalzare dal trono il serbo, sette volte vincitore in questo Major. Ne vedremo delle belle.

E CHIUDE DOMINIC THIEM!!! Con una volèe risolutiva di dritto l’austriaco conquista la prima finale in carriera degli Australian Open, la terza in uno Slam. 3-6 6-4 7-6 (3) 7-6 (4) lo score finale in favore dell’austriaco contro Sascha Zverev.

4-6 Annullato il primo con un’ottima battuta al centro, niente da fare per l’austriaco.

3-6 Ancora dritto a sventaglio di Thiem che si apre il campo alla grande e sono tre match-point. Due di questi saranno sul servizio di Zverev.

3-5 Stupendo dritto a sventaglio di Thiem, da posizione non facile, e niente da fare per il tedesco.

3-4 Grande rischio di Zverev con la seconda di servizio e punto che arriva dopo un buon affondo con il dritto. Thiem va al servizio (due battute).

2-4 Incredibile errore di Zverev che sbaglia completamente lo smash e regala un punto all’avversario. Tie-break di pura tensione!

2-3 Altro errore di Thiem, che sente tanto la tensione e non trova il campo. Zverev, con due servizi a disposizione, può ribaltare lo score.

1-3 Sbaglia Thiem con questo rovescio lungolinea, essendo troppo titubante nel corso dello scambio. Zverev recupera un mini-break.

0-3 Altro errore grave di Zverev, su un passante di rovescio non impossibile. Dunque, due mini-break di vantaggio per l’austriaco, con due servizi a disposizione.

0-2 Doppio fallo di Zverev, palla completamente scentrata dal tedesco.

0-1 Servizio slice da destra ancora di Thiem e altro punto per lui. Zverev ora con due battute a disposizione.

Si va dunque al tie-break dunque, sull’ottima prima del tedesco. Thiem sarà il primo a servire.

40-15 Lungo il rovescio lungolinea di Thiem e due palle del 6-6 in questo quarto set di Zverev.

30-15 Si ferma sul nastro la volée di Zverev, sull’ottimo rovescio lungolinea di Thiem.

30-0 Ace esterno di Zverev.

15-0 Grande seconda di servizio di Zverev, sulla riga. Grande esecuzione del teutonico.

6-5 Thiem per l’austriaco in questo 4° set: servizio a uscire e dritto risolutivo in contropiede. Zverev andrà a servire per rimanere nel match nuovamente.

40-30 Gran rovescio lungolinea di Zverev, che finalmente trova questo colpo.

40-15 Rovescio in back in rete di Thiem, sul dritto molto lungo del tedesco.

40-0 Gran prima di Thiem, schiaffo al volo e passante di dritto di Zverev lungo non di molto.

30-0 Dritto completamente sbagliato in manovra dal tedesco.

15-0 Ace a uscire di Thiem.

Bravo Zverev, serve&volley del tedesco e 5-5 nel quarto set. Thiem andrà ora a servire.

Ace centrale di Zverev e vantaggio per il tedesco.

40-40 Sbaglia il dritto Zverev, in uscita dal servizio, e si va ai vantaggi.

40-30 Largo il rovescio lungolinea di Zverev, molto falloso con questo colpo oggi.

40-15 In rete la volée di dritto Zverev.

40-0 Stecca con il dritto Thiem da fondo.

30-0 Di nuovo avanti Zverev con il rovescio incrociato e la chiosa a rete facile.

15-0 Servizio e voleé (rischiosissima) di Zverev che trova la riga.

Ace di Thiem con il solito effetto slice sulla riga. 5-4 per l’austriaco e Zverev costretto a servire per rimanere nel match.

40-15 Strepitoso Thiem: dritto lungolinea, gran recupero con il back di rovescio e poi attacco sempre con il rovescio e chiosa a rete.

30-15 Bravissimo Thiem in questo scambio ravvicinato a rete, tra smorzate e volèe.

15-15 Grandissimo passante in back di dritto (in allungo) di Zverev.

15-0 Stecca la risposta Zverev sul servizio in slice di Thiem.

Tiene la battuta Zverev, vincendo quest’ultimo scambio con il dritto incrociato. 4-4 dunque nel quarto set e Thiem al servizio.

40-30 Chiama a rete l’avversario Thiem e passante al corpo dell’austriaco, volée out di Sascha.

40-15 Gran prima al centro di Zverev, una sentenza su questo fondamentale.

30-15 Indiosissimo il rovescio in back di Thiem e punto per l’austriaco.

15-0 Passante non impossibile sbagliato da Thiem, su un bel dritto comunque di Zverev sul lato incrociato.

Ace centrale dell’austriaco e 4-3 Thiem nel 4° set. Si seguono, dunque, i turni al servizio, Zverev in battuta.

40-0 Si accanisce sul dritto di Zverev Thiem e ottiene il punto ancora una volta.

30-0 Splendido Thiem da fondo in questi due scambi: due dritti super potenti e niente da fare per Zverev.

Ottimo attacco di rovescio incrociato di Zverev e giocata a rete comoda del tedesco. 3-3 nel quarto set e l’equilibrio regna sovrano. Thiem al servizio.

40-15 Bella questa risposta anticipata di Thiem e out il rovescio di Zverev.

40-0 Ace n.14 di Zverev, davvero performante con questo fondamentale.

30-0 Esagera con questa rotazione di rovescio Thiem nello scambio da fondo e palla che vola via.

15-0 Servizio centrale di Zverev che, quando mette la prima, è devastante.

Thiem tiene la battuta a zero e 3-2 nel quarto set per l’austriaco. Non ci sono stati break in questo parziale. Il teutonico in battuta.

40-0 Bravissimo Thiem a tener botta su due risposte molto profonde di Zverev e poi, insistendo sul dritto del tedesco, si prende il punto.

30-0 Male con il dritto in manovra Zverev, traiettoria lunga del teutonico.

15-0 Ace centrale di Thiem.

Seconda di servizio robusta di Zverev e lungo il rovescio di Thiem. 2-2 nel 4° set e al servizio l’austriaco.

40-0 Out il dritto in recupero di Thiem, su questo bel rovescio di Sascha.

30-0 Bravo Zverev in questi due scambi, si prende bene la rete con il dritto e conclude facilmente con i colpi di volo.

2-1 Thiem nel 4° set, gran cross di dritto lungolinea dell’austriaco su cui Zverev non può nulla. Il tedesco al servizio.

40-15 Lungo il rovescio lungolinea di Zverev, poco centrato con questo fondamentale oggi.

30-15 Servizio-dritto di Thiem, facilitato da una risposta troppo corta di Sascha.

15-15 Doppio fallo di Thiem.

15-0 Servizio slice di Thiem che continua a fare sempre tanti punti sul lato destro di Zverev, incapace fino ad ora di leggere quella traiettoria.

Servizio vincente di Zverev che tiene bene e si va sull’1-1 nel quarto set. Thiem servirà con palle nuove.

40-30 Rovescio largo di Sascha, che non trova bene il colpo in contropiede.

40-15 Grande prima al centro di Zverev e rovescio al volo in rete del tedesco.

30-15 Scambio lungo da fondo e dritto non centrato bene da Thiem, con uno Zverev sempre passivo.

15-15 Out il dritto in cross di Zverev, che dalla parte destra del campo fa un po’ fatica.

15-0 Servizio centrale di Zverev che trova molto bene il campo.

Ottimo dritto a sventaglio di Thiem e niente da fare per Zverev. 1-0 per l’austriaco in questo 4° set, il teutonico al servizio.

40-30 Zverev gioca con il rovescio in back e il dritto di Thiem si insacca in rete.

40-15 Brutto errore di Zverev, troppo distante dal campo su questa risposta al servizio dell’austriaco.

30-15 Sempre servizio in slice da destra di Thiem e out il dritto in risposta del tedesco.

15-15 Coraggioso attacco di rovescio di Thiem e out di poco il passante di dritto di Zverev.

0-15 Out il rovescio in back di Thiem.

Chiude il terzo set Thiem 7-3 in questo tie-break del terzo set con uno splendido rovescio lungolinea. L’austriaco continua a fare la partita ed è in vantaggio 3-6 6-4 7-6 (3). Si riprenderà con Thiem al servizio.

3-6 Gran dritto lungolinea di Thiem, che approfitta di uno Zverev troppo passivo da fondo. L’austriaco con tre set-point a disposizione, due dei quali sul proprio servizio.

3-5 Altra prima di servizio al centro di Sascha, che spinge sempre tanto con questo fondamentale.

2-5 Splendida prima di servizio di Thiem (slice) e out la risposta del tedesco. Zverev con due servizi a disposizione.

2-4 Largo il rovescio incrociato di Zverev, che incorre in un errore gratuito da fondo.

2-3 Ace centrale di Zverev e ora Thiem con due battute a disposizione.

1-3 Servizio al centro di Zverev che vuol tenersi in scia in questo tie-break del terzo set.

0-3 Servizio in slice di Thiem e dritto in rete di Zverev in risposta.

0-2 Splendido servizio centrale di Thiem e palla solo sfiorata da Zverev.

0-1 Ottima giocata a rete di Thiem, che conquista il mini-break. Due servizi per l’austriaco.

Si va al tie-break in questo terzo set, con questo errore di rovescio di Zverev. Il tedesco inizierà in battuta.

40-30 Grande risposta di rovescio di Sascha, su una prima a 220 km/h di Thiem, e dritto in rete dell’austriaco in uscita dalla battuta.

40-15 Brutto errore con il dritto di Zverev in manovra. Regalo del tedesco.

30-15 Colpi profondi di Zverev e il dritto di Thiem è out. Appare molto stanco l’austriaco!

30-0 Spinge perfettamente con il dritto incrociato Thiem e la risposta del tedesco è out.

15-0 Grande dritto in lungolinea di Thiem, che perde l’appoggio sul piede destro e va a terra. Nulla di serio per lui a quanto pare.

6-5 Zverev in questo terzo set, lunga la risposta di rovescio di Thiem che dovrà servire per rimanere nella frazione. L’austriaco un po’ in difficoltà dal punto di vista fisico in questa fase.

40-0 Ottima giocata a rete di Zverev, che dà seguito a un game molto convincente.

30-0 Out il rovescio in back di Thiem, che non trova la misura del proprio colpo.

15-0 Ace centrale di Zverev, in grande spolvero in questo terzo parziale.

5-5 nel terzo set, dritto a sventaglio di Thiem che si prende la scena. Zverev va in battuta.

Vantaggio Thiem, splendido servizio slice dell’austriaco e out il dritto in risposta del tedesco.

40-40 Gioca corto Zverev e con il dritto in contropiede Thiem annulla anche questa chance.

Vantaggio Zverev, rallenta tantissimo il teutonico nello scambio e sbaglia l’austriaco. Secondo set-point per Sascha.

40-40 Gran rovescio anticipato lungolinea di Thiem, che risponde così al momento di tensione.

Vantaggio Zverev, largo il passante di dritto incrociato di Thiem e dunque set-point per il teutonico.

40-40 Altro dritto poco centrato da Thiem, che fatica a trovare la misura di questo colpo.

40-30 Altro servizio in slice di Thiem e dritto in rete di Zverev.

30-30 Ottima prima di servizio di Thiem al corpo e risposta in rete di rovescio del tedesco.

15-30 Fuori ancora il dritto di Thiem in manovra.

15-15 Out il passante in cross di dritto di Zverev, sull’attacco violento di Thiem con il dritto.

0-15 Non controlla il dritto Thiem da fondo, che sbaglia davvero troppo in questi ultimi scambi per la tensione.

Altro ace del teutonico che sfoga tutta la sua rabbia.

40-30 Ace di seconda, a uscire, di Zverev, che si prende il warning dopo che la sua prima era stata chiamata out dal giudice di linea. Qualche parole di troppo di Sascha. Thiem andrà a servire per rimanere nel terzo set.

30-30 Sbaglia il dritto a sventaglio di Thiem, dopo aver fatto tutto perfettamente in manovra.

15-30 Ottima prima di servizio di Zverev, risposta corta di Thiem e dritto risolutivo del tedesco.

0-30 Splendido passante lungolinea di rovescio di Thiem, su un attacco non così profondo di Zverev.

0-15 Out il dritto di Zverev, che non controlla il proprio colpo.

Gran botta al centro di Thiem e 4-4 nel terzo set. Zverev andrà a servire.

40-15 Splendida incursione di Thiem a rete e giocata di rovescio a rete fantastica.

30-15 Lungo il dritto di Zverev in manovra.

15-15 Rovescio in risposta sbagliato da Zverev, non certo impossibile.

0-15 Ancora una volta il dritto a sventaglio di Thiem finisce in corridoio, eccedendo nella ricerca della riga.

Splendido rovescio lungolinea del tedesco e 4-3 per lui in questo terzo set. Situazione, dunque, ribaltata e ora vedremo come Thiem reagirà al servizio.

40-0 Ace centrale ancora di Zverev.

30-0 Servizio al corpo di Zverev e schiaffo al volo di dritto del tedesco risolutivo.

15-0 Ace centrale di Zverev, palla imprendibile.

3-3, sbaglia ancora con il rovescio in back Thiem e Zverev recupera il break di ritardo in questo terzo set. Si comincia da capo dunque, con Zverev che servirà con le palle nuove.

Vantaggio Zverev, grande risposta di dritto in diagonale stretto e poi la chiosa con il lungolinea è risolutiva.

40-40 Si salva Thiem con la smorzata, rincorsa in avanti di Zverev che non colpisce bene con il rovescio, mandando la palla a rete.

30-40 Splendida prima al centro di Thiem, che trova la riga e niente da fare per Zverev.

15-40 Doppio fallo di Thiem e due palle del controbreak per Zverev. Tanti errori da parte dell’austriaco.

15-30 Lungo il rovescio in back di Thiem, che fatica a trovare il campo in questo game.

15-15 Sulla riga ancora il colpo da fondo di Zverev e out il dritto di Thiem in questo scambio.

15-0 Lungo il rovescio lungolinea di Zverev in manovra, arrivandoci male con le gambe.

Si salva Zverev con questa palla sulla riga, chiamata inizialmente out dal giudice di linea. 2-3 nel terzo set per Thiem, avanti di un break in questo terzo set, l’austriaco andrà al servizio.

CHE SCAMBIO!!! Pallonetto splendido di Thiem, veronica di Zverev, il tuffo di Thiem a rete e poi il passante di dritto del tedesco che gli vale il vantaggio.

40-40 Sbaglia il dritto a sventaglio Thiem, che azzarda un po’ troppo visto il back giocato da Zverev.

Vantaggio Thiem, ancora il dritto lungolinea dell’austriaco gli apre il campo e poi l’altro dritto a incrociare è risolutivo. Palla break!

40-40 Splendido passante di rovescio di Thiem che ha previsto l’attacco lungolinea di Zverev e lo infila senza pietà.

40-30 Bellissimo dritto incrociato di Zverev, in avanzamento, resistendo splendidamente da fondo al pressing di Thiem.

30-30 Trova la prima di servizio vincente (al centro) il tedesco.

15-30 Bravo Zverev che copre la bene la rete e si salva in tre circostanze sul passante di rovescio di Thiem.

0-30 Ancora il back dà fastidio a Zverev e nuovo gratuito per il tedesco.

0-15 Thiem chiama a rete Zverev con il rovescio in back, il tedesco fatica a scendere con le game su questo rovescio e la palla si insacca in rete.

Ace esterno da sinistra per Thiem, che la scampa e va sul 3-1 in questo terzo set. Zverev andrà al servizio.

Vantaggio Thiem, prima di servizio slice dell’austriaco e niente da fare per Zverev.

40-40 Bravo Thiem con il rovescio lungolinea e volée risolutiva a rete.

Vantaggio Zverev, esaspera l’angolo del dritto anomale Thiem, che cerca la riga e non la trova.

40-40 Scambio impressionante sulla diagonale di dritto e il lungolinea di Thiem finisce out. Si va ai vantaggi.

40-30 Fortunato Thiem nello scambio da fondo: deviazione del nastro su un dritto non irresistibile e Zverev non riesce a salvarsi, mandando la palla in corridoio.

30-30 Perde il controllo del dritto Thiem, che cerca di spingere sul lato incrociato, ma non trova il campo.

30-15 Splendido servizio a uscire da destra e dritto a sventaglio di Thiem micidiale.

15-15 Non controlla il rovescio Thiem in uscita dal servizio.

15-0 Lungo il dritto in risposta di Zverev sul servizio slice di Thiem.

2-1 BREAK THIEM!!! Fantastica chiusura dell’austriaco con un passante di rovescio che punisce Zverev salito a rete.

30-40 Servizio vincente di Zverev, annullata la seconda palla break.

15-40 Bravo Zverev a prendere in mano lo scambio col dritto e a chiudere con un rovescio ad incrociare sulla riga.

0-40 Zverev stecca il dritto e concede tre palle break all’avversario.

0-30 Zverev tira di rovescio e sale a rete ma Thiem trova un passante di dritto che pizzica la riga.

0-15 Ottima accelerazione di Thiem che chiude col dritto in contropiede.

1-1 Scivola via veloce il turno al servizio di Thiem.

40-15 Zverev sbaglia la risposta sul servizio dell’avversario.

30-15 Doppio fallo di Thiem!

30-0 Accelerazione di dritto di Thiem all’incrocio delle righe.

15-0 Ace esterno di Thiem!

CI SIAMO SI RIPARTE!

11.23: I giocatori sono ancora a bordo campo in attesa che venga sostituita la lampadina che ha costretto il giudice di sedia ad interrompere il match.

11.21: Seconda interruzione del match. Nel quarto game del primo set la pioggia aveva costretto il giudice a fermare il gioco per consentire la chiusura del tetto e l’asciugatura del campo.

11.19: Gli addetti stanno provvedendo alla sostituzione della lampadina.

11.17: Il giudice di sedia chiede agli organizzatori di riaccendere la luce che si è spenta improvvisamente. Effettivamente un lato del campo è decisamente meno illuminato dell’altro.

11.15: Il gioco si ferma per un problema ad un faro.

1-0 Zverev! Il tedesco porta a casa un game molto combattuto.

40-30 Prima e dritto di Zverev!

30-30 CHE SPETTACOLO THIEM!!!!!! L’austriaco difendere in maniera incredibile sull’accelerazione di dritto di Zverev e tira poi un passante di rovescio in corsa incredibile!

30-15 Zverev prova a sorprendere Thiem con una palla corta che finisce in rete.

30-0 Prima vincente del tedesco.

15-0 Ace di Zverev!!!!

6-4 THIEM!!!!! Bravissimo l’austriaco a portarsi a casa il game decisivo del set e a riportarsi in parità!

A-40 Bravissimo Thiem ad aprirsi il campo con un dritto ad incrociare sulla riga e a chiudere con la voleé alta.

40-40 Fantastico punto di Thiem!!!! L’austriaco si è difeso alla grande prima di ribaltare lo scambio con un dritto all’incrocio delle righe, la risposta di Zverev in rete.

40-A Thiem tira in corridoio l’accelerazione di dritto.

40-40 Sventaglio di dritto di Thiem all’incrocio delle righe.

30-40 Thiem si apre bene il campo e sale a rete ma tira in rete lo smash in arretramento! Palla break per Zverev.

30-30 Meraviglioso scambio! Zverev sale a rete, Thiem prova il passante di rovescio, il tedesco trova la voleé ma l’avversario passa con uno tocco al volo.

15-30 Spettacolare Zverev!!!!!!! Thiem bravo ad aprirsi il campo e a tirare uno smash potentissimo, il tedesco tira a sua volta uno smash da fondo campo che trova l’incrocio delle righe.

15-15 Errore di Thiem che tira direttamente in rete il rovescio ad incrociare.

15-0 Prima centrale vincente di Thiem!

5-4 Thiem. Il tedesco è riuscito a salvarsi in questo game aggrappandosi al servizio.

40-30 Prima esterna e dritto lungo linea vincente di Zverev.

30-30 Fantastico lungo linea di rovescio di Thiem sul servizio dell’avversario.

30-15 Lunga l’accelerazione di dritto di Thiem.

15-15 Servizio vincente del tedesco.

0-15 Brutto errore di Zverev in uscita dal servizio col rovescio.

5-3 Thiem! L’austriaco si affida al servizio in questo ottavo game.

40-0 Prima centrale vincente di Thiem, Zverev non può rispondere.

30-0 Zverev spedisce in rete il dritto in recupero.

15-0 Prima esterna vincente di Thiem.

4-3 CONTRO BREAK THIEM!!! Bravissimo l’austriaco a tornare subito in vantaggio!

15-40 Fortunato Thiem! Il suo rovescio abbastanza debole viene deviato dal nastro e la palla finisce in maniera beffarda nel campo dell’avversario. Due palle del contro break per l’austriaco.

15-30 Zverev accelera di dritto e poi ha bisogno di due smash per chiudere il punto.

0-30 MERAVIGLIOSO PASSANTE IN CORSA DI THIEM!!!! L’austriaco ha difeso strenuamente sull’accelerazione di dritto di Zverev ed è riuscito a tirare un gran passante in corsa.

0-15 Scambio durissimo sulla diagonale di rovescio, alla fine Zverev prova il passante lungo linea che si spegne in rete.

3-3 BREAK ZVEREV!!!! Il tedesco ha alzato vertiginosamente il livello del suo gioco.

15-40 Scappa il dritto dell’austriaco, due palle break per Zverev.

15-30 Fantastico Zverev!!!!!! Dritto ad incrociare perfetto sul servizio di Thiem.

15-15 Servizio esterno vincente di Thiem.

0-15 Gran risposta di rovescio di Zverev sulla prima di Thiem che prova il dritto lungo linea che si spegne in rete.

3-2 Thiem. Bravo Zverev ad uscire dal momento di impasse.

40-15 Stesso e identico schema del punto precedente, questa volta è Thiem a tirare in rete.

30-15 Prima esterna e rovescio ad incrociare perfetto di Zverev.

15-15 Thiem si difende bene e tira un rovescio ad incrociare che manda in crisi Zverev che sbaglia la risposta.

15-0 Prima vincente al centro di Zverev.

3-1 THIEM! Momento importante del set. L’austriaco sta ritrovando le proprie certezze mentre il tedesco sembra in difficoltà.

40-15 Meraviglioso dritto ad incrociare che pizzica la rida di Thiem!

30-15 Thiem prova il rovescio di controbalzo in contropiede che finisce in rete.

30-0 Scambio lunghissimo, a differenza di quanto accaduto sin qui Thiem è paziente e attende l’errore dell’avversario che arriva con un dritto ad incrociare lunghissimo.

15-0 Servizio ad uscire e dritto ad incrociare da manuale di Thiem.

2-1 BREAK THIEM!!!!! Game disastroso al servizio di Zverev che di fatto regala il punto all’avversario.

30-40 Ace Zverev!!!!

15-40 Zverev in difficoltà, il tedesco tira out l’accelerazione di dritto. Due palle break per Thiem.

15-30 Il tedesco esce dal momento di difficoltà con una gran prima vincente al centro.

0-30 ANCORA DOPPIO FALLO DI ZVEREV!!!!

0-15 Doppio fallo di Zverev.

1-1 Thiem deve necessariamente sciogliersi e ritrovare il suo gioco se vuole avere la meglio sul tedesco.

40-15 Errore non forzato di Zverev di rovescio da fondo campo.

30-15 Bellissimo cambio lungo linea di dritto molto profondo di Zverev che costringe all’errore Thiem.

30-0 Ace di Thiem che si carica!!!

15-0 Gran prima esterna di Thiem.

1-0 Zverev. Scivola via veloce il primo game del secondo set.

40-0 Gran prima di Zverev sulla quale Thiem può limitarsi a toccare.

30-0 Thiem sbaglia la risposta sulla seconda dell’avversario.

15-0 Prima vincente di Zverev.

6-3 ZVEREV!!!!! Bravo il tedesco ad approfittare del momento di difficoltà dell’avversario.

40-A Ancora un regalo dell’austriaco che tira fuori un dritto da fondo campo tutt’altro che complicato. Set point per Zverev.

40-40 Thiem sparacchia in rete il dritto a sventaglio.

40-30 Ace di Thiem!

30-30 Zverev piazza un vincente di rovescio lungo linea, palla lunga di pochi centimetri.

15-30 Servizio e dritto di Thiem.

0-30 L’austriaco spinge bene col dritto ad incrociare ma poi tira una palla corta che si spegne in rete.

0-15 Grandissima risposta di Zverev sulla prima di Thiem.

5-3 Zverev. Scivola via senza problemi il game di servizio per il tedesco.

40-0 Servizio vincente del tedesco.

30-0 Prima e dritto all’incrocio delle righe di Zverev.

15-0 Zverev mette i piedi in campo e accelera di dritto, Thiem non può rispondere.

4-3 BREAK ZVEREV!!!! Bravissimo il tedesco a difendere bene per il resto ci ha pensato un Thiem molto falloso.

15-40 DOPPIO FALLO THIEM, DUE PALLE BREAK PER ZVEREV!!!

15-30 Difesa stoica di Zverev sulle accelerazioni dell’avversario, il tedesco è bravo a sfruttare una palla corta non troppo precisa e a chiudere col dritto lungo linea.

15-15 Servizio e dritto di Thiem.

0-15 Grande attacco di dritto in contropiede di Zverev!

3-3 Bravo Zverev ad affidarsi al servizio in un momento nel quale sembra abbastanza contratto.

40-15 Lunghissima la risposta di Thiem sul servizio centrale dell’avversario.

30-15 Sbaglia completamente la risposta Thiem sul servizio del tedesco.

15-15 Prima esterna vincente di Zverev.

0-15 Brutto errore di Zverev con il dritto in avanzamento tirato direttamente in rete.

3-2 Thiem. Game rapidissimo con l’austriaco che serve alla grande.

40-0 Servizio e dritto all’incrocio delle righe dell’austriaco.

30-0 Thiem mette i piedi in campo e tira sul dritto di Zverev che stecca la risposta.

15-0 Accelerazione di dritto di Thiem quasi imprendibile per Zverev.

2-2 Zverev riesce a riportarsi in parità aiutato anche dal servizio.

10.12 Tutto svolto in maniera rapidissima, i tennisti sono nuovamente in campo. Si riparte dal 40-30 Zverev.

10.11 Ovviamente i due tennisti sono tornati a sedere in attesa che le operazioni di asciugatura e chiusura del tetto siano completate.

10.08: Una schiera di giovani addetti sta provvedendo ad asciugare il campo mentre il tetto della Rod Laver Arena si sta pian piano chiudendo.

10.05: PIOVE!!!!!! Si sta procedendo alla chiusura del tetto.

40-30 Scambio lunghissimo, il rovescio lungo linea di Thiem finisce largo.

30-30 Brutto errore di Thiem che spedisce in corridoio un dritto comodo.

15-30 Accelerazione di dritto di Zverev troppo lunga.

15-15 Ace di Zverev.

0-15 Incredibile Thiem!!!!!! L’austriaco è riuscito a rispondere su tre vincenti di Zverev che alla fine ha spedito fuori la voleé sul passante lungo linea in corsa.

2-1 Thiem. Entrambi i giocatori sembrano molto contratti in questa prima fase del match.

40-30 Il nastro aiuta nuovamente Zverev deviando in corridoio il dritto di Thiem.

40-15 Bravo Thiem a prendere in mano lo scambio e a chiudere con un gran dritto di controbalzo lungo linea.

30-15 Dritto all’incrocio delle righe del numero cinque del mondo.

15-15 Prima vincente di Thiem.

0-15 Thiem spara lunghissima l’accelerazione di dritto.

1-1 BREAK THIEM!!! L’austriaco conquista subito il contro break, match in parità.

15-40 Prima vincente del tedesco.

0-40 Scambio lunghissimo, alla fine Zverev prova a tirare un dritto lungo linea ma sbaglia completamente. Tre palle del contro-break per Thiem.

0-30 Regalo di Zverev che tira un dritto dal centro del campo direttamente in corridoio.

0-15 Bravissimo Thiem a prendere in mano lo scambio e a mettere in difficoltà Zverev con un’accelerazione di dritto.

1-0 BREAK ZVEREV! Parte bene il tedesco. Il numero cinque del mondo troppo contratto.

30-40 Errore di Zverev sulla diagonale di dritto, palla che si spegne in rete.

15-40 Prima vincente dell’austriaco.

0-40 Scambio durissimo con Thiem che ha provato a forzare e ha commesso il terzo errore del suo match.

0-30 Il nastro beffa Thiem che era riuscito a tirare un vincente di dritto deviato dalla parte superiore della rete e terminato out.

0-15 Rovescio di Thiem ad incrociare che scappa in corridoio.

SI COMINCIA, al servizio Thiem

09.42: Ci siamo i giocatori sono in campo per completare le operazioni di riscaldamento.

09.36: E’ il momento delle presentazione dei protagonisti di questa semifinale.

09.31: A breve i tennisti scenderanno in campo alla Rod Laver Arena.

09.25: Il vincitore di questa sfida in finale affronterà il grande favorito Novak Djokovic.

09.16: Thiem ha vinto ben sei degli otto precedenti contro Zverev.

09.09: Ci si attende un match molto equilibrato tra due dei tennisti che hanno mostrato il miglior gioco in questo primo Slam della stagione.

09.00: Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della seconda semifinale maschile degli Australian Open tra Zverev-Thiem.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della seconda semifinale maschile degli Australian Open di tennis: si chiude infatti il programma di oggi, venerdì 31 gennaio, con il match della parte alta del tabellone tra Alexander Zverev e Dominic Thiem.

Il tennista austriaco ha superato in maniera brillante ai quarti Rafael Nadal, un match nel quale ha messo in campo tutto il suo talento. Il percorso del numero cinque del mondo è stato un crescendo in questo primo Slam dell’anno. Molto bene anche il tedesco che nel turno precedente ha battuto in quattro set Wawrinka. Il numero sette del mondo ha ceduto un solo set nelle cinque partite giocate sin qui proprio allo svizzero. Ci si attende un match molto equilibrato e ricco di colpi di scena.

Complicato stabilire da che parte pendano i favori del pronostico. Thiem ha vinto ben sei degli otto precedenti anche se Zverev ha mostrato di essere in palla. Nell’ultimo match, giocato alle Finals di Londra, l’austriaco ha avuto la meglio in due set.

OA Sport vi offrirà la Diretta Live della seconda semifinale maschile degli Australian Open di tennis: si chiude infatti il programma di oggi, venerdì 31 gennaio, con il match della parte alta del tabellone tra il tedesco Alexander Zverev e l’austriaco Dominic Thiem. Si comincia a partire dalle ore 09.30. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS